Jack Ma compartió en Davos sus secretos para ser exitoso

Durante el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que se lleva a cabo en Davos, el magnate de las ventas online y fundador de Alibaba, Jack Ma, fue consultado sobre si había algo que le quitara el sueño, a lo que respondió con un “nada”.

Y así, casi sin querer, brindó una serie de consejos enfocados a cómo triunfar en la vida ante una audiencia ávida que en silencio escucho los consejos para jóvenes y adultos:

Duerme bien. “A mi nada me quita el sueño. Por eso, duerme muy bien. Cuando se lleva una vida como la mía, con una compaña como Alibaba, hay muchos momentos difíciles y preocupaciones que te mantienen presionado”.

En el marco de la charla organizada por Bloomberg para su ciclo TicToc, añadió que “aprendí que si no duermo bien, ¡los problemas estarán ahí al día siguiente! Pero si duermo bien, tendré mañana una mejor chance de resolver ese problema que me preocupa. Por eso, duerman bien, es lo mejor que pueden hacer”.

Sigue a una persona. Dio un consejo para la gente joven, enfocado a cómo prosperar en sus empleos una vez graduados: no importa entrar en una compañía de renombre, lo importante es que cuando encuentren un lugar donde tengan un buen jefe, un liderazgo correcto, deben aprender de él.

“Debemos comprender cómo hacer las cosas propiamente, cómo ser un buen ser humano”.

No renuncies tan pronto. Prosiguió diciendo que una vez hallado lo anterior, deben permanecer al menos tres años en ese empleo, porque ha visto “casos catastróficos” de personas que no han permanecido aprendiendo lo suficiente.

“Prométanse a ustedes mismos que estarán ahí tres años”. Después pueden comenzar a moverse.

Así lo dijo el propio Jack Ma:

