Inai presenta reclamación por negativa que le dio la SCJN para sesionar con 4 integrantes

Luego de que la ministra Loretta Ortiz negó una suspensión para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) sesione con cuatro comisionados, el organismo autónomo informó que presentó un recurso de reclamación contra dicha negativa.

“Por nuestra parte seguiremos trabajando de pie con firmeza, con convicción ciudadana. Acudiremos a los mecanismos institucionales y legales para que el Inai pueda cumplir con sus funciones. Por eso hace unos minutos hemos presentado un recursos de reclamación contra la negativa inicial a la demanda legitima de sesionar con cuatro integrantes del pleno”, señaló la comisionada presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra.

Lee: Ministra Loretta Ortiz niega al Inai poder sesionar con cuatro comisionados

En conferencia de prensa, la funcionaria hizo un llamado a la sociedad para defender al instituto, porque solo a la sociedad le pertenece este organismo y la transparencia le conviene a todos; desde los legisladores para demostrar su correspondencia con las voluntades populares hasta a los gobernantes para evidenciar el correcto uso de los recursos públicos.

“El ataque al Inai es un ataque a la democracia, a la sociedad, a los derechos y libertades de los mexicanos, porque no hay democracia moderna que pueda vivir sin transparencia; la transparencia sólo puede garantizarse mediante un organismo autónomo, porque esta no se logra con la emisión de normas, requiere de un instituto especializado que la garantice. El Inai seguirá siendo incómodo para el poder, (porque) el Inai no trabaja para complacer a los gobernantes”, dijo.

Por su parte, la comisionada Julieta del Río llamó a las 779 unidades de trasparencia a seguir respondiendo las solicitudes de información, pues comentó que desde la Secretaría de Gobernación, encabezada por Adán Augusto López, se hacen llamados a las áreas de la Administración Pública Federal a no responderlas.

“Una persona de una unidad me dijo ‘comisionada, ¿qué hacemos? Comunidades de transparencia estamos batallando para que nos generen la información las áreas administrativas, porque nos dicen que no van a entregar nada’, y le preguntó ‘¿quién le ha dicho”, y dice ‘es el segundo de abordo’. Entonces vi el organigrama y dije ‘el segundo de abordo debe ser el secretario de Gobernación'”, narró.

Además, aclaró algunas especulaciones que se hacen sobre el Inai, como que el instituto no ha metido a funcionarios corruptos a la cárcel, a lo que explicó que la ley no permite al Inai hacer esto; o que los comisionados ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que mencionó que el salario de ellos es 11 mil pesos menos que el mandatario.

El Inai no ha podido sesionar desde hace un mes, ya que no cuenta con el quórum necesario para hacerlo. El artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública establece que el pleno del Instituto deberá estar conformado por siete comisionados y que las sesiones que realice serán válidas con la asistencia de por lo menos cinco de ellos.

Actualmente el organismo autónomo cuenta con cuatro comisionados, ya que el Senado no ha nombrado a los tres que faltan, pues Morena y aliados se han negado a hacerlo y ellos tienen la mayoría en la Cámara alta.

Por ello, existen 3,296 recursos de revisión que no se han tramitado por la falta de quórum.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado