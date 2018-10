La industria automotriz en México descarta perder inversiones por el UMSCA

La industria automotriz no espera una baja en las inversiones ante el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (USMCA), a pesar de los retos que implicará el tratado, de acuerdo con Eduardo Solís, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

“No esperamos una caída en las inversiones. La industria tiene un reto grande e importante y las empresas seguro tendrán que hacer un esfuerzo para cumplir una regla de origen que no sólo es compleja, sino más estricta, lo que dependerá de cada marca”, comentó.

Respecto al apartado del valor de contenido laboral que se encuentra en el capítulo automotriz del nuevo acuerdo comercial, el directivo aclaró que ahí se pide que un porcentaje del vehículo debe ser producido en lugares donde se pague más de 16 dólares la hora, como sucede en Estados Unidos y Canadá, sin embargo, en ninguna parte se obliga a México a aumentar los sueldos.

“Como lo he dicho, no hay nada en el capítulo automotriz que implique un cambio en los salarios, no hay ningún elemento en el propio tratado que hable de los salarios que se deben pagar en este país”, dijo Solís.

Además del aumento del contenido regional del 62.5% a 75%, el tratado comercial establece que el 40% debe provenir de zonas de altos salarios.

Lo anterior ha sido calificado por algunos especialistas como factores de alto riesgo para México ante un posible impacto en los empleos si no se aplica una política industrial que incremente la competitividad del mercado nacional.

“Es una presión porque durante muchos años, México se conformó con una política laboral que sacrificó los salarios, que buscó generar competitividad en función de bajos salarios. En ese sentido, hoy hay una factura muy grande porque la brecha frente a lo que se paga en Estados Unidos y Canadá es significativa y eso será uno de los aspectos que generará mayor presión por estos acuerdos”, dijo José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), en anterior entrevista.

