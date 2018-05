James Rodríguez, el diez de la selección colombiana, anunció por redes sociales su alianza con la plataforma de blockchain SelfSell para lanzar el próximo domingo 27 de mayo su criptomoneda: la JR10 Token.

Esta decisión tomada por el jugador del Bayern Múnich le ayudará a reforzar su valor de marca y acercarse más a sus seguidores. Y es que la referencia de Colombia asocia su éxito como futbolista a sus seguidores.

Li Yuan, fundador de la plataforma de blockchain asociada con el futbolista, declaró que “ésta es una nueva forma de construir la imagen de marca personal de James, gracias al blockchain”.

Esto convierte al máximo goleador del pasado mundial en el primer futbolista internacional en poseer su propia criptomoneda.

Según la plataforma aquellos que decidan adquirir JR10 tokens -que estarán en preventa en la aplicación de SelfSell- disfrutarán de exclusivos beneficios, como compra de souvenirs del futbolista, asistir a reuniones de sus clubs de fans, etc.

A brand “new me”, sponsored and brought by SelfSell, will be activated. Will you guess what it is? Jump to download SelfSell App and join me. @self_sell pic.twitter.com/OXugqJq3uH

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) May 22, 2018