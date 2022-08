Morena retira iniciativa que busca obligar a mujeres a realizar el servicio militar

Para realizar un mayor análisis, Morena retiró la iniciativa que buscar hacer obligatorio el servicio militar para las mujeres mayores de edad, por lo que no fue discutida en la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.

El debate sobre la iniciativa presentada por la diputada morenista Laura Imelda Pérez estaba programado a discutirse a las 10:00, pero el legislador Mario Miguel Carrillo, también del partido guinda, pidió que fuera retirada para ser analizado.

“Esta presidencia recibió un oficio del diputado Mario Miguel Carrillo, quien solicita retiremos el punto séptimo del orden del día correspondiente al dictamen de la iniciativa que reforma diversas disposiciones a la Ley del Servicio Militar presentada por la diputado Laura Imelda Pérez a efecto de estar en condiciones de continuar con el análisis de dicha iniciativa”, anunció el panista Ricardo Villareal.

Lee: La austeridad de Gutiérrez Luna: Gasta 2.4 mdp en personal al mes y casi 1.8 mdp en promoverse

Mientras, Margarita Zavala mencionó que el PAN apoya el retiró de la iniciativa, pues no solo es un tema de inclusión, sino se debe entrar de fondo en el mismo porque se debe revisar cómo se adapta el servicio militar a la realidad de las mujeres.

“No es un asunto de cambiar diputados, diputadas, mexicanos, mexicanas. El lenguaje para mí sí es importante. Lo que pasa es que hay algo de fondo; me parece que no hay un pacto presupuestal de entrada y la otra, que al mismo tiempo muchas mujeres se han inscrito al servicio militar y las han aceptado. Me parece que si vamos a entrar de fondo, entremos de fondo”, dijo la panista.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado