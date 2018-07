La cultura organizacional de un nuevo trabajo

Sabemos lo que se siente cuando empiezas a trabajar para nueva una organización. Nos sentimos como cachorros recién adoptados, no sabemos las cosas fundamentales, como dónde está el baño o a quién hay que pedirle qué cosas y se cuenta con un período de tiempo limitado para adaptarse a la cultura de la institución. Algunos dicen que, si en 90 días no lograste moverte como pez en el agua, no lo lograrás jamás. Y conozco a muchas personas con talento que han tropezado en su nueva compañía porque no pudieron leer las entre líneas culturales. Esto sucede porque la mayoría de las organizaciones no explican con claridad las reglas culturales a los recién llegados y las nuevas contrataciones están tan centradas en el trabajo. No obstante, es importante abrir los ojos y entender ya que la cultura organizacional es la personalidad del lugar donde trabajamos. Los problemas empiezan cuando se pasa por alto la profunda influencia de las reglas no escritas. Sin embargo, su comprensión juega un papel importante en el éxito inicial. Por lo tanto, es un tema que requiere atención.

Según Allan Church y Jay Conger de la Universidad de Harvard hay cinco aspectos que debemos cuidar y en los que debemos centrar nuestra atención al estrenar trabajo, cinco que pueden ser evidentes pero que tendemos a olvidar fácilmente:

Relaciones . Cada empresa tiene una forma particular sobre cómo se cultivan las relaciones, en cuánto valoran la colaboración y en el tiempo se requiere para realizar el trabajo y tomar decisiones importantes. En algunas organizaciones, la única forma de influir en los demás es pasar tiempo con ellos en persona. En otros, se prefiere enviar por correo electrónico, enviar mensajes de texto y videoconferencias en lugar de reuniones en persona. Hay que observar dónde y cómo trabajan sus colegas y las formas en que toman decisiones, si el ambiente es seco o amigable, si es distante y formal o cálido y casual.

El desafío es interesante ya que los primeros días hay que avanzar con cuidado y al mismo tiempo, hay que hacerlo rápido. Lo más importante es tener en cuenta que los logros del pasado y las glorias en otras empresas no sirven de mucho ya que no sirven de referente para actuar fuera de las normas de la cultura actual. La mayoría de las organizaciones contrata para explotar las experiencias pasadas, pero el éxito futuro estará determinado por el impacto en el nuevo entorno, y dependiendo de qué tan bien se entienda y trabaje dentro de su nueva cultura, su impacto puede amplificarse o descarrilarse.

Por lo tanto, los primeros días, lo importante es observar y aprender. Cada organización, como cada persona, tiene su personalidad y una forma específica de hacer las cosas. Mientras más rápido entendamos, más seguro será el avance y poco a poco se ganará agilidad de movimiento en un lugar nuevo.

