En estas últimas semanas, mucha gente me pregunta que quién va a ganar la elección presidencial. Curiosamente, antes de que pueda emitir mi respuesta, en la mayoría de los casos, me cuentan las versiones del amigo, primo, sobrino o el pariente que tiene información clasificada, normalmente es de alguien bien informado, de la CIA, de algún mercado internacional o hasta de extraterrestres, con alguna versión de que todo ya está arreglado, de que va a ganar fulano o zutano, al final me cuentan las razones por las cuáles van o no van a votar.

Después de todo esto, ya que puedo dar mi opinión, en general les contesto que, a estas alturas de la campaña, no hay nada para nadie. Primero, porque aún no son candidatos oficiales; segundo, técnicamente hay un empate entre los tres principales precandidatos; tercero, aún falta que se incorporen los independientes; y, finalmente, la campaña empieza hasta el 30 de marzo (que curiosamente en este año es viernes santo, por alguna extraña coincidencia).

En general, somos una ciudadanía floja, no nos gusta analizar, nos vamos con la cargada, con lo que nos digan, con el que va a ganar; al final, pareciera que el hacer o no hacer la chamba de investigar y, en lo personal, tomar una decisión responsable no va con nosotros. Es impresionante que los jóvenes no conozcan lo que pasa en el país, que no se informen, que no sepan qué ha pasado en los últimos años, qué se ha hecho bien o mal; no somos una ciudadanía que lea noticias, que las verifique, que busquemos la raíz de la verdad, nos quedamos impresionantemente en el meme, las fake news, el comentario de otra persona en Facebook o el chisme de WhatsApp. De la historia del país, de los candidatos y otras cosas significativas de la realidad de país, pues mejor ni hablemos, ni por error saben.

Considero que como único beneficio que nos da este “silencio electoral” de casi 45 días, es el poder buscar información de quiénes son los candidatos, qué han hecho, cuál es su forma de pensar y qué han propuesto hasta ahora, para bien o para mal, y de ahí, empezar a entender qué piensa cada uno de ellos en cada uno de los temas relevantes y así, irnos preparando para enfrentar la verdadera campaña.

Para esto hay varios caminos, googlear a los candidatos, visitar sus páginas web, ver sus videos, buscar sus propuestas. También se puede buscar análisis serios e independientes que hagan ese trabajo por nosotros y simplemente leerlo, compartirlo, con el fin de que uno mismo y nuestros allegados, puedan tener la misma base de información para poder tener discusiones, más allá de los chismes digitales o los consejos de los opinólogos oficiales de cada uno de los partidos y/o candidatos.

Integralia, la empresa consultora de Luis Carlos Ugalde acaba de sacar su segundo reporte electoral, que tiene de manera clara y muy profesional una síntesis de quién es cada uno de los candidatos, su historia y sus propuestas, hasta ahora, dividido por temas, además de un mapa de lo que hicieron en este periodo de las precampañas; de una manera muy objetiva, es información que nos puede ayudar a darnos idea de cómo se van moviendo cada uno de los candidatos.

Si te estresa la elección, estás preocupado por quién votar o quién podría ganar, te invito a que cambien la pregunta: tú, ¿quién quieres que gane y en función de qué? al final de cuentas la lucha ciudadana es como cualquier competencia, ¿tú por quién vas a luchar, por quien vas a votar? Si no gana tu candidato, pues qué remedio, alguien más tuvo mayoría, es un tema de la democracia, pero por lo menos infórmate, razona tu voto y no sólo votes en contra de alguien, es tiempo de establecer una base de criterio propio.

