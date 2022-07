A fondo con Hernán Cattáneo, el elegido de Paul Oakenfold

Hay muchos artistas que no requieren mayor presentación, pero en este caso solo es preciso decir que se trata del Dj argentino con mayor proyección mundial desde el inicio de la cultura de la discoteca (o simplemente clubber), Hernán Cattáneo, y conocido no solo en su tierra, sino en el mundo entero, como El Maestro.

En ocasión de su reciente visita a la Ciudad de México tuvimos la oportunidad de dialogar con él en exclusiva y conocer varios de los aspectos más personales de este Dj que registra 30 años de carrera alrededor del mundo, 11 álbumes, enorme cantidad de singles y remixes, y que fue bendecido una noche en Pachá Buenos Aires, por el propio Paul Oakenfold, quien lo colocó de inmediato en la ruta que luego lo ratificó como El Maestro.

Fue en las acogedoras instalaciones del hotel boutique Pug Seal, de la calle Anatole France 307, en la coqueta Polanco, donde Dj Hernán Cattáneo se dejó retratar por nuestras lentes y contó la actualidad de su carrera, gustos y hasta se animó a dar consejos a quienes les gustaría hacer una carrera como la suya.

Hernán Cattáneo fotografiado en exclusiva para Forbes Life. Foto: Oswaldo Ramírez / Forbes México.

Forbes Life: -Mientras preparaba la entrevista miraba tu web y observaba gigs en los más remotos lugares del mundo, semana a semana, pero de agosto de 2020 a 2021, hubo un parate total en tu carrera, del cual hemos hablado mucho en la revista desde el contexto de cómo afectó a las empresas, pero ¿de qué forma lo has vivido?

Hernán Cattáneo: -Cuando empezó el Covid-19, todos nos dimos cuenta de que íbamos a ser los primeros en parar y los últimos en volver. Pero nadie esperaba que íbamos a estar tanto tiempo. Primero hice una transmisión desde el jardín de casa, puse las tornamesas y la verdad fue muy exitoso. Ahí fue cuando Cruz Pereyra, mi manager y amigo, insistió hasta que consiguió el aeropuerto Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires (es la segunda estación aérea más importante de Argentina), e hicimos un ‘Sunset Stream’ de cinco horas continuas que se puede ver en YouTube. Incluso en diciembre pasado hicimos otro en ocasión de un eclipse, en el hotel Llao Llao, en Bariloche. En esa época surgió la idea de un show llamado Multiverse, para el festival Burning Man, y tuve que grabar frente a una pantalla verde que hizo que la gente pueda vivir el espectáculo virtualmente.

-Entonces ahí fue que con Oliverio y Baunder (también conocidos como Soundexile), mis socios musicales, mi manager y la productora, dijimos bueno, ‘vamos a hacer un show en vivo’, un repaso musical de toda nuestra carrera, que son muchos, muchos años haciendo cosas juntos, para lo que hicimos reversiones de cosas nuevas, e invitamos a algunos amigos. Ya habíamos hecho el Teatro Colón (la primer sala argentina) con una orquesta unos años antes y esta vez tuvimos la opción de hacer el Teatro Gran Rex (para 3,200 personas, donde tocaron con banda que incluyó baterista), y la verdad que funcionó buenísimo. El espectáculo se llamó Future Memories. Hicimos cuatro shows sold out y afortunadamente cuando terminamos eso de a poco el mundo se empezó a abrir. Primero Europa, después Sudamérica y a partir agosto del 2021 la cosa arrancó en forma y desde ahí para acá -comentaba con Cookie, mi productor en México-, parece que la gente tiene como mucha más necesidad o ganas de salir a divertirse.

FL: -¿Como sigue tu trabajo musical pos pandemia, con Oliverio y Baunder, más nuevos talentos a través de tu sello Sudbeat?

HC: -La idea de Sudbeat, que nosotros hicimos en Sudamérica, es para empujar música nueva, y la que nos gusta, y sobre todo darle lugar a artistas nuevos. Yo no llegué sólo hasta aquí. Un día vino Paul Oakenfold, y me ayudó, y otros me empujaron. Bueno, entonces ahora estoy en una posición donde puedo yo ayudar a otros chicos jóvenes, sean de Argentina o de cualquier parte del mundo. Eso hacemos con el label. Pero a su vez es la plataforma donde yo edito la mayoría de las cosas que hago con Oliverio y Baunder, pero también con Marcelo Vasami, Martín García, y otros. Lo próximo que sale (en un par de meses) es el disco grabado en vivo en el Gran Rex de Future Memories, así que estoy contento con eso porque estuvimos trabajando mucho en el mastering para que la calidad de sonido sea especial.

