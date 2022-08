Innecesario que el INE se transforme o desaparezca: Lorenzo Córdova

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, enfatizó que el órgano electoral no necesita refundarse ni transformarse ni desaparecer, como establece la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Mas allá de un cambio de reglas o de nombre, el INE no necesita, me parece, refundarse o transformarse a fondo, ni mucho menos suprimirse o peor aún, desparecer. Tanto el INE como nuestro sistema electoral en su conjunto, pueden, mejorarse”, dijo Córdova en el Foro 17 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral.

El consejero señaló que para evitar un retroceso, es importante preservar la autonomía constitucional del INE, su carácter ciudadano, su Servicio Profesional Electoral, su estructura nacional y distrital que le permite un despliegue territorial importantísimo y su papel de custodia y administración del Padrón Electoral.

Al hablar sobre los costos que tienen las elecciones, explicó que esto es resultado de la “desconfianza endémica” del país. Además, puso de ejemplo que en Inglaterra todos son funcionarios y una vez capacitados operan las elecciones durante décadas, lo que no podría hacerse en México, pues generaría desconfianza.

“No se puede simplificar el costo de la autoridad electoral. El costo de las elecciones es un costo muy particular y obviamente varía (…) Hay costos fijos, como 30% del gato operativo es para la entrega de credencial para votar. Hay 17 mil empleados fijos, pero 8 mil nos permite operar 850 módulos (…) Los costos son resultados de la desconfianza endémica que ha caracterizado a nuestra país. Lo más caro de organizar una elección es el trabajo de campo”, dijo el consejero.

Reforma electoral de AMLO no reducirá costos

El exconsejero del INE, Marco Baños, sostuvo que la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador no genera ahorros como ha presumido Morena.

En el Foro 17 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, al hablar sobre uno de los planteamientos del mandatario federal sobre sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual no solo se encargaría de preparar los comicios a nivel federal, sino a nivel local con el fin de reducir los costos en los comicios, el también académico señaló que eso no generará reducción en los gastos.

“Me parece que la premisa de que abarato costos no es correcta. El INE no tiene estructura para cometer las elecciones municipales y tendría que crecer al menos en un 50% de su estructura, de tal manera que esa regulación con una cifra de los 24 mil millones de pesos que está en la iniciativa no es correcta”, dijo el exconsejero.

Comentó que tener una sola institución no es nacionalizar, sino concentrar atribuciones que atentan contra temas del federalismo, por lo que pidió revisar las propuestas planteadas por el mandatario, y señaló que probablemente algo que podría reducir los gatos es utilizar las urnas electrónicas.

Además, Marco Baños habló sobre el confrontamiento que ha mantenido Morena y el INE, y pidió a los diputados analizar sobre qué le hace más daño al país si impulsar la reforma que presentó López Obrador y que le cobra “ciertas facturas” al INE o en una propuesta para actualizar del sistema electoral.

“Creo que los temas de la confianza con el Instituto pasan hoy en día por una discusión con la fracción de Morena, con la dirigencia de Morena y el gobierno federal. Creo que es punto central de que entremos a una reflexión respecto a qué le hace más daño al país: impulsar una reforma de estas característica que le esta cobrando ciertas facturas al INE o pensar en una reforma que le sea útil para la modificación y actualización del sistema electoral”, mencionó.

