Infección zombi de ‘The Last Of Us’ es real: esto es lo que dicen los científicos

La muy esperada adaptación televisiva de HBO de la aclamada serie de juegos Last of Us se estrenó el domingo y muestra al mundo después de que una devastadora pandemia fúngica acabó con la mayor parte de la humanidad, una infección cerebral ficticia que, según los expertos, está inspirada en un conjunto muy real de hongos que pueden secuestrar a sus anfitriones y convertirlos en zombis.

The Last of Us está ambientado en un mundo postapocalíptico invadido por hordas de humanos “infectados”, agresivos y zombificados que han contraído una infección fúngica parasitaria, la infección cerebral cordyceps, que mantiene vivos a sus anfitriones, transforma sus cuerpos a medida que crece dentro y los empuja a morder a otros para transmitir la infección.

La infección está inspirada en un grupo real de hongos, que a menudo reciben el sobrenombre de “hongo zombi”, que se dirigen a los insectos y crecen a través del cuerpo del huésped; en algunos casos, puede controlar con precisión el comportamiento de su huésped para propagar la infección.

João Araújo, curador asistente e investigador en micología en el Jardín Botánico de Nueva York, dijo a Forbes que es “muy poco probable” que tal salto pueda ocurrir dadas las grandes diferencias entre la biología humana y la de los insectos.

No están “preparados para invadir, establecerse y transmitir esporas desde un cuerpo humano”, dijo Araújo, y agregó que han parasitado insectos durante más de 130 millones de años y “ni siquiera pueden establecerse en ningún mamífero o animal que no sea insecto”.

David Hughes, profesor de seguridad alimentaria en Penn State, director de PlantVillage y experto en hongos zombis que consultó sobre el primer juego de Last of Us, dijo a Forbes que “no es tan fantasioso” imaginar que una infección se transmite a los humanos, a menudo enfermedades animales. cruzarse con los humanos, pero dijo que un hongo zombi “sin duda” perdería sus poderes de control mental en el proceso.

Simplemente no tendrá las “herramientas para ir y manipular nuestros cerebros”, explicó Charissa de Bekker, experta en hongos parásitos y profesora asistente en la Universidad de Utrecht en los Países Bajos, y señaló que la mayoría de los hongos zombis infectan a una gama muy limitada de insectos. a menudo solo una especie, lo que es posible después de millones de años evolucionando uno al lado del otro.

El primer episodio de The Last of Us de HBO fue lanzado el domingo. La serie de nueve episodios, protagonizada por Bella Ramsey como Ellie y Pedro Pascal como Joel, es una adaptación de la serie de juegos del mismo nombre. El primer juego, lanzado en 2013 por el estudio Naughty Dog, es uno de los juegos mejor recibidos y decorados por la crítica de la historia, además de un éxito comercial. Desde su lanzamiento, ha sido remasterizado, rehecho y generado una secuela, The Last of Us Part II. Aunque se basa en un juego, los espectadores no necesitan haber jugado el juego para seguir o apreciar el programa y, según se informa, es una adaptación fiel, aunque con algunas diferencias significativas.

Aunque elogiaron la forma en que The Last of Us representa los hongos parásitos en los juegos y el espectáculo, los expertos destacaron una serie de áreas en las que la ficción se apartó de la realidad. De Bekker dijo que era genial que los infectados se muestren como seres vivos, en lugar de los “no muertos” menos naturales que se usan comúnmente en el género zombie, pero que su comportamiento agresivo no está en línea con lo que hacen los insectos infectados.

Dichos insectos generalmente se verán obligados a trepar a una posición que garantice una dispersión óptima de las esporas para maximizar las posibilidades de infectar a otros. Este comportamiento agresivo probablemente esté inspirado en la rabia, dijo de Bekker, que se transmite a través de mordeduras y promueve la agresión en los huéspedes.

Araújo dijo que era una “lástima” que se eliminaran las esporas de hongos del programa, una decisión que los productores dijeron que se tomó para evitar que los actores tuvieran que usar máscaras antigas obstructivas durante gran parte del programa. Las esporas, que son un componente crucial de los juegos, “son el medio de reproducción más importante de los hongos” y uno de los aspectos más interesantes de su ciclo de vida, dijo Araújo.

En los juegos y espectáculos, los cordyceps invaden el cerebro del anfitrión. Esta es una desviación importante de lo que sucede en la naturaleza, donde los hongos zombis en realidad se mantienen alejados del cerebro y manipulan el comportamiento con señales químicas, dijo Hughes. Este descubrimiento se realizó recientemente y después del lanzamiento del primer juego.

Naughty Dog ha confirmado que se está trabajando en un juego multijugador de Last of Us, y se esperan más detalles en 2023. Actualmente, los detalles son escasos, aunque se ha publicado una pequeña cantidad de arte conceptual.

El director del estudio, Neil Druckmann, ha dicho que el juego ha estado en proceso desde antes del lanzamiento de The Last of Us Part II en 2020 y es el “proyecto más ambicioso” del estudio hasta la fecha. Aunque no está confirmado, los fanáticos esperan que Naughty Dog anuncie un tercer título en la serie principal del juego en el futuro y Druckmann ha declarado abiertamente que siente que hay “más historias que contar”.