-No es algo que esté habituado -añade-, yo lo que hice toda mi vida, desde muy chico, desde los 12 años, es esto de tocar en vivo frente a público. Tocar en un teatro con instrumentos es algo a lo que los chicos están más acostumbrados, yo no tanto y es como que a veces tengo que hacer un esfuerzo. Pero me di cuenta que como Dj estoy muy en mi zona de confort, demasiado te diría, y en cambio en esto, para nada. Entonces es como que fue un muy lindo desafío. Por suerte salió muy bien y con ganas de que salga el disco y que la gente opine.

Foto: Oswaldo Ramírez / Forbes México.

FL: -Cuando te pones a plantear música nueva, ¿eres más de focalizar el momento en el estudio o estás en el avión en un viaje largo, escuchando loops, o sacando un pedazo de esto y de lo otro… cómo funciona tu proceso creativo?

HC: -Si vos entrás en mi Instagram, dice productor Dj, productor y frequent flyer, yo estoy siempre viajando. Que me gusta, no es una queja, y eso, afortunadamente para mí, es un gran generador de ideas. Y como siempre estoy con los auriculares, escucho música nueva, vieja, de todo, influencias, y cosas que me mandan, todo el tiempo. Todos los días me mandan música nueva, productores de todo el mundo. Entonces ya tengo un disparador constante y después Oliverio y Baunder son los que están más en el estudio. Yo lo he dicho mil veces, yo no soy músico, soy Dj. Obviamente tengo un montón de ideas musicales y por eso me llamo más un productor musical. Pero ellos sí son músicos.

-Si pusiéramos un ejemplo de que vamos a hacer una casa, digamos, yo sería el que la dibuja en una servilleta y ellos son los que la construyen. Y la verdad que así funcionamos súper bien. Me preguntabas las ideas de dónde salen, por lo general salen ahí dando vueltas, por ejemplo, vos estás en el avión, y cuando estás aislado y solo, es más fácil que salgan cosas.

FL: -Cuéntame un poco cómo ves el panorama de la música actual? En su evolución gracias a la tecnología. Desde tu posición de Dj, crees que hay más calidad o menos?

HC: -Bueno, es una pregunta para una entrevista completa. Lo primero que te diría y lo más básico para mí es que la tecnología ha democratizado el acceso a la producción y ha hecho que casi cualquiera, con un poco de tiempo, entretenimiento y talento, obviamente puede dar sus primeros pasos y salir adelante haciendo música. Para mí eso está buenísimo. Obviamente, también abre muchísimo el panorama y en eso entran cosas que van a estar buenas y cosas que no. Hay que separar la paja del trigo. Yo todas las mañanas a las ocho mañana después de dejar a mis hijos en el colegio, estoy cuatro o cinco horas sentado escuchando música y capaz que de 500 tracks que escucho, elijo cinco (5), pero bueno, de eso se trata.

-Los Djs históricamente somos ‘selectores’, o sea, seleccionamos la música que que ‘esta bien’ para entretener a gente, y eso sigue siendo así, por eso hay tantos estilos y tantos Djs.

-Por otro lado, en cuanto a la música en general, más allá de la electrónica, voy a decir la tecnología ha ayudado un montón, pero quizás ha hecho que si vos pensás por lo menos, y esto no es solo mi opinión. -aclara-, es una opinión generalizada con la mayoría de la gente con la que yo hablo de la industria de la música y con otros que no son del mundo de la música: es que a veces, lamentablemente, pareciera que muchas de las mejores ideas musicales fueron en los ’60, ’70 y ‘80s, y desde ahí se han repetido. De los 2000 para acá, tenemos artistas como Harry Styles, que no inventó un estilo, o Bruno Mars, lo mismo, pero lo que hacen es buenísimo. Las oportunidades con la tecnología son enormes, lo único que hace es que uno tiene que tomarse más trabajo en ir a buscar lo que es realmente bueno.

FL: -¿Qué tiene que tener puntualmente una música para que Hernán Cattáneo la ponga en su set?

HC: -Tiene que transmitir identidad y emoción, y por supuesto, tener un buen groove (n. de la r. ‘la pasta sonora conocida como ritmo’), porque el groove es lo que mueve. Yo trabajo básicamente con gente que está bailando. Si bien de vez en cuando tengo la suerte de poder musicalizar un eclipse o un atardecer, hacer bailar es lo que hago en la mayoría de las veces. Unas 100 veces al año lo que hago por el mundo es hacer que la gente baile. Entonces, obviamente que estoy más interesado en que la música tenga un buen ritmo.

Aún así, la tecnología me da la posibilidad de trabajar cosas que a veces recibo, que están musicalmente muy buenas, pero no tienen muy buen Groove, yo mismo en la computadora, en el avión, busco un groove que me gusta, adecuado a mi sonido, y se lo agrego. Todos tenemos una identidad musical y un y un fanbase alrededor del mundo que nos sigue por eso. Entonces quizás hay un tema, por ejemplo, de house orgánico, que apareció en Tulum y si bien no soy 100% de eso, por ejemplo, sí puedo tomarlo, ponerle un poco más de bajo y un poco más de energía si se quiere , y llevarlo a una pista para que funcione en donde yo trabajo. Y todo eso es gracias a la tecnología.

