Internet para Todos: El reto no es la cobertura, es inclusión: excomisionada del IFT

Después que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de CFE Telecomunicaciones Internet para Todos, el cual pretende dotar del servicio de internet a las regiones menos favorecidas del país, tanto analistas como autoridades de las telecomunicaciones en México, han señalado que aunque la idea es buena y óptima, las características y detalles de esta, aún siguen inciertos. Por ejemplo, el esquema de coordinación o la manera en que funcionará y operará.

Elena Estavillo, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y presidenta de conectadas.mx, platicó con Forbes México, sobre cuál es su visión de este tema.

TAMBIÉN LEE: ¿Es viable conectar a 166,000 comunidades marginadas a internet en un mes?

“Lo que todavía se tendrá que definir y es en lo que estamos muy interesados es en el esquema de coordinación o el esquema operativo que va a tener esta empresa del estado, para poder llevar la cobertura de los servicios a estas zonas que aún están aisladas de estos servicios fundamentales para el desarrollo. Yo creo que en ese aspecto, todavía tendremos que ver mayor definición”, dijo la excomisionada.

A finales de agosto el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó por unanimidad el otorgamiento de una concesión única a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, cuya función será proveer el servicio de acceso a internet a la población que no cuenta con dicho servicio y con el de ofrecer, de manera gratuita, el servicio de acceso a internet.

“Por un lado, es algo muy positivo que se vaya a utilizar esta infraestructura con el propósito de mejorar la cobertura del país, esto sí es muy positivo, pero como existen varios esfuerzos en el país, varios esquemas que están operando al mismo tiempo, si es muy importante que todo sea muy congruente para encontrar una solución que aproveche de la mejor manera los recursos productivos del país”, señaló la también presidenta de conectadas.mx.

En tan solo un mes

Cuatro días antes de que Andrés Manuel López Obrador rindiera su Tercer Informe de Gobierno, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó por unanimidad el otorgamiento de una concesión única a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, cuya función será llevar servicio de internet a zonas marginadas, dentro de la cual se buscará que en el próximo mes, es decir en escasos 30 días, conectar a 13,000 centros integradores de servicios y 166,000 comunidades.

…Digamos que, diseñar operativamente un plan de esta magnitud, inclusive para un mes, es algo muy muy ambicioso…

Este último dato se arrojó en la presentación de resultados de los primeros 9 meses de gobierno de López Obrador, en donde el mandatario señaló que el mes próximo comenzarán los trabajos para comunicar por este medio (internet) a zonas marginadas del país que no cuentan con acceso a internet.

“Esa fue la fecha con la que nos quedamos. La verdad que quienes trabajamos en esto desde hace muchos años, sabemos que estos planes requieren mucho más tiempo y habría que ver a qué se refiere o lo que se espera que esté dentro de un mes. Puede ser simplemente un proyecto, un modelo, arrancar algunas actividades que yo es lo que supongo se debería dar, porque más allá de eso esperar que dentro de 30 días ya esté arrancando un modelo operativo para todo el país, pues bueno, eso no podríamos interpretarlo de esa manera, quizá lo que estaríamos esperando es esto, ya tener como una hoja de ruta, un mapa responsables, esquemas de trabajo, yo supongo que eso es lo que estaríamos esperando dentro de un mes”, señaló la excomisionada.

¿Es inviable?

– O sea, no es que diga que es inviable, lo que pasa es que no se puede dar eso en esa fecha y como tenemos muy pocos detalles, sino son planteamientos muy generales los que ya hemos tenido por parte del presidente, pues hay que interpretarlos con el conocimiento que tenemos de cómo funciona la industria, creo que eso es lo que podríamos estar esperando tener dentro de un mes.

¿Cobertura o inclusión?

– Me gustaría poner atención en algo muy importante, nuestro reto no es llevar cobertura, y como que con este plan de esta red troncal de CFE Telecom, como ya se le ha llamado, lo que se está planteando es una empresa del estado orientada a dar cobertura. Sí es importantísima y es el primer escalón que hay que poner, pero cobertura no quiere decir inclusión digital, el reto que tenemos enfrente es inclusión. Tenemos que incorporar a las personas en el uso de las tecnologías, de hecho lo que dice la constitución es eso, es obligación del estado de hacer que todas las personas tengan acceso a todas las tecnologías de la información y la comunicación y eso quiere decir que el reto es mucho más grande que llevar cobertura.

Todas estas acciones también son necesarias para la inclusión digital, para el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y eso no está en el plan, o sea, claro que tampoco tendría que estar, ahí es donde es importante regresar y hablar de colaboración y de coordinación en mucha instancias públicas y privadas.