Kanye West revela por qué quiere ser presidente de EU y por qué Wakanda es su modelo a seguir

La revelación de la candidatura presidencial de Kanye West, vía Twitter, del 4 de julio, encendió las redes, incluso varios expertos intentaban descifrar si en realidad hablaba en serio. El martes 7, a lo largo de cuatro horas de entrevistas farragosas, el rapero multimillonario y magnate del calzado deportivo reveló lo siguiente:

Que su candidatura presidencial será bajo un nuevo estandarte, el Birthday Party, con la asesoría de Elon Musk y un misterioso candidato a vicepresidente que ya ha elegido. “Como todo lo que he hecho en mi vida”, dice West, “Lo hago para ganar”;

Que ya no apoya al presidente Donald Trump. “Con esta entrevista, me quito la gorra roja”;

Que no le importa restarle votos al candidato del Partido Demócrata (Joe Biden), y ayudarle a Trump como consecuencia. “Ya te dije que no lo niego. Decir que el ‘voto afroamericano es para los Demócratas’ es una forma de racismo y supremacía blanca”;

Que nunca en su vida ha votado;

Que se contagió de Covid-19 en febrero;

Que sospecha de cualquier vacuna contra el coronavirus, acusando a las vacunas de ser “la marca de la bestia”;

Que cree que “las clínicas de aborto han sido establecidas por supremacistas blancos para llevar a cabo la ‘obra del diablo’”; y

Que visualiza un modo de organizar la Casa Blanca basado en Wakanda, el país escondido de Black Panther.

Y eso es sólo el comienzo. Durante la mayor parte de las llamadas, su mensaje estratégico fue decir que tiene 30 días para tomar la decisión final sobre su candidatura. En ese punto, dice, habrá pasado la fecha para registrarse en la mayoría de los estados, aunque piensa que podrá argumentar para que su nombre entre a la boleta, citando problemas por el coronavirus. “He estado hablando con expertos, y también hablaré con Jared Kushner, la Casa Blanca y Biden”, dice West. No cuenta alguna campaña organizada de ningún tipo. Hasta ahora, sus asesores son las dos personas que hicieron público su apoyo el mismo Cuatro de Julio: su esposa, Kim Kardashian-West y Elon Musk, de quien dijo: “Hemos hablado de esto durante años”. (Luego añadió: “Le propuse ser la cabeza de nuestro programa espacial”.)

Después de una hora de entrevista, se terminaron las evasiones: West dijo que definitivamente planea postularse en 2020, no en 2024, como era su plan original. El slogan de su campaña: “YES!”. ¿Su compañera de fórmula? Michelle Tidball, una desconocida predicadora de Wyoming. ¿Y por qué el “Birthday Party”? “Porque cuando ganemos será como el cumpleaños de todos”.

Si todo esto suena como una parodia o como un episodio surreal de Keeping Up With The Kardashians, parece que a West no le avisaron. Hablando desde su rancho en Cody, Wyoming, donde dice que se ha registrado para votar por primera vez el lunes, West niega que se trate de una treta publicitaria para su próximo álbum. (“Mi álbum será gratuito”). Semanas después de firmar dos hilos con el mensaje “Trump 2020” y con el puño en alto, insiste que ya no confía en el presidente. “Me parece un enorme desastre”, dice. “No me gustó enterarme de que se escondió en el bunker”. West también dice que se contagió de Covid-19 a finales de febrero, aunque asegura que eso no tuvo nada que ver con la idea de postularse este año.

¿Una táctica a favor de Trump?

Dicho esto, no hablará más en contra de Trump. Pero es menos tímido para criticar a Biden, y esto no aplaca la idea de que el Birthday Party es solo una táctica para ayudar en la reelección de Trump. “No digo que Trump esté en mi camino, más bien podría ser parte de él. ¿Y Joe Biden? Por favor, hermano. ¿Sabes? Obama es especial. Trump es especial. Decimos que Kanye West es especial. EUA necesita líderes especiales. ¿Bill Clinton? Especial. Joe Biden no es especial”.

A partir de ahí, se mantiene firme en casi todo lo demás y ocasionalmente rapea versos improvisados (“If I catch a vibe, I’m gonna catch that vibe”).

