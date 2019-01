La carrera de teléfonos inteligentes plegables ya está en marcha

El fabricante chino Xiaomi está dispuesto a superar a las demás empresas que hacen teléfonos inteligentes y les ha dado a sus clientes un primer vistazo a lo que podría ser su modelo plegable de primera generación.

En Twitter, el vicepresidente senior de Xiaomi, Wang Xiang, compartió un video práctico de su “primer teléfono plegable doble del mundo” presentado por el presidente y cofundador Bin Lin. El gadget parece que realiza una transición suave entre el modo horizontal y vertical antes y después de que se compacta.

La cuenta oficial de Xiaomi en Twitter confirmó la noticia al responder al tweet con las palabras, “-Hot News- Eso es un resumen. Echa un vistazo a nuestro presidente y cofundador Bin Lin divirtiéndose probando y doblando este nuevo prototipo #Xiaomi. ¿Qué nombre le darías a este #FoldingSmartphone? ”

Algunos fanáticos de Xiaomi propusieron nombres como “Xiaomi OrigaMI”, “Mi Flex” y “RedMi DiFo”, que aparentemente significa “doble pliegue y teléfono por el cual morir”. Un usuario de Twitter emitió la respuesta cómica, “FMi”. ”

Este es el teléfono de doble plegado.

Excited to share this video of a special Xiaomi smartphone from our President and Co-founder Bin Lin. It is the world’s first ever double folding phone — that’s pretty cool, isn’t it? #xiaomi #foldingphone #technology pic.twitter.com/iBj0n3vIbW

