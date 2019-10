Informe de operativo Culiacán revela ausencia en procesos de inteligencia: expertos

La decisión del gobierno federal de presentar un informe detallado del operativo para la captura de Ovidio Guzmán López, presunto integrante del Cártel de Sinaloa; es un hecho sin precedentes que abona a la transparencia en operativos de las fuerzas del estado, coincidieron expertos en la materia.

Pero con la apertura de la información en torno a la integración y desarrollo de este operativo que derivo en la liberación del hijo del capo más famoso del país, Joaquín “El Chapo” Guzmán, surgen una serie de cuestionamientos, sobre todo, enfocados en la estrategia de seguridad y desarticulación de grupos criminales de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

TAMBIÉN LEE: Ya párenle, ya me entregué, dijo Ovidio Guzmán a su hermano, revela video

“Nos preocupa mucho la falta de claridad en la estrategia de seguridad del gobierno federal, nos parece que más allá de las decisiones que tomaron ese día, hubo errores tácticos, errores de operación por parte del gobierno que los mecanismos de coordinación entre autoridades federales y locales no fueron suficientes y que se utilizó de forma muy escasa los procedimientos de inteligencia que se puede generar las dependencias que se dedican a este tipo de actividades”, detalló Alan López, investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa.

TAMBIÉN LEE: Paso a paso: así fue la captura (y liberación) de Ovidio Guzmán

La Policía Federal cuenta con la División de Inteligencia, enfocada en suministrar, intercambiar, sistematizar y analizar la información que se genera en torno a la seguridad pública para la toma de decisiones del gobierno federal.

“Lo que sorprende es que se haya hecho un operativo de este tamaño y no se hayan tomado las precauciones necesarias, que no se haya utilizado la inteligencia que se genera, no solamente a nivel federal sino a nivel local para saber de qué tamaño puede ser la respuesta por parte de los criminales, fueron errores tácticos”, consideró López.

En efecto, el operativo fue considerado “un tropiezo táctico” por Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la presentación del informe en la conferencia matutina del presidente López Obrador de este miércoles.

Sin embargo, el funcionario federal señaló que con ello no se invalida la estrategia de seguridad en su totalidad; aunque es precisamente lo que los especialistas cuestionan.

“Los propios secretarios de la Defensa, de la Marina, de Seguridad, el propio presidente han hablado de que iban a privilegiar la inteligencia por encima de detener incluso a los altos lideres criminales, esto contradice a lo que estaban declarando, yo creo en la estrategia que ellos han declarado, la lección es: la fuerza no es la solución y ellos quisieron hacer las cosas por la fuerza y se echaron para atrás”, apunta Juan Carlos Montero, profesor de Ciencia Política en el TEC de Monterrey y especialista en temas de seguridad.

Respuesta inmediata… de los criminales

Transcurrieron 20 minutos entre que inició la operación de captura de Ovidio Guzmán López y que las fuerzas armadas reportaran que se encontraban bajo agresión con proyectil de arma de fuego, relata el informe presentado el miércoles.

Además las autoridades reconocieron que los grupos delictivos emplearon técnicas militares y el uso de armamento automático y antiaéreo.

“Las acciones violentas de la delincuencia organizada se enfocaron hacia lo que fue fuerzas militares que acudían al área del objetivo, personal militar en servicios aislados y en periodos de descanso, en bases de operaciones con posibilidad de apoyar a la fuerza que estaba siendo agredida, a las familias del personal militar, emisión de mensajes amenazando con agredir directamente a la ciudadanía, amenazas de agresiones en Sonora, Chihuahua y Durango”, detalló Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de Defensa Nacional.

Estas declaraciones ponen en duda si los grupos delictivos estaban al tanto de la estrategia en este operativo, señala Montero.

“Los criminales se anticiparon en todo, en todo momento supieron detener a los militares, incluso llama la atención el argumento que da el presidente respecto al dialogo que sostienen los criminales con los militares, en cómo se agrede a los helicópteros. Probablemente se planeo bien el operativo pero me parece que debe de haber filtraciones en el gobierno como para que los criminales sepan exactamente qué se iba a hacer”, apuntó el especialista del Tec de Monterrey.

Esta mañana los integrantes del gabinete de seguridad acudirán una vez más a la conferencia matutina para atender cuestionamientos por parte de los medios de comunicación, toda vez que en la conferencia de ayer no se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas.

Te recomendamos: Habríamos ganado en Culiacán, pero no quisimos exterminio: Durazo