Julian Assange lucha contra la extradición a EU esta semana: lo que hay que saber sobre sus cargos de espionaje

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se enfrentará a un tribunal británico el martes en lo que su esposa dice que podría “muy bien ser la audiencia final para Julian”, mientras apela su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje por publicar miles de documentos militares clasificados filtrados.

HECHOS CLAVE

El Tribunal Superior de Londres ha programado dos días de argumentos para escuchar si Assange puede o no pedir a un tribunal de apelaciones que bloquee su extradición a Estados Unidos, una decisión que, según su esposa, podría ser una cuestión de vida o muerte a medida que su salud continúa deteriorándose en Prisión de Belmarsh, donde permanece recluido desde 2019.

Assange está tratando de impugnar un fallo original del Tribunal Superior de 2021 que decía que debería ser extraditado a pesar de las acusaciones de deterioro de su salud mental.

La apelación que se escuchará el martes es el último intento de evitar enfrentar los 17 cargos de espionaje y un cargo de uso indebido de computadora que se le imputan en Estados Unidos.

Si pierde la apelación de esta semana, el equipo legal de Assange ha dicho que planea luchar contra la extradición ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con el argumento de que el gobierno de Estados Unidos ha tergiversado los hechos del caso, el proceso legal británico ha estado plagado de malas prácticas y Assange está siendo procesado por protección de la libertad de expresión, lo que convierte la solicitud de extradición en un abuso de poder.

Assange y sus partidarios han argumentado durante mucho tiempo que su filtración de documentos militares clasificados debería estar protegida por la Primera Enmienda porque actuaba como periodista cuando publicó los documentos; Entre quienes han cuestionado los cargos se encuentran los consejos editoriales del New York Times y The Guardian, así como Amnistía Internacional.

La artista callejera Trisha Palma pinta un retrato de Julian Assange, encarcelado en Inglaterra en espera de extradición a EE. UU. KONTROLAB/LIGHTROCKET A TRAVÉS DE GETTY IMAGES

ANTECEDENTES CLAVE

Assange, que ahora tiene 52 años, fundó WikiLeaks en 2006 y utilizó el sitio web para publicar documentos y videos clasificados relacionados con el ejército estadounidense, incluido un manual del ejército de 238 páginas sobre “procedimientos operativos estándar” para el campo de prisioneros en la Bahía de Guantánamo. En 2010, la ex soldado del ejército estadounidense Chelsea Manning se acercó a Assange y lo acusó de trabajar con Manning para piratear una computadora del Pentágono y publicar información clasificada sobre la actividad militar estadounidense. Las filtraciones incluyeron documentos que sugerían que Estados Unidos no informó lo suficiente sobre la matanza de civiles durante la guerra en Afganistán y un video que mostraba un ataque con helicóptero por parte de las fuerzas estadounidenses en Bagdad que mató a 11 personas, incluidos dos periodistas. Manning fue condenada en 2013 por violaciones de la Ley de Espionaje y encarcelada durante siete años, hasta que el presidente Barack Obama conmutó su sentencia. Mientras tanto, Assange evitó cargos penales durante años, hasta que el Departamento de Justicia lo acusó en 2019 de revelar documentos clasificados y conspiración para cometer intrusión informática. WikiLeaks es conocido por publicar decenas de otros documentos filtrados, incluido un tesoro de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata en 2016 que supuestamente fueron obtenidos mediante un hackeo patrocinado por el estado ruso.

TANGENTE

Assange ha evitado ser juzgado por cargos penales durante más de una década. En 2010, Suecia emitió una orden de arresto internacional contra Assange en relación con un caso de violación que, según Assange, era parte de una campaña de difamación. Se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres y posteriormente el país le concedió asilo por temor a un procesamiento político. Vivió en la embajada durante más de siete años, donde concibió a sus dos hijos con su ahora esposa, Stella Assange. El asilo fue retirado en 2019 (el entonces presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, lo llamó “mocoso mimado” al explicar la decisión) y Assange fue arrestado por la policía británica. Desde entonces, Suecia abandonó su investigación sobre los presuntos delitos sexuales de Assange, pero éste permanece en la prisión de Belmarsh en espera de su lucha por la extradición con Estados Unidos.

CONTRA

El caso Assange ha estado lleno de controversia sobre la Primera Enmienda y ha planteado dudas sobre dónde se puede trazar la línea entre una acción periodística protegida y un delito digno de cargos de espionaje. Los detractores dicen que su trabajo con Manning para obtener y publicar los documentos no fue sustancialmente diferente de las acciones tomadas habitualmente por los periodistas de investigación, y creen que la acusación de piratería informática, basada en un intento posiblemente fallido de Manning de cubrir sus huellas descifrando una contraseña, es débil. . Enjuiciar a Assange, en ese caso, sentaría un precedente que podría poner en riesgo a los periodistas en el futuro, han argumentado varios. Bajo la administración Obama, el Departamento de Justicia optó por no presentar cargos contra Assange bajo la teoría de que el procesamiento podría reducir la protección de las noticias estadounidenses y de las organizaciones y periodistas que realizan acciones similares. Sin embargo, la administración Trump argumentó que Assange arriesgó la vida de fuentes e informantes al publicar documentos de defensa nacional e impidió los esfuerzos de seguridad nacional en el extranjero. John Demers, fiscal general adjunto para la seguridad nacional durante el gobierno de Trump, dijo que ningún periodista legítimo habría “publicado intencionalmente los nombres de personas que él o ella sabía que eran fuentes humanas confidenciales en zonas de guerra, exponiéndolos al más grave de los peligros”. Algunos expertos legales también creen que el caso de Assange no necesariamente sienta un precedente que amenace a los periodistas porque está acusado de piratear conspiración y de publicar materiales confidenciales.

EL GRAN NÚMERO

Es 175. Esa es la cantidad de años que Assange podría enfrentar en prisión si es declarado culpable, aunque las autoridades han indicado que es poco probable que sea sentenciado a ese tiempo.

JEFE CRÍTICO

“La situación es extremadamente grave”, dijo Stella Assange, que conoció a Julian mientras trabajaba como parte de su equipo legal, sobre la apelación de su marido. “Su vida corre riesgo cada día que permanece en prisión… Pero no se trata sólo de ser extraditado. En primer lugar, Julian nunca debería haber sido encarcelado”.

A QUÉ PRESTAR ATENCIÓN

La apelación “final” de Assange tendrá lugar el martes y miércoles 20 y 21 de febrero en Londres.

