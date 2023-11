Informe Forbes: por qué está fallando la tokenización

El 17 de julio de 2023, dos socios de la consultora McKinsey subieron al escenario de la Bolsa de Nueva York para hablar a decenas de reguladores gubernamentales y ejecutivos financieros sobre los encantos de la blockchain, insistiendo en que su utilidad va mucho más allá del mercado de las criptomonedas plagado de escándalos.

Bitcoin, ether, solana y las más de 10,000 otras criptomonedas han bajado un 60% desde su pico de noviembre de 2021, una pérdida de 2 billones de dólares en valor de mercado. Las plataformas criptográficas se han visto plagadas de ataques frecuentes y sus empresas más importantes han sido atacadas por los reguladores. Aún así, los consultores insistieron en que la tecnología subyacente a este dinero digital todavía era viable y tenía un futuro brillante.

“Esto es blockchain, no criptografía, y esto tiene una utilidad real”, insiste Julian Sevillano, socio de McKinsey.

Los consultores repasaron los conceptos básicos, definieron términos digitales como “contratos inteligentes” (transacciones que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen condiciones específicas) y explicaron cómo los activos financieros tradicionales, como acciones, bonos y propiedades, podrían “tokenizarse”, dado un código blockchain que permitiría transferirlos alrededor del mundo en segundos en lugar de horas o días, como es el caso ahora.

Pero a pesar de todo lo que se habló de “mejor eficiencia del capital”, “ahorros de costos operativos” y “mejor cumplimiento y transparencia”, había un cierto vacío en la presentación. Excluyendo algunas referencias a la caída catastrófica del precio de las criptomonedas el año pasado, la conversación podría haberse dado en 2015, cuando se anunciaron las primeras plataformas de tokenización como R3CEV. Pocas empresas lo han adoptado desde entonces y muchos proyectos aún enfrentan los mismos desafíos y debates de antaño. Puede que la tokenización siga siendo el futuro de los servicios financieros, pero parece muy lejano.

Para ilustrar este punto, basta con mirar una presentación posterior ante el Comité Asesor de Mercados Globales de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. Per von Zelowitz, del Centro de Innovación de la Reserva Federal de Nueva York, dijo a la audiencia que un proyecto piloto para depósitos mayoristas ejecutados en una red privada en conjunto con bancos como Wells Fargo y Citigroup era todavía un “experimento científico” de “infraestructura teórica del mercado financiero”.

Cuando llegó el momento de una sesión de preguntas y respuestas, otro orador, Sandy Kaul, del administrador de activos de 1.5 billones de dólares Franklin Templeton, preguntó si la Reserva Federal había considerado realizar la prueba en un sistema abierto para aprovechar los diversos beneficios que ofrece una cadena de bloques. como el entorno podría proporcionar.

“¿Como que?” Respondió Zelowitz.

La tecnología criptográfica ha tenido un conjunto rotativo de aplicaciones supuestamente asesinas desde que irrumpió en escena la noche de Halloween de 2008 con la circulación del libro blanco de Satoshi Nakamoto que describía bitcoin. Los candidatos han incluido pagos instantáneos en tiempo real en cualquier parte del mundo por unos centavos de dólar, herramientas para proteger identidades e información personal de las miradas indiscretas de reguladores y corporaciones, y una protección contra las políticas gubernamentales inflacionarias.

En este tiovivo también se encuentra la tokenización, recibos digitales de activos del mundo real como bienes raíces, arte, bonos o incluso propiedad intelectual. Los primeros esfuerzos de tokenización se han centrado en libros de contabilidad privados, que son cadenas de bloques controladas por una entidad o consorcio de corporaciones sin el elemento de verificación pública. Esta alternativa aparentemente ofrece la velocidad y transparencia de blockchain sin el riesgo de que los delincuentes le den usos ilícitos a la plataforma.

Las cosas realmente comenzaron en 2015, cuando se lanzó una avalancha de estos libros de contabilidad autorizados de alto perfil con grandes ambiciones (y a menudo con el respaldo de grandes bancos) de hacer uso de la tecnología blockchain para agilizar todo, desde los pagos hasta las liquidaciones administrativas. International Business Machines también se apoyó en gran medida en la cadena de bloques, repleta de un brillante programa de marketing (desde entonces ha girado para pregonar sus capacidades de inteligencia artificial).

Nasdaq lanzó un proyecto para utilizar una blockchain autorizada para facilitar las ventas de valores “tokenizados” de emisión privada. Un informe de 2015 de la división de capital de riesgo del Banco Santander afirmaba: “La tecnología de contabilidad distribuida podría reducir entre 15,000 y 20,000 millones de dólares los costes de los bancos en pagos transfronterizos, comercio de valores y cumplimiento normativo para 2022”. El año pasó sin ningún efecto perceptible.

