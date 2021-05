La 4T violenta los derechos humanos: Miguel Nava

Miguel Nava Alvarado, candidato a gobernador de Redes Sociales Progresistas (RSP) en Querétaro, afirma que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador violenta los derechos humanos y no garantiza el Estado de Derecho para la sociedad y empresas.

“No vivimos en un Estado de Derecho, las autoridades hacen lo que se les da la gana con leyes que ellos generan a modo”, afirma el licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

“Él que hace la ley, también hace la trampa. Entonces la vigencia del Estado de Derecho es una condición indispensable para garantizar y materializar todos los derechos humanos”, señala el ex titular de la extinta Comisión Estatal de Humanos en Querétaro.

“Los derechos humanos no son aglutinarlos en la Constitución mexicana ni en la Constitución de Querétaro ni en las leyes, sino cómo garantizar su cumplimiento”, expresa el presidente Por ti SEA, una asociación civil que representa legalmente a los familiares víctimas del incendio en la Guardería ABC en Hermosillo.

El estado incumple permanentemente con el mandato legal cada vez que hay una violación al principio de derecho humano, expresa el político de RSP.

“Hay en México un desastre de gobernabilidad, algo que no es una cuestión única y exclusivamente del PAN. El PRI también gobernó en Querétaro y todo siguió igual. Morena lo hace a nivel nacional y vean lo que está pasando”, dice a Forbes México.

Miguel Nava recuerda que como ciudadano se cansó de componer a México en pláticas de sobremesa con amigos: “Decidí participar con Redes Sociales Progresistas, porque las personas de carne y hueso y físicas no pueden registrarse como candidatos ante las autoridades electorales”.

El 9 de agosto de 2012, los partidos políticos determinaron en la Constitución de México que sólo las entidades partidistas cuentan con las facultades para inscribir candidatos en las elecciones, agrega Miguel Nava.

“Redes Sociales Progresistas, un partido de nueva creación, me invita ser candidato, aceptó y estoy haciendo una propuesta real, ciudadana y verdadera para cambiar el resto a Querétaro”, expresa. El candidato a gobernador de Redes Sociales Progresistas presume que tiene una visión diversa y diferente a los propuestas de sus contrincantes del PAN y Morena.

“El candidato del PAN (Mauricio Kuri) quiere un segundo piso para la Carretera Federal 57 ¿Y en qué beneficia a los queretanos? La verdad es que el transporte público no se puede subir a los segundo pisos, o la candidata de Morena quiere hacer un Metro en Querétaro”, expresa.

“Las propuestas que estoy haciendo son propuestas ciudadanas, reales, así como generan condiciones de civilidad y el ejercicio de los derechos humanos para toda la población en general”. Miguel Nava Alvarado.

El defensor de los derechos humanos retó a los candidatos y candidatas a presentar su declaración 3 de 3, pero ninguno de sus contrincantes aceptó la propuesta.

Tampoco ninguno de los otros candidatos aceptó a no utilizar dinero público para campañas políticas ni de manera digital para no estar propagando más de Covid-19: “El PAN está gastando millones de pesos diarios en su campaña”, lanza.

El candidato ganador de la elección del 6 de julio de 2021 no debe nombrar a sus amigos y recomendados en las dependencias ni entregar cuotas políticas: “ Desde las cámaras industriales, las cámaras de comercio, las universidades, los clubes de industriales y los colegios de profesionistas deben salir los miembros del gabinete, pero no quieren, porque todo es un juego de poder sucio”.

El activista cuenta que ha trabajado muchos años en el área de seguridad y procuración, así como saber perfectamente bien cómo prevenir el delito, la investigación del delito con el Ministerio Público y la impartición de justicia: “Nada de eso quieren los partidos políticos por la colusión que tienen con los delincuentes”.

—¿El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Francisco Dominguez Servién están violentando los derechos humanos más que en otros años?

— Totalmente, recordemos que la elección es del próximo 10 de junio de 2021 se cumple una década de la reforma en materia de derechos humanos a la Constitución federal. La reforma fue la más trascendente en 104 años.

Hoy esa reforma establece principios básicos el de progresividad, que es avanzar en defender los derechos humanos, no se cumple y vamos en reversa. Sean las adecuaciones que sean que se han hecho como todos los gobernantes

— ¿Los defensores y activistas de derechos humanos viven un mal momento con la Cuarta Transformación?

— Totalmente viven en la indefensión, cuando fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro (hoy defensoría) me llegaban coronas fúnebres a la oficina, amenazas de muerte en contra de mis hijas. Ahora que defiendo víctimas te llegan las amenazas y al estado no le importan los derechos humanos.

Al estado le interesa seguir luchando con el grupo emparrillado en el poder. El único interés de los partidos políticos es sostener el poder. Yo renuncié a todo presupuesto público, yo no hago campaña con un solo centavo del erario público.

— ¿Cuánto te llegan las coronas fúnebres y las amenazas de muerte te genera impotencia y coraje?

—Siento que me motiva a seguir adelante, porque hoy te roban tu celular y te matan en la calle. Al menos si lo haces defendiendo a las personas, si te privan de la vida va a ser por algo provechoso y no por un ladrón o un asaltante, un secuestrador. Finalmente es lamentable lo que está pasando en el país, no hay una sola colonia ni un solo municipio que visite que el tema recurrente sea la seguridad.

