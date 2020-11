Redes Sociales Progresistas quiere sacudirse las ‘sombras’ de Elba Esther y Morena

José Fernando González Sánchez, presidente de Redes Sociales Progresistas (RSP), aseguró que su partido no le pertenece a Elba Esther Gordillo Morales y tampoco es partido satélite de Morena, fundado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Elba Esther Gordillo Morales, (exsecretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE) no se afilió ni es integrante de Redes Sociales Progresistas, así como no está en ningún órgano de gobierno”, dice el otrora subsecretario de Educación Básica de la SEP en tiempos del gobierno de Felipe Calderón y yerno de la exdirigente magisterial.

El exprofesor y exdirector de una Escuela Primaria Rural en Culiacán cuenta que ha sido una batalla muy larga recorrer para crear y convencer a más de medio millón de militantes para la nueva fuerza política.

El político ocupó por la vía del concurso de oposición una plaza de profesor, para luego convertirse en director general de Educación Superior para Profesionales de la Educación en la Secretaría de Educación Pública, así como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de las universidades Iberoamericana y Tecnológica de México; así como director general del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América. Ahora le tocó fundar un partido político que participará en su primera elección en junio próximo.

El yerno de la maestra Elba Esther relata cómo se sintió cuando el INE les negó en primera instancia el registro como partido político, mismo que después consiguieron a instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Como líder te tienes que tragar todas tus lágrimas, todas tus frustraciones, todas tus palabras y salir adelante, esas son las emociones que me han embargado en los últimos días y hasta el Tribunal dio luz verde para el partido”, dice a Forbes México.

—¿Redes Sociales Progresistas es un partido de izquierda, centroizquierda, centroderecha…?

— Nos definimos como un partido de centroizquierda y progresistas. El progresismo está vinculado a las defensas de las libertades y a la equidad social.

Tenemos que cuidar a los más débiles y crear un Estado que no sea propietario de los medios de producción, no acabe con el emprendedurismo, no lastime al empresarial, así como sea factor esencial de la economía facilitando todas las posibilidades para hacer negocios, generar empleos y hacer progreso.

Tenemos que hacer un Estado promotor que impulse la economía, las libertades y que nos proteja a todos con un sistema de seguridad eficiente, que acabe con el crimen y sea capaz de darnos servicios de gran calidad de excelencia en salud, educación y vivienda.

—¿De dónde se inspiran para ser un partido de centroizquierda?

—De la coyuntura, de lo que está pasando en el mundo y de lo que estamos leyendo de los grandes intelectuales, politólogos e ideólogos. El capitalismo terminó cuando fracasó el socialismo real a mediados de los 80 y nos prometió modernidad globalidad y el mercado iba a resolver una gran parte de la discriminación social y de la inequidad social que estábamos viviendo.

La globalidad ha dejado algunos saldos positivos, pero deja saldos muy negativos como la inequidad social. Tenemos que comenzar a construir una tercera vía y una nueva manera de que ayudemos a la gente a construir sus proyectos de vida sin afectar sus libertades.

— ¿El que no usen la palabra partido en las siglas de RSP es para evitar que los vinculen con corrupción, crisis, muertos y lo viejo de la política en México?

—Nosotros no lo planteamos así. Comenzamos como redes, porque somos nodos conectados que nos fuimos construyendo poco a poco y desde abajo, así como hemos creado una red digital muy importante en México. Somos RSP por creer en el progreso y no en la acumulación de bienes materiales, sino en el respeto al débil, a los animales, a los niños, a los pobres.

—¿Cuál es el peso de Elba Esther Gordillo en Redes Sociales Progresistas?

—La maestra tiene mucho peso en el sistema político, pero RSP es un partido autónomo y es una organización que se debe a sus fundadores. Algunos tenemos vínculos con la maestra, pero son vínculos de familia y vínculos de cariño. RSP tiene sus propios órganos de gobierno, donde la maestra Elba Esther no participa. Ella no se afilió ni es integrante, así como no está en ningún órgano de gobierno. Coincide que algunos amigos de ella muy queridos están en RSP, también familiares de ella, eso es todo y no hay más.

— ¿Hay un control por parte de Elba Esther Gordillo en RSP?

—No, para nada. Además, RSP no lo permitiría, porque estamos hablando de cientos de dirigentes en México que ni siquiera la conocen. Elba Esther Gordillo sabe mucho más de política que yo, entiende el poder mucho más que yo, pero una cosa es escucharla y otra cosa es obedecerla. Soy malcriado y mi función es dirigir un partido diverso y plural.

— ¿Recibieron apoyo político de algún partido de izquierda en Europa o América Latina?

— De nadie. No tenemos ningún vínculo con ningún organismo extranjero. Hemos leído muchos ensayos y discursos, pero no tenemos ningún vínculo con ningún partido extranjero ni recibimos apoyo y mucho menos de un organismo de fuera de nuestras fronteras.

El 98% del apoyo fue producto de las aportaciones en especie de todas las personas, que organizaron las asambleas. Para tener 3,000 afiliados tenías que convocar a 15,000 o 20,000 personas; al final llegaban entre 10,000 a 14,000 personas y tenías entre 4,000 o 6,000 afiliados válidos.

— ¿RSP es el auténtico partido de los profesores?

— No somos un partido de ninguna profesión en particular, aunque hay muchos maestros que militan. Estamos formados por profesionales de todo tipo y por sindicatos de diferentes ramas de la economía. Quizá por mi participación en la educación pública y por mi vínculo con la maestra Elba Esther Gordillo pueda pensar (que es de los profesores), pero no es así. Solo tenemos 1,500 profesores como afiliados de 470,000 militantes del partido.

— ¿Seguirán trabajando de la mano con Andrés Manuel López Obrador y Morena en 2021?

— Apoyamos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la elección de 2018, así como creemos que ha cumplido una agenda muy compleja y está haciendo un gran trabajo. El presidente me parece que está reformando el país con una agenda, pues fue tapando los hoyos de las finanzas públicas, atacando a la corrupción, así como está acabando con el huachicol fiscal, de combustible. No vamos a regresar al pasado y no somos un partido que vea para atrás, analizamos el presente y vemos el futuro y este país necesita dirección y tenemos liderazgos calificados para darle dirección.

— ¿RSP será un partido satélite de Morena?

— De ninguna manera. Nosotros no somos satélites de nadie ni tendremos lealtades absolutas más que con el pueblo y con la sociedad, que nos ha ayudado a ser partido. Hicimos un nuevo partido, porque no estamos de acuerdo en la falta de diagnósticos y que no se le está dando espacio a los jóvenes (en otros grupos partidistas). México tiene jóvenes brillantísimos que debieran ser ejemplo de otros y los partidos deberían abrirles las oportunidades.

—¿Tú invitarías a Gibran Ramírez Reyes, quien es un joven destacado de Morena, a sumarse a RSP?

—Gibrán Ramírez Reyes es un hombre muy congruente y es uno de los ejemplos más vivos en este momento y de los muchachos más brillantes que tenemos en México por su participación en televisión, foros y conferencias. Lo puse como ejemplo, pero bueno él tiene su conciencia y militancia. Yo lo respeto profundamente, porque es un muchacho, lo admiro y lo escucho en la televisión como un hombre formado, culto, producto del esfuerzo que debería tener mejor destino en el partido que quiera.