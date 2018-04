IP evaluará propuestas de candidatos, incluido el tema del Nuevo Aeropuerto

Margarita Zavala será la primera candidata presidencial en presentar sus propuestas en materia económica y escuchar las demandas de los integrantes del sector empresarial, como parte de una serie de reuniones que organiza el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con los contendientes a la presidencia de la República.

Está previsto que este viernes se lleve a cabo la primera reunión con la candidata independiente y tomando en cuenta la agenda de los demás candidatos se fijarán fechas con cada uno de ellos, incluidos Jaime Rodríguez “El Bronco” y Armando Ríos Piter si se aprueba la integración de este último a la boleta, detalló Juan Pablo Castañón presidente del CCE.

“Tenemos que conocer cuál es la postura y consecuencia de las distintas propuestas económicas, hay unas que son riesgosas y ya las hemos señalado porque nos trajeron fuertes problemas económicos, perdida de inversión y de empleo, altas tasas de inflación burbujas económicas que explotaron y grandes crisis económicas, no podemos regresar a un estado empresario y no podemos regresar a un estado subsidiario que no fomente la innovación, tecnología y crecimiento para la competitividad”, detalló el líder empresarial.

Entre las posturas “riesgosas” que preocupan a los empresarios mencionó al de Morena, de generar un programa económico similar al del Desarrollo Estabilizador, una serie de políticas monetarias, fiscales y económicas implementada a finales de la década de 1950 y hasta que concluyó la década de 1960.

“Son fórmulas de las 60s y 70s que estuvieron basadas en aquellos tiempos de proteccionismo, de cierre de fronteras y es por eso que hacemos un llamado a que expliquen sus modelos económicos y tienen una postura sobre la apertura de México”, afirmó Castañón.

En estas reuniones los empresarios aprovecharán para dar a conocer la agenda México Mejor Futuro que presentaron el 20 de marzo pasado con cinco ejes y 300 iniciativas en materia de fortalecimiento a la seguridad y la legalidad en el país, la innovación y avance en la prosperidad, generar un modelo de igualdad en oportunidades, forjar gobiernos eficientes y construir un México sustentable.

Para discutir los puntos técnicos sobre infraestructura y viabilidad del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México la CCE organizará un debate al que se invitará a todos los candidatos.

“Los empresarios sostenemos que el Aeropuerto de la Ciudad de México es la obra de infraestructura logística más importante que México tiene, está avalada por expertos e instituciones internacionales y es una obra que tiene que ser seguida de otras obras de infraestructura que nos den conectividad logística en todo el país”, afirmó el empresario.

El lunes pasado ante socios de la American Chamber México Andrés Manuel López Obrador reiteró su propuesta de revisar los contratos de construcción del nuevo aeropuerto y parar la obra para continuar con las operaciones del Aeropuerto actual y ampliarse hasta la base militar de Santa Lucia.