La inmersión inicial más destacada en la tokenización se produjo en marzo de 2015, cuando una startup con sede en Nueva York llamada Digital Asset Holdings (DAH) reclutó a Blythe Masters para que fuera su directora ejecutiva. Como ejecutivo de 28 años de JPMorgan a principios de la década de 2000, Masters ideó swaps de incumplimiento crediticio, una herramienta inteligente para que los inversores en bonos cubran el riesgo de que los prestatarios no les paguen, que se hizo tristemente célebre durante la crisis financiera de 2008. Masters estaba destinado a inspirar la adopción generalizada de la tecnología blockchain para revolucionar los mercados financieros. “Deberíamos tomarnos esta tecnología tan en serio como deberíamos habernos tomado el desarrollo de Internet a principios de la década de 1990”, dijo Masters en una entrevista de 2015 con Bloomberg.

Masters y DAH dieron un golpe inicial en 2017, cuando la empresa ganó un contrato para reemplazar el anticuado sistema de compensación y liquidación de la Bolsa de Valores de Australia. Pero el acuerdo fracasó, y los retrasos relacionados con la estabilidad, la escalabilidad, la gobernanza y la gestión general del proyecto paralizaron el proyecto hasta finales de 2022, cuando fue cancelado. La bolsa canceló 165 millones de dólares de su inversión y el presidente Damian Roche dijo: “Comenzamos este proyecto con la última información disponible en ese momento, decididos a ofrecer al mercado australiano una solución post-negociación que equilibrara la innovación y la vanguardia”, tecnología de punta con seguridad y confiabilidad. Sin embargo, después de una revisión adicional llegamos a la conclusión de que el camino en el que estábamos no cumplirá con los altos estándares de ASX y del mercado”.

A pesar de todas las fanfarronadas de tokenización de la industria en la última década, el proyecto más recordado fue la venta de una participación en el hotel St. Regis en Aspen, Colorado, por 18 millones de dólares, lo que se considera una especie de broma en la industria. “En realidad, nadie busca conservar el piso de un hotel o 1/1.000 de una pintura en forma tokenizada”, dice Will Peck de WisdomTree Investments.

Un avance rápido hasta el día de hoy, y los defensores de la tokenización todavía están tratando de hacer despegar el concepto. Los proyectos abarcan desde emisiones de bonos de cien millones de dólares en Europa hasta aplicaciones de inversión al estilo Robinhood que permiten a los adictos a la televisión comprar acciones simbólicas de bonos del Tesoro de Estados Unidos sin más esfuerzo que el que se necesita para cambiar un canal de televisión. Lo mejor que se puede decir ahora es que funcionan en pequeñas dosis y en entornos controlados, pero ninguno ha descifrado el código para generar una demanda amplia.

Tomemos como ejemplo los mercados institucionales. En noviembre de 2022, Goldman Sachs lanzó una plataforma de tokenización que procesó un eurobono de 100 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones junto con Santander y Societe Generale que fue “innovadora en muchos sentidos diferentes”, dice el director general Matthew McDermott. El ciclo de liquidación fue de 60 segundos, a diferencia de los cinco días tradicionales del BEI, lo que redujo el riesgo de errores administrativos y hizo que los activos fueran más líquidos.

El sistema puede incluso procesar los pagos de intereses del bono. “De hecho, representamos los flujos de efectivo derivados en cadena y demostramos que se podía interoperar con las vías de pagos del Banco de Francia y del Banco de Luxemburgo, quienes acuñaron monedas digitales al por mayor para el proyecto”, dice McDermott. Pero hasta la fecha sólo se han cerrado dos pequeños acuerdos.

McDermott dijo a Forbes que el banco está buscando combinar la emisión del BEI con otras para crear un mercado secundario líquido. Es más fácil decirlo que hacerlo, ya que tal hazaña requerirá aún más infraestructura y la agrupación de los participantes de la industria en torno a un único conjunto de tecnologías, algo que ha sido un importante inhibidor ya que requiere que los competidores trabajen juntos.

“Todo el mundo, desde Blackrock hasta Goldman, Citi y JPMorgan, dice que la tokenización es el futuro”, según Nadine Chakar, entonces directora ejecutiva de la empresa de tokenización Securrency, que solía dirigir la división de activos digitales de State Street. Su empresa fue adquirida recientemente por Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) por 50 millones de dólares, con un descuento del 50% del valor de la empresa en marzo de 2021, cuando recaudó su última ronda de financiación de riesgo. “El problema es la interoperabilidad y la liquidez”, dijo Chakar en julio. “Los bancos se asocian con la empresa XYZ, realizan una emisión y luego publican un comunicado de prensa. ¿Qué pasa después? Nada. Se convierten en Pet Rocks porque no pueden ir a ninguna parte”.

