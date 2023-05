PAN, PRI y PRD oficializan alianza para tratar de quitarle la CDMX a Morena en 2024

El Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD) quieren repetir la fórmula que en 2021 les funcionó para quedarse con 9 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, pero ahora aplicada a la Jefatura de Gobierno de la capital mexicana.

Este martes los presidentes de los tres partidos: Andrés Atayde (PAN); Israel Betanzos (PRI) y Nora Arias (PRD), firmaron un acuerdo para contender en alianza en las elecciones de 2024, así como formar gobiernos de coalición tanto para la Jefatura de Gobierno como para las alcaldías.

“Esta alianza logró el triunfo en 9 de las 16 Alcaldías y en 15 de los 33 Distritos Locales, con lo que se logró equilibrar el ejercicio del poder. Dado esto, decidimos continuar con la alianza rumbo a los comicios electorales del 2024”, apuntaron durante la firma del acuerdo.

Los ejes del acuerdo firmado por el PAN, PRI y PRD en la CDMX incluyen la alianza electoral para 2024; formar gobiernos de coalición en caso de ganar la contienda y “construir la alianza parlamentaria para darle viabilidad a los gobiernos de coalición de Va Por la Ciudad de México”.

Pese al acuerdo, no aclararon qué partido será quien defina al candidato de la alianza PAN, PRI y PRD. En el caso de las elecciones de este año empezamos Coahuila y Estado de México fue el partido tricolor quien definió al aspirante, pero en la Ciudad de México no se ha definido, aunque probablemente sea el PAN, pero oficialmente no hay nada definido todavía.

El PAN y el PRI buscarán llegar por primera vez a la Jefatura de Gobierno, un cargo que desde 1997 que hay elecciones libres siempre ha ganado la izquierda, primero con el PRD (Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera) y luego con Morena (Claudia Sheinbaum) tras el rompimiento del presidente López Obrador con el partido del sol azteca.

Si bien no hay candidatos claros, hay algunas figuras dentro del PAN y del PRI que ya han alzado la mano para buscar la candidatura para la Jefatura de Gobierno. Uno de ellos es Santiago Taboada, actual alcalde de Benito Juárez, quien está en medio de la polémica por su presunta relación con los actos de corrupción inmobiliaria cometidos por administraciones pasadas en esa demarcación, que son objeto de una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Otro que ha levantado la mano es el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien ha ocupado ese cargo en dos ocasiones bajo las siglas del PRI y actualmente bajo el sello de la alianza Va por CDMX.