SOBRE SU PARTIDO POLÍTICO POR NATURALEZA

“Me postularía como republicano si Trump no estuviera ahí. Me postularé como independiente si Trump está ahí”.

SOBRE SU APOYO A TRUMP

“Trump es lo más cercano que hemos tenido en años a un presidente que permite que Dios sea parte de la conversación”.

SOBRE SU MOMENTO CON LAS GORRAS “MAGA”

“Una de las principales razones por las que usé la gorra roja (MAGA: Make America Great Again) fue para protestar la segregación de los votos de la comunidad afroamericana. Además, está el hecho de que me gustan los hoteles Trump y los saxofones que ponen en el lobby”.

SOBRE LAS DISCUSIONES DE RAZA CON LA CASA BLANCA

“Una vez hablé con Jared Kushner, y él decía ‘No tenemos líderes afroamericanos, solo estafadores’. ¿Por qué? Porque mataron a todos los líderes afroamericanos”. (La Casa Blanca y Kushner Companies no respondieron de inmediato a peticiones de comentarios.)

SOBRE LOS DEMÓCRATAS

“Decir que todos los afroamericanos deben votar por los demócratas, y que mi candidatura es sólo para dividir el voto, es una forma de racismo y supremacía blanca. Toda esa información es puesta en redes sociales por los demócratas. Y los demócratas me decían, los mismos demócratas me han amenazado. … La razón por que me registré para votar por primera vezes que tenía miedo. Me dijeron que si votaba por Trump, mi carrera como músico estaría acabada. Las amenazas me llevaron a convertirme en un partido vacío. Como celebridad, me amenazaron para apoyar algún partido. Como afroamericano, me amenazaron para apoyar al Partido Demócrata. Y eso es lo que los demócratas le hacen emocionalmente a mi gente. Los amenazan hasta el punto en que este hombre blanco le puede decir a un afroamericano que si no vota por él, entonces no es un verdadero afroamericano”.

SOBRE CÓMO SE DECIDIRÁ LA ELECCIÓN

“Veremos si la designación llega en 2020 o en 2024, porque Dios designa al presidente. Si gano en 2020 entonces fue designio de DIos. Si gano en 2024 entonces fue designio de Dios”.

SOBRE LA CURA DEL CORONAVIRUS

“Rezamos. Rezamos por la libertad. Todo se trata de Dios. Tenemos que dejar de hacer cosas que enojan a Dios”.

SOBRE LAS VACUNAS

“Muchos de nuestros hijos terminan paralizados por las vacunas…. Entonces cuando dicen que el Covid se arreglará con una vacuna, yo soy cauteloso. Es la marca de la bestia. Quieren meternos chips, quieren hacer todo tipo de cosas con tal de que no crucemos las puertas del paraíso. Cuando hablo de ellos me refiero a los que llevan al Diablo adentro. Y la parte más triste, la parte más triste es que no llegaremos al paraíso, muchos de nosotros no llegaremos hasta allá. Siguiente pregunta”.

SOBRE DECIDIR POSTULARSE

“Lo decidí cuando me ofrecieron el Michael Jackson Video Vanguard Award de MTV. Recuerdo haber estado en casa de mi mamá, de mi suegra, porque estaban remodelando mi casa, ella me dice “hijo” y yo le digo “mamá”, Estaba en la regadera pensando. Escribo mis versos en la regadera. Y de repente pensé, “vas a ser candidato para presidente”, y empecé a reírme como loco, y pensé que era la mejor idea, saldré al escenario y pensarán que voy a cantar unas canciones y entretenerlos un poco, para lo arreglados que están estos premios, y después diré que me postularé para la presidencia. Y me seguí riendo en la regadera, no sé cuánto tiempo, pero en ese momento lo supe”.

SOBRE SU POLÍTICA EXTERIOR

“No la he desarrollado todavía. Estoy enfocado en proteger primero a EUA, con nuestras increíbles fuerzas armadas”.

SOBRE EL ABORTO

“Soy pro-vida porque sigo la palabra de la Biblia”.

