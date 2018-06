INE manda mensaje a empresarios: ‘nadie puede orientar el voto’

Notimex.- El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, hizo un llamado a los empresarios y a todos los sectores del país a evitar presiones, condicionamientos o coacciones en el marco de las elecciones del próximo 1 de julio.

Durante el evento en el cual se dio el banderazo de salida a la paquetería electoral que se utilizará el próximo 1 de julio, expuso que las elecciones son un momento de igualdad en la vida social, por lo que no existen diferencias de orden social, racial o de género para emitir el sufragio.

“No importa que seamos empresarios, que seamos funcionarios, que seamos trabajadores, que seamos campesinos, que seamos estudiantes, que seamos profesores; no importa cuánto dinero ganemos, no importa la condición social en la que nos encontremos, no importa que seamos jefe de empresa o que seamos humildes trabajadores. Ese día, todos somos iguales”, afirmó el consejero presidente del organismo.

“Cada uno de nosotros tiene el derecho, el sacrosanto derecho democrático, de decidir en libertad por quién vamos a orientar nuestra voluntad. No importa lo que digan nuestros vecinos, no importa lo que digan nuestros familiares. Ese día, cada uno de nosotros detenta el derecho poder de decidir el futuro de nuestra sociedad, en condiciones de igualdad. Nadie decide por nosotros. Nadie puede obligarnos a orientar nuestra voluntad en un sentido determinado”, agregó.

En entrevista, cuestionado sobre el llamado que han hecho algunos empresarios a sus trabajadores, Córdova dijo que quien pretenda vulnerar la libertad del voto, sea quien sea, se va a topar con una autoridad decidida a cumplir su papel en esta historia.

“Nuestra responsabilidad la vamos a cumplir frente a quien sea”, expresó el presidente del INE y recordó que están dadas las condiciones para que los mexicanos voten en paz en igualdad y sobre todo en libertad.

Córdova subrayó que la misión constitucional del Instituto Nacional Electoral es garantizar que los mexicanos voten en libertad, es decir, sin presiones, condicionamientos ni coacciones.

En su discurso, insistió que el INE ha trabajado para que el próximo 1 de julio más de 89 millones de mexicanos voten libre y razonadamente, así como en paz por la que consideren la mejor opción.