Antes de la adquisición, Securrency adoptó un enfoque diferente. Se asoció con WisdomTree para lanzar una serie de fondos tokenizados y una aplicación llamada WisdomTree Prime en cadenas de bloques públicas como Ethereum que ofrece un enfoque de bajo costo para fondos de seguimiento de índices de acciones y bonos del Tesoro con amplia accesibilidad. Estos fondos vienen con una inversión mínima de 25 dólares y un índice de gastos bajo del 0.05%. Si bien esto sigue siendo más caro que el comercio sin tarifa disponible a través de plataformas como Robinhood que se benefician del controvertido modelo de pago por flujo de órdenes, WisdomTree apuesta a que los clientes están buscando este tipo de alternativa. Por el momento, estos fondos todavía están en funcionamiento, pero los nueve fondos tienen activos combinados que ascienden a apenas 12 millones de dólares, y ni Chakar ni Peck de WisdomTree han respondido a las preguntas sobre su futuro.

Franklin Templeton ofrece algo similar a través de una aplicación de inversión minorista llamada Benji que ofrece exposición a un fondo del mercado monetario respaldado por valores del gobierno estadounidense, además de los activos digitales. El producto de Franklin Templeton tiene 295 millones de dólares en activos bajo gestión.

Los activos alternativos, como el crédito privado y el capital, pueden ser la mejor esperanza para la tokenización. La comisionada de la CFTC, Caroline Pham, dice que se espera que el crédito privado se convierta en un mercado de 10 billones de dólares en los próximos 10 años.

Algunas pruebas iniciales han demostrado ser exitosas a la hora de acelerar la emisión y reducir los umbrales de inversión; por ejemplo, KKR se asoció con una empresa de tokenización llamada Securitize para emitir una parte de su Health Care Strategic Growth Fund II (HCSG II) de 4 mil millones de dólares en la cadena de bloques Avalanche, pero el Las empresas no revelarán cuánto se ha invertido de esa manera. Avalanche parece estar avanzando con especial fuerza en el mundo de la tokenización con el lanzamiento de una red de prueba junto con los administradores de activos T. Rowe Price, WisdomTree, Wellington Management y Cumberland DRW para permitir que las empresas financieras tradicionales practiquen la compensación y liquidación de operaciones en una parte acordonada. de una cadena de bloques pública.

Pero los planes tienen un largo camino por recorrer antes de lograr avances importantes con los titulares de la industria que no sienten la necesidad de seguir la ruta de la tokenización. Por ejemplo, iCapital creó una serie de fondos alimentadores con un mínimo de 25,000 dólares que financian inversiones alternativas, pero no ve la necesidad de utilizar blockchain en el proceso. “El negocio ha alcanzado escala y no hemos tokenizado nada”, dice el director ejecutivo Lawrence Calcano. “La idea de que alguien necesita tokenizar para crecer no es cierta; pero no son mutuamente excluyentes.”

El único uso moderadamente exitoso de la tokenización hasta la fecha han sido las monedas estables. El mercado mundial de monedas estables ha aumentado a 127 mil millones de dólares en solo unos pocos años, sin embargo, el uso principal de los tokens, que generalmente están respaldados al 100% por garantías y destinados a mantener un valor de 1 dólar, ha sido facilitar las transacciones especulativas en intercambios de cifrado no regulados en todo el mundo, muchos de los cuales no aceptan pagos en monedas tradicionales. Además, el mercado está dominado por Tether, una empresa oscura que durante mucho tiempo ha operado fuera del escrutinio regulatorio. Tether, que tiene 84,000 millones de dólares en activos de monedas estables en dólares estadounidenses, nunca ha sido auditado y se niega a nombrar los bancos que utiliza para mantener los fondos.

Aun así, los pilotos de tokenización y los comunicados de prensa continúan saliendo de la línea de montaje. Tan solo en las últimas semanas, el servicio de mensajería de pagos Swift publicó los resultados de un experimento con BNP Paribas, DTCC, BNY Mellon y Lloyd’s Banking Group para determinar si sus sistemas backend podrían conectarse con cadenas de bloques públicas y privadas que admitan activos tokenizados; Citi anunció un plan para comenzar a tokenizar los depósitos de los clientes en el banco para que los clientes puedan enviar fondos instantáneamente a cualquier parte del mundo, sin importar la hora. El piloto inicial se llevó a cabo en conjunto con el gigante naviero Maersk, cliente del banco.

La Bolsa de Valores de Londres también quiere lanzar un negocio de tokenización de operaciones, que probablemente se centre primero en valores privados opacos. Como un disco rayado, Murray Roos, jefe de mercados de capitales de LSE Group, se hizo eco de los comentarios hechos por ASX hace años, diciendo que la tecnología había alcanzado un “punto de inflexión” y “la idea es utilizar la tecnología digital para hacer un proceso más ágil”. , más suave, más barato y más transparente . . . y regularlo”.

“En los próximos 18 a 24 meses algo tendrá que ceder”, dice Chakar, director ejecutivo de Securrency.

La locura puede definirse como hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Desde un punto de vista técnico, el futuro de la tokenización de billones en activos del mundo real en blockchain está a la vuelta de la esquina, pero nunca sucederá mientras la confianza en los mercados criptográficos sea casi inexistente.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

