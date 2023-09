Katy Perry ahora vale 340 mdd y es una de las mujeres más ricas de EU

La superestrella del pop Katy Perry vendió sus derechos musicales a Litmus Music, respaldada por Carlyle, el lunes por 225 millones de dólares. Con la venta, su patrimonio neto aumenta a aproximadamente 340 millones de dólares, lo que la convierte en una de las mujeres más ricas de Estados Unidos.

Perry vendió sus participaciones en regalías de grabaciones maestras y derechos de publicación de los cinco álbumes que lanzó de 2008 a 2020, One Of The Boys, Teenage Dream, PRISM, Witness y Smile, según Billboard y Variety. Litmus, fundada en agosto de 2022 por los veteranos de la industria musical Hank Forsyth y Dan McCarroll, con 500 millones de dólares del Grupo Carlyle, no ha perdido el tiempo comprando derechos musicales. En agosto, Litmus compró los derechos del catálogo de la estrella country Keith Urban y en junio, el productor musical Benny Bianco vendió los derechos de sus éxitos, que incluyen canciones de Rihanna, Justin Bieber y Camila Cabello, a Litmus. Los representantes de Litmus Music se negaron a comentar con Forbes sobre los detalles de la venta de Perry.

La transacción es una de las mayores ventas de música de 2023. En enero, el rapero Dr. Dre supuestamente vendió una parte de sus regalías de álbumes en solitario, su trabajo con NWA y otras fuentes de ingresos musicales por más de 200 millones de dólares. Justin Bieber vendió sus derechos de publicación y regalías de sus grabaciones maestras ese mismo mes por una cifra similar.

Perry, de 38 años, no figura en la lista de Forbes de 2023 de las mujeres más ricas que se hicieron a sí mismas en Estados Unidos, que se publicó en junio, aunque seguramente es una candidata para la del próximo año. En ese momento, Forbes había estimado su patrimonio neto en menos de 200 millones de dólares, basándose en sus ingresos por giras, grabaciones y su papel como juez de American Idol. (El mínimo para estar en la lista de 2023 era de 225 millones de dólares). Con su mayor patrimonio neto, se uniría a las filas junto a otras músicas ricas, incluidas Rihanna, Taylor Swift, Madonna, Beyoncé, Celine Dion, Dolly Parton y Barbra Streisand.

Los representantes de Perry no respondieron a la solicitud de comentarios de Forbes.

Oro y Platino: Perry vendió sus participaciones en regalías de grabaciones maestras y derechos de publicación de estos álbumes: One of the Boys (2008) Teenage Dream (2010) Prism (2013) Witness (2017) y Smile (2020). CAPITOL RECORDS

Perry entró en la escena musical en 2008 con su sencillo debut “I Kissed A Girl”. La canción alcanzó el puesto número uno en el Billboard Hot 100, donde permaneció durante siete semanas. Otros ocho éxitos de Perry también alcanzarían el primer puesto, incluidos “California Gurls”, “E.T” y “Firework”. En 2015, apareció en la portada de Forbes como la tercera artista con mayores ingresos ese año. Habiendo recaudado 135 millones de dólares antes de impuestos, obtuvo más que Taylor Swift, Rihanna y Miley Cyrus juntas. Ese mismo año actuó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

“Estoy orgulloso de mi posición como jefe, como persona que dirige mi propia empresa”, dijo Perry a Forbes en ese momento. “Soy un emprendedor. … No quiero rehuirlo. De hecho, quiero agarrarlo por las pelotas”.

Katy Perry ahora vale 340 mdd y es una de las mujeres más ricas de EU

En 2019, Forbes nombró a Perry como el noveno músico con mayores ingresos de la década, con unos ingresos estimados de 530 millones de dólares.

El patrimonio neto de Perry se compone principalmente del efectivo de su carrera musical y de las ganancias de sus giras. En 2018, Perry se unió a la reposición de American Idol de ABC como juez. Regresará para su séptima temporada en la serie de competencia, donde supuestamente gana 25 millones de dólares, en 2024. “Estoy muy orgullosa de que, como mujer, me paguen”, dijo sobre los informes sobre su alto salario. “¿Y usted sabe por qué? Me pagaron, prácticamente, más que cualquier persona que haya estado en ese programa”.

Tour de Force: Perry apareció en la portada de Forbes en 2015 cuando era la tercera celebridad mejor pagada. FULVIO MAIANI PARA FORBES

Desde 2021, Perry también ha tenido una residencia en Las Vegas en Resorts World que le paga 168 millones de dólares por 32 espectáculos y finalizará en noviembre. La cantante, que está casada con el actor Orlando Bloom, también tiene una marca de zapatos, Katy Perry Collections, y una marca de bebidas sin alcohol, De Soi.

La venta del catálogo de Perry no significa que haya dejado de hacer música para siempre, aunque no ha lanzado un álbum desde Smile de 2020. “Siempre estoy escribiendo”, dijo recientemente a Good Morning America. “Lo he estado, pero creo que lo que es realmente importante para mí es celebrar el mundo que tengo que construir con todas estas maravillosas canciones y ser responsable de la vida de un niño de tres años. Volveré, pero déjame hacerlo bien”.

