AMLO prevé construir 100 sucursales del Banco del Bienestar al mes

Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya se inició la construcción de sucursales del Banco de Bienestar y se creó la empresa CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que hará instalación de este servicio en todos los municipios del país.

“¿De dónde obtuvimos los recursos? De los ahorros del fin de año, y ya tenemos el dinero y está por firmarse el convenio con la Secretaría de la Defensa para la construcción de las más de 1,300 sucursales, que ya se inició, ya empezamos a construir, ya se está trabajando tenemos que hacer como 100 (sucursales) al mes”, explicó.

La inversión autorizada para los proyectos es de 10,000 millones para las sucursales bancarias y otros 10,000 millones para el funcionamiento de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que es una filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Te puede interesar: AMLO quiere al Ejército para construir 13,000 sucursales del Banco del Bienestar

“Se tiene el permiso, la concesión para que esta empresa que no tiene fines de lucro pueda instalar y dar el servicio de Internet en todo el territorio nacional. El proyecto significa una inversión de 10,000 millones de pesos. Ya comenzamos, y también se tiene 3,000 millones otorgados a la empresa, porque esto sí nos va a llevar tres años”, añadió.

Respecto al inicio de la construcción de las sucursales bancarias se debe a que “la banca comercial no ha cumplido, les ha faltado un poco de dimensión social. Están donde hay mercado, donde ellos consideran que tienen clientes, porque prevalece el negocio, lo mercantil. Claro esa es su función de las instituciones bancarias, pero en esta nueva etapa se tiene que pensar de otra forma”, pidió el presidente.

Añadió que no es posible que durante tiempo se tenga este atraso de no contar con el servicio bancario el territorio nacional y que no se tenga todo el país cubierto con la red de Internet, indicó que “el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social para dispersar los 300,000 millones de pesos de los programas sociales en todo el país” y va a haber ahorro en comisiones que hará autosuficiente al Banco de Bienestar.

“Se aprobó el inicio de la construcción de 2,700 sucursales del Banco de Bienestar, este año se van a construir 1,350 y el año próximo el resto. Fortalecer el Banco de Bienestar con 2,700 sucursales, pequeñas, las van a construir los ingenieros militares, las primeras 1,300, tanto la construcción como el equipamiento van a significar una inversión de 5,000 millones de pesos este año y otros 5,000 el año próximo”, explicó.

Te puede interesar: Banco del Bienestar firma convenio de colaboración con fundación alemana

Respecto a la nueva empresa de Internet este año se otorgaron 3,000 millones de pesos para que empiece los trabajos en las sucursales del Banco de Bienestar, con el fin de dotar del servicio tanto bancario como de conectividad en los municipios del país que carecen de éstos.

“Vamos a terminar en el 2022, 20, 21 y 22. Esto lo comento porque en las primeras 1,350 sucursales bancarias van a tener desde luego Internet. No solo en la sucursal -aclaró-, (sino) en el municipio”, aseguró el mandatario.

Detalló que durante el fin de semana estuvo en cabeceras municipales de Hidalgo y Puebla que carecen tanto de sucursales bancarias como servicio de Internet.

“Esto es una buena noticia para los de Amatán, Chiapas que ahora que fui no tenían forma de cobrar sus apoyos y de hacer alguna operación, algún trámite, porque no hay una sucursal y es cabecera municipal”, indicó.

Apuntó que se ha dejado estos servicios que se concentraron en las ciudades, pero se dejó se atender las zonas rurales del país.

Reiteró que la edificación de las sucursales estará a cargo de militares, y para las primeras se tendrá un costo de 5,000 millones de pesos y otros 5,000 más para las que se construirán en 2021.

“Este dinero fue por los ahorros y está por firmarse el convenio para la construcción de las sucursales. Ya se inició la construcción, porque tenemos que hacer 100 al mes”, refirió el presidente.