SOBRE SU NOVATEZ POLÍTICA

“Tengo que decir con completa humildad, que como hombre, no tengo todas las piezas del rompecabezas. Mientras hablo contigo sobre la campaña política, o caminata política, como ya te dije, porque no voy a ‘correr’, voy a ‘caminar’. No voy a ‘correr’, nosotros, el pueblo, caminaremos. No volveremos a correr, no correremos, no estamos emocionados, estamos energizados. Alguien podrá decir, ‘Oye, tengo un auto nuevo para tí, está del otro lado de la calle,’ y te emocionas tanto que cruzas corriendo, pero a medio camino te atropella otro auto, así, intentando llegar a tu nuevo auto. Así es como controlan a la comunidad afroamericana, con las emociones, nos entusiasman, llegamos a estar muy entusiasmados, pero durante 400 años el verdadero cambio no llega”.

SOBRE LA NECESIDAD DE ‘RECONCILIACIÓN RACIAL’ DESPUÉS DEL CASO DE GEORGE FLOYD

“Bueno, Dios ya ha comenzado con la reconciliación/Tan solo esta conversación ya es reconciliadora y reveladora/Todos necesitamos comenzar a arrodillarnos y rezar…hay una línea después, cuando se me ocurran más rimas la completaré, pero fuera de los límites creados por las organizaciones que conocemos como nuestra realidad. Sobre las escuelas, toda esa infraestructura fue hecha para que no podamos ser todo lo que podemos ser, y seamos lo suficientemente buenos para trabajar para las corporaciones que diseñaron esos sistemas escolares. Romperemos con todo eso, no vamos a destruir la constitución, lo que haremos será reparar.

SOBRE EL MES DE LA HISTORIA NEGRA

“Oh, y otra cosa, el Mes de la Historia Negra. Eso es tortura porno porque cuando llega, lo que hacemos es ver, y por cierto, si entro en esa vibra, que así es el proceso y seguiremos un proceso creativo hermoso, alentador, divertido, colectivamente como EUA, y le enseñaremos al mundo lo increíbles que somos. Entonces aquí vamos. El Mes de la Historia Negra. Cada año nos tienen que recordar sobre el hecho de que no podíamos votar, me refiero al constructo de supremacistas blancos, y sí, dije constructo, yo sabía de lo que hablaba… Nuestras mentes son infinitamente más de lo que encontramos en TikTok o Instagram, aquello que intenta influenciar a nuestros hijos y a la siguiente generación de lo que somos.

SOBRE CONTAGIARSE DE COVID-19

“Tenía escalofríos y temblaba en la cama, bañándome con agua caliente, viendo videos para saber qué hacer para superarlo. Recuerdo que alguien me había dicho que Drake tenía coronavirus y yo le respondí, ¡Drake no puede estar más enfermo que yo!” (Risas).

SOBRE BUSCAR LA PRESIDENCIA EN 2020

“Dios me dio la claridad y me dijo que ahora es el momento. Sabes que yo andaba por ahí y terminé en el hospital, la gente me decía que estaba loco. No estoy loco. Entre todas las influencias y posiciones en que nos pueden poner como músicos (sales de gira, lanzas muchos álbumes, y después volteas a ver tu cuenta y ves que no tienes dinero. Eso te puede volver loco, durante esa época parecía loco porque el momento no había llegado. Pero ahora es el momento. Y no nos volveremos locos, nos volveremos Yeezy, estamos en otro nivel. O-T-R-O.

SOBRE JOE BIDEN

“Muchas veces los partidos políticos sienten que todos los afroamericanos tienen que ser demócratas. Este hombre, Joe Biden, dijo que si no votas por él, entonces no eres afroamericano. Entonces, ¿actuamos como si no lo hubiéramos escuchado?¿Actuamos como si no lo hubiéramos escuchado decir lo que dijo? Eso es lo que dijo. Ya está dicho. Y vamos a caminar, toda la gente. Jay-Z lo dijo mejor. Para los demás candidatos, amablemente les pediré que se retiren, Trump y Biden, retírense con elegancia. Esta es tierra de Dios, haremos todo como ofrenda a Dios, nadie mas que Dios de ahora en adelante. Estoy a servicio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, y pongo todo lo que poseo a disposición para servir a Dios”.

SOBRE DESARROLLAR POLÍTICAS

“No sé si utilizaría la palabra ‘política’ para la forma en que haría las cosas. No tenía políticas cuando fui a Nike para diseñar Yeezy y a Louis para diseñar Louis Vuitton al mismo tiempo. No eran políticas, era diseño. Necesitamos innovar el diseño para ahora ser capaces de liberar la mente”.