Foto: Oswaldo Ramírez / Forbes México.

Danos tips para un joven que quiere construir una carrera de Dj como la de Hernán Cattáneo

HC: -Lo primero, ante todo, uno tiene que hacer esto por amor a la música y por amor a compartir la música que a uno le gusta con los demás. Si no tienes eso, no tiene mucho sentido. Es decir, no se trata de empezar a hacer cualquier cosa simplemente porque puedes ser famoso o ganar plata. Primero, son pocas las chances de ser famoso. O sea, hay uno de cada 10,000 Djs que llegan. Es como en el fútbol. No es por jugar en el Barcelona. Sería jugar al fútbol porque te gusta jugar al fútbol. Dicho esto, y como dije antes, hoy día, afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieras ver, hay miles y miles de Djs. Cuando yo empecé éramos muy poquitos. La dificultad de cuando empecé en Argentina, era conseguir los discos importados porque en ese momento eran carísimos, pero en mi barrio éramos tres Djs, o sea que si eras más o menos bueno, tenías trabajo.

-Hoy día, hay Djs en cada esquina, entonces lo que va a llevar lejos a una carrera larga y sostenida, es primero tener identidad musical en el sonido que uno va a representar. O sea, no pongas la música que está de moda, ni la que crees que va a divertir a la gente. Debes poner lo que te gusta. Vos vas a ser mejor, tu mejor versión, haciendo lo que lo que te sale del alma y el corazón. Imagínate si yo de golpe aparezco con una túnica blanca poniendo el sonido de Tulum, ¿mis fans que van a decir? ‘que le pasa si él ponía otra cosa’. Bueno, entonces si piensas en todos los Djs históricos que han tenido carreras largas, como Carl Cox, Sven Vath o Ritchie Hawtin, todos tienen un sonido en el cual puedes identificarlos. No se logra una carrera en serio, en un año o dos, y los chicos de hoy en día están equivocados y ellos me lo dicen, ‘hice uno o dos temas que pegaron un montón y después no pasó más nada’.

-El punto es que tienen que hacer 50 temas (como mínimo) para encontrar el camino. Lo comparo con el fútbol, en esto es igual, tienes que ser bueno, siempre. Y para ser constante, debes tener pasión, trabajar, dedicarte todo el tiempo. Si tienes pasión y realmente te gusta, no lo sientes como un trabajo, pero después eso hay que perseguir una identidad, desarrollarla, buscar qué es lo que te gusta y darle para adelante. Y tarde o temprano, como la mayoría de los que yo conozco que han seguido estos tips, han tenido una buena carrera. O dicho de otra forma, la mayoría de los que han tenido buena carrera tuvieron estos denominadores comunes. Casi todos.

-Es muy difícil, especialmente hoy día, que alguien tenga así overnight (de la noche a la mañana) una carrera altísima y los que la han tenido muy rápido, después no les duró. O sea que tampoco sirve. Hoy día ya no puedes medir el éxito de alguien porque en un año tuvo tres hits en Billboard en un año. Es mucho más importante que hayas tenido, quizás un buen tema cada año, pero durante diez años seguidos. Lo importante no es llegar, sino mantenerse.

-Y hoy día creo que ya se valora el éxito así. Cuando te dicen que tal, o tal productor está andando muy bien porque logró equis cosa una vez. Sobre todo pasa con las redes sociales y todo eso, a veces es medio como una trampa, o sea, te hacen creer cosas que no son, que son para ese día, pero ya la semana que viene no van a estar.

Foto: Sebastián Zavala Zamudio.

Hernán Cattáneo, 1 a 1 sus preferencias

Un disco que te marco?

Pink Floyd – Dark side of the moon

Un club para tocar?

Stereo en Montreal y Waruing en Itajaí, Brasil.

Una playa para tocar?

Woodstock 69, en Bloemendaal – Holanda.



Una playa para descansar?

Kania, en Grecia

Un DJ productor que admiras?

Muchos, algunos de ellos son Laurent Garnier y Danny Howells.



Un DJ productor que se viene?

Clyve.

Un libro que recomendarías?

Electroshock de Garnier.

Una noche que marco tu carrera?

Tres:

La primera vez que vi a Alejandro Pont Lezica y Rafael Sarmiento.

La primera vez que vi a Frankie Knuckles.

La primera vez que Paul Oakenfold me escuchó y me ofreció trabajar con él.

Una palabra que te defina?

Tranquilo.

Foto: Sebastián Zavala Zamudio.

Síguenos en

Instagram

Facebook

Twitter