Irán responde a la advertencia de Trump: ‘sea cauteloso’

Irán rechazó la airada advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que Teherán se arriesga a sufrir graves consecuencias “como pocos han sufrido antes a lo largo de la historia” si llega a amenazar a Washington.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, respondió a la advertencia que Trump hizo en un tuit nocturno escrito con mayúsculas.

“NO NOS IMPRESIONA: El mundo escuchó bravatas aún más duras hace unos meses. Y los iraníes las han escuchado –aunque de maneras más civilizadas– durante 40 años. Hemos estado aquí por milenios y hemos visto la caída de imperios, incluido el nuestro, que duró más que la vida de algunos países. ¡SEA CAUTELOSO!”, escribió Zarif en Twitter.

COLOR US UNIMPRESSED: The world heard even harsher bluster a few months ago. And Iranians have heard them —albeit more civilized ones—for 40 yrs. We’ve been around for millennia & seen fall of empires, incl our own, which lasted more than the life of some countries. BE CAUTIOUS! PUBLICIDAD — Javad Zarif (@JZarif) July 23, 2018

Irán ha enfrentado una mayor presión de Washington y la amenaza de nuevas sanciones luego de que Trump anunció en mayo su decisión de retirar a Estados Unidos de un acuerdo internacional sellado en 2015 sobre su programa nuclear.

Las palabras de Trump parecían una respuesta al presidente iraní, Hassan Rouhani, quien dijo que las políticas hostiles hacia Teherán podrían llevar a “la madre de todas las guerras”.

En su tuit dirigido a Rouhani, Trump escribió: “NUNCA, NUNCA VUELVA A AMENAZAR A ESTADOS UNIDOS O SUFRIRÁ CONSECUENCIAS QUE POCOS HAN SUFRIDO EN LA HISTORIA. YA NO SOMOS UN PAÍS QUE ACEPTARÁ SUS PALABRAS DEMENTES DE VIOLENCIA Y MUERTE. ¡SEA CAUTELOSO!”.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018

Horas antes el domingo, Rouhani había dicho en una reunión de diplomáticos iraníes: “Señor Trump, no juegue con la cola del león, eso sólo lo llevará a arrepentirse”.

“Estados Unidos debería saber que la paz con Irán es la madre de toda paz y que la guerra con Irán es la madre de todas las guerras”, dijo el presidente iraní.

Piden suspensión de la cuenta de Trump en Twitter

El intercambio de amenazas con tuits desató el flujo de reacciones en esta red social.

El experto en derecho internacional por el Graduate Institute de Ginebra, Reza Nasri, alertó al presidente Trump ante el peligro de desestabilizar Irán por las consecuencias que ello podría acarrear para la comunidad internacional.

“Irán es un ‘dique ideológico’ ante la peligrosa ideología Tafkiri; es un dique físico que bloquea la dispersión de grupos terroristas; es la principal barrera ante el tráfico de drogas internacional y es un obstáculo para los disruptores de la libertad de navegación en la región”, afirma Nasri.

Profesionales del sistema de medios estadounidense también alzaron la voz pidiendo la suspensión de la cuenta de Twitter de Donald Trump.

El director global de la cadena NBC, Bill Neely, afirmó que el tuit del presidente de EU violaba las reglas de Twitter.

“Como ciudadano normal, intenta postear esto acerca de alguien y a ver qué pasa. Sospecho que tu cuenta sería suspendida. ¿Twitter?”, tuiteó.

El experto en periodismo emprendedor y profesor del Tow-Knight Center de la Universidad de Nueva York, Jeff Jarvis, le pidió al cofundador de esta red social, Jack Dorsey, que marcara las líneas rojas al presidente Trump.

“Este tuit claramente viola la línea que marcó Zuck (Mark Zuckerberg): violencia. Puedes acabar con esto. Debes acabar con esto”, tuiteó.

Dear @jack

This is your chance. This tweet clearly violates the easy line Zuck drew: violence. You can take this down. You should take this down. This is your standard to set. You can make a difference. Please. Draw the line. https://t.co/AfhzfhpbRB — Jeff Jarvis (@jeffjarvis) July 23, 2018

Con información de Reuters