SOBRE EL MODELO DE GESTIÓN ESTILO WAKANDA

“A muchos africanos no les gustó esa película [Black Panther], y cómo se reflejaban en Wakanda. Pero usaré las estructuras de Wakanda por el momento porque es la mejor forma de explicar cómo se sentirá nuestro equipo de diseño en la Casa Blanca… Es una idea positiva: tienes a Kanye West, uno de los humanos más poderosos (no digo el más poderoso porque tenemos un montón de superpoderes casi alienígenas, y sólo los podemos liberar colectivamente). Volvamos a Wakanda… como en la película, en Wakanda, cuando el rey visita a esa científica para que le diera lo que ella ataba a sus zapatos. Tan sólo la cantidad de innovación que puede suceder, la cantidad de innovación en la medicina, como big pharma, vamos a trabajar, a innovar juntos. Esto no resultará en un asesinato como el de Nipsey Hussle, están haciendo un documental, tenemos muchos soldados que mueren por nuestra libertad, nuestra libertad de información, que existe una cura para el SIDA, habrá una mezcla de big pharma y medicina holística”.

SOBRE LOS REZOS EN LAS ESCUELAS

“Regresa al Estado de Dios, a la tierra de Dios, regresa el temor y el amor de Dios en todas las escuelas y organizaciones y congelarás el temor y el amor de todo lo demás. Fue un plan del Diablo, que los suicidios entre nuestros hijos estén más altos que nunca al quitar a Dios, que los asesinatos en Chicago estén más altos que nunca porque los humanos que trabajan para el Diablo quitaron a Dios y los rezos de las escuelas. Eso significa más drogas, más asesinatos, más suicidios”.

SOBRE LOS IMPUESTOS

“No he investigado suficiente al respecto. Lo investigaré con los expertos más fuertes que sirvan a Dios y volveré con la mejor solución. Y esa será mi respuesta para todo lo que no he investigado. Tengo a los expertos al alcance y los voy a utilizar”.

Foto: Jamel Toppin, para Forbes

SOBRE CHINA

“Cuando sea presidente, y permíteme prometer algunas cosas, la NBA se jugará desde Nigeria hasta Nanchang y el mundo entero verá jugar a los mejores atletas. El mundo va a experimentar un cambio verdadero. El dinero regresará. Amo a China. Amo a China. La enfermedad no es culpa de China. No es culpa del pueblo chino. Ellos también son gente de Dios. Amo a China, porque cambió mi vida. Cambió mi perspectiva, me dio una perspectiva mucho más amplia. Mi mamá fue profesora de inglés en China cuando yo estaba en quinto año”.

SOBRE LA PENA DE MUERTE

“‘No matarás’. Estoy en contra de la pena de muerte”.

SOBRE LOS ASESINATOS DE LA POLICÍA

“En mi lista de pendientes está terminar con la brutalidad policial. Los policías también son personas. No tiene sentido acabar con las leyes. Como en el caso de George Floyd, había un afroamericano que estuvo en prisión, y era su primer día como policía. Y si es tu primer día en el trabajo, y te están entrenando, y un policía veterano que ya tiene 18 violaciones empieza a enloquecer, ¿vas a enfrentarlo y perder tu trabajo ese mismo día? ¿Especialmente en esta situación donde 40,000 personas han perdido el empleo? Este hombre fue puesto en una posición en que, y tal vez ni siquiera pensó que el otro policía llevaría las cosas a tal punto, seguramente estaba muy asustado, en shock, paralizado, así como muchos otros afroamericanos. Soy uno de los pocos afroamericanos que se atreven a hablar así.

SOBRE SUS OTRAS PRIORIDADES

“Limpiar los residuos químicos. En nuestros desodorantes, en nuestra pasta de dientes, hay residuos químicos que afectan nuestra capacidad de estar al servicio de Dios”.

SOBRE SU LEMA DE CAMPAÑA

“Bueno, mi segundo álbum se llama Late Registration. Y tengo un rap… Y otra cosa, mi campaña es Kanye West YES!, no YEP, no YEAH. YES.YES.YES… Cuando sea presidente nos vamos a divertir. Hay que superar la conversación del racismo, hay que empoderar a la gente con 40 acres y una mula, hay que regalar tierras, ese es el plan”.