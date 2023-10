La carrera tecnológica detrás de la Fórmula 1: sensores, datos, ‘machine learning’…

Una carrera de Fórmula 1 va más allá de solo autos corriendo a más de 300 kilómetros por hora en busca de un lugar en el podio. La innovación y disrupción que caracteriza a los equipos se traslada también fuera de los boxes. Ya no basta solo con el talento de los pilotos, hoy existe una carrera tecnológica detrás de la carrera en la pista y en la ingeniería, y el que domine también ese campo tiene más oportunidades de conquistar la gloria en la máxima competencia del automovilismo.

Por ejemplo, capturar y transmitir en vivo uno de los deportes más rápidos del mundo no es tarea fácil. Hay todo un soporte tecnológico y humano detrás de cada pista. Una logística pocas veces vista en un deporte. Para que veas la carrera en vivo se necesita de 23 a 28 cámaras en pista, una decena en la línea de pits, un helicóptero, cámaras empotradas en un cable y otras en los autos.

Pero no solo eso. Desde 2018 AWS, una de las mayores empresas de tecnología del mundo, se convirtió en aliado estratégico de la Fórmula 1 para, con los millones y millones de datos que se generan por segundo en una carrera, enriquecer la experiencia de los fanáticos y proveer de información a los equipos para la toma de decisiones en sus estrategias de carrera.

La tecnología de AWS se ha convertido en el copiloto de la Fórmula 1, dice a Forbes México el director general de AWS México, Rubén Mugártegui, en el marco del Gran Premio de México. Seguro que, durante alguna de las transmisiones en vivo has visto las siglas de Amazon Web Services, y eso es gracias a que es esa compañía la que provee la tecnología detrás de cada carrera.

Por ejemplo, cada automóvil de Fórmula 1 tiene 300 sensores que generan 1.1 millones de puntos de datos de telemetría por segundo, los cuales se transmiten en tiempo real desde los monoplaza hasta los boxes. Este mar de datos se combina con los más de 70 años datos históricos de carreras almacenadas en Amazon S3 para obtener insights para los fanáticos y las escuderías.

Rubén Mugártegui compartió otro caso: la Fórmula 1 identificó que “las carreras no se tornaban tan interesantes porque los autos no podían rebasar en situaciones difíciles debido a la aerodinámica del coche, porque generan una estela turbulenta y el auto que iba detrás tenía que cuidar la distancia para no perder el control. Eso hacía que la carrera no fuera tan interesante en el rueda a rueda”.

Fue entonces que en 2022, la Fórmula 1 pidió a AWS que le ayudara a reducir la carga aerodinámica de los autos de tal forma que pelear en el rueda a rueda fuera seguro y retador para los pilotos y que esto a su vez se tradujera en espectáculo para los fanáticos. “Con el uso de la computación de alto rendimiento de AWS, la Fórmula 1 ejecutó simulaciones aerodinámicas para desarrollar un automóvil 70% más rápido, al reducir su carga aerodinámica de un 50% a un 15%”.

La Fórmula 1 también usa machine learning en sus procesos de simulación y proporciona a la organización nuevos conocimientos sobre los más de 550 millones de puntos de datos recolectados a través de más de 5,000 simulaciones individuales y de múltiples automóviles.

Además, esta alianza ha permitido crear 22 diferente F1 Insights que desde 2020 transforman la experiencia de los aficionados antes, durante y después de cada carrera. El más reciente se estrenó en el Gran Premio de Austin, Estados Unidos, y se llama Alternative Strategy, el cual permite a los fanáticos analizar las decisiones de los equipos relacionadas con el tiempo de entrada a pits o cambio de neumáticos, entre otros, para evaluar si la decisión tomada fue la mejor.

El insight Alternative Strategy es el tercero que se estrena en la temporada 2023, después de Close to the Wall en mayo y Hybrid Energy Systems en septiembre. El objetivo de este nuevo insight es brindar a los fanáticos y narradores deportivos una visión alternativa de cómo las decisiones de los pilotos y sus equipos impactan a lo largo de una carrera, analizando cómo hubiera sido el resultado de haberse tomado decisiones distintas.

Utilizando los servicios de nube de AWS, los fanáticos podrán ver el resultado de una simulación que toma puntos de datos que incluyen el tiempo, ritmo de carrera, degradación de los neumáticos, condiciones climáticas y de la pista, entre otros, y representa cómo se hubiera desarrollado la carrera ante otras decisiones clave, explicó Rubén Mugártegui.

El gráfico se obtiene mediante: la toma inicial de los puntos de datos, como los datos de cronometraje (hasta la última décima de segundo) y los parámetros actualizados de la carrera y del piloto: análisis de en qué vuelta el piloto podría haber tomado una decisión diferente y realista; simulaciones de cualquier posible decisión tomada por un competidor basándose en el escenario alternativo anterior y análisis de los resultados del escenario alternativo para determinar si la decisión alternativa podría haber llevado al conductor a cambiar su posición actual en la carrera.

Otros insights permiten a los aficionados analizar objetivamente el rendimiento, la estrategia y las tácticas individuales del equipo y del piloto que afectarán el resultado general de la carrera; la Fórmula 1 también puede analizar los datos y comparar el rendimiento de determinados automóviles, equipos y pilotos en cualquier parámetro relevante y clasificarlos visualmente para informar a los fanáticos.

La Fórmula 1 también analiza de cerca la aerodinámica, el rendimiento de los neumáticos, la unidad de potencia y la dinámica y la optimización del vehículo para ofrecer información que ayude a los fanáticos a interpretar el rendimiento general del automóvil.

Además de ser el copiloto de tecnología de la Fórmula 1, AWS se convirtió en el proveedor oficial de cloud, machine learning e inteligencia artificial del equipo Scuderia Ferrari F1. Desde los prototipos hasta la producción, AWS ayuda a Ferrari a recolectar y analizar millones de datos para acelerar su innovación. Esta temporada, la Scuderia Ferrari aprovechó AWS para lanzar una plataforma digital de participación de fans, a través de su aplicación móvil, para involucrar a los fanáticos de Ferrari en todo el mundo con contenido exclusivo y personalizado.

También Ferrari utilizó la tecnología de AWS para ejecutar simulaciones de rendimiento de automóviles en diversas condiciones de conducción, mediante computación de alto rendimiento (HPC). Ferrari puede ejecutar miles de simulaciones para obtener información más rápida que la ejecución de simulaciones, fomentando la experimentación y la innovación en el diseño.

