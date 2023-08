Alertan sobre apps de préstamos que bloquean tu teléfono si no pagas

San José, Costa Rica (enviado especial).- Los ataques de malware móvil en Latinoamérica en los últimos 12 meses alcanzaron una cifra de 2,311,927, lo relativo a 6,334 mil ataques al día o 5 ataques por minuto.

Entre este tipo de vulnerabilidades se encuentra un spyware que llama la atención de los especialistas en seguridad cibernética de la compañía Kaspersky, conocido como SpyLoan que rápidamente ha encontrado en México, Colombia, Perú y Chile, un jugoso mercado para su expansión.

“En ataques de malware móvil en Latinoamérica, estamos viendo un tema interesante con SpyLoan que son apps de préstamos en donde si uno no paga, te bloquea el teléfono”, dijo Fabio Assolini, Jefe del Equipo de Investigación América Latina de la compañía.

Préstamos rápidos, en poco tiempo, sin complicaciones y fáciles, así es el modelo que SpyLoan, un tipo de malware que entra rápidamente a los móviles a través de aplicaciones para robar datos e información del solicitante.

Según los datos de Kaspersky, en los últimos doce meses, México registró 110,000 detecciones de este malware, siendo el país con más ataques de la región, seguido de Colombia con 13,000 detecciones; Perú con 10,000 y Chile con 2,500.

“Lo instalas en tu teléfono, formalizas un préstamo, si uno no paga te lo bloquea y no solo eso; te roba datos, envía mensajes automáticos a tus contactos de whatsapp diciendo que eres un deudor, que no pagas las cuentas, etcétera“, señaló Assolini en el marco del Cyber Security Week de Kaspersky.

Otro registro o característica que reporta el estudio de “Panorama de Amenazas en América Latina” es que este tipo de malware móvil suele estar acompañado de altos intereses, acoso y extorsión.

A nivel mundial señala el especialista, México, India y Brasil son los países que más detecciones de este tipo de malware han mostrado.

En el mismo sentido, Assolini dijo que a nivel general en Latinoamérica los países más atacados por malware móvil en los últimos 12 meses fueron Brasil con 1.2 millones; México con 264,000; Colombia con 111,000; Ecuador con 157,000; Argentina con 75,000; Perú con 70,000; Chile con 40,300; Guatemala con 13,000; Costa Rica con 11,000; República Dominicana con 8,000; Panamá con 7,000 y el Salvador con 6,700 ataques.

Lee más: Clima para los negocios en México da un brinco gracias al nearshoring y superpeso

TROYANOS BANCARIOS EN LA MIRA DE LA CIBERSEGURIDAD

Otro tipo de ataque que se disparó en los últimos 12 meses en México es el de troyanos bancarios, con un crecimiento del 41% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En la región, se registran 7,160 ataques diarios de estas características, lo que supone un promedio de 5 intentos de infección por minuto. Otro dato importante es que los troyanos brasileños dominan los ataques: de las 13 familias más activas, ocho son de origen brasileño.

El ranking de los países latinoamericanos más afectados lo encabeza Brasil, con 1.8 millones de intentos de infección en el período analizado –y también lidera la lista mundial–, seguido de México con 271,000 –y 3° en la lista global–, Colombia con 72,000; Perú con 58,000; Ecuador 36,000; Argentina con 29,000 y Chile con 21,000. En esta país, la familia más activa es Banbra, un troyano brasileño.

En el ranking mundial siguen apareciendo Rusia, India y China en las posiciones 2ª, 4ª y 5ª, respectivamente.

El reciente Panorama de Amenazas para América Latina de Kaspersky (que analizó datos de junio de 2022 a julio de 2023 y de junio de 2021 a julio de 2022) muestra que la actividad delictiva en la región se ha mantenido estable mientras que los ataques de malware contra computadoras y dispositivos móviles han experimentado un aumento del 617% y del 50% en cuanto a intentos de ataques de phishing y troyanos bancarios, respectivamente. Los sectores de gobierno y finanzas han sido los más afectados, al igual que los internautas.

Te puede interesar: Así son los eventos híbridos, una nueva forma de conectar con el público joven