La empresa pública para dar intenet ya tiene nombre… y es al estilo AMLO

La empresa estatal que se dedicará a dar conectividad a las comunidades más apartadas del país ya tiene nombre: CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana que la empresa ya había sido creada como una filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo Consejo de Administración ya la aprobó.

Fue el propio mandatario quien impulsó la idea de crear una entidad que llevará servicios de telecomunicaciones a las regiones rurales, ya que en sus recorridos ha corroborado que en éstas no hay señal de telefonía móvil ni internet.

La idea, ha asegurado el jefe del Ejecutivo, no es competir con las empresas privadas, ya que éstas no incluyen las comunidades alejadas en sus planes de negocio y, además, el servicio que brindará CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos no tendrá fines de lucro.

Otra entidad creada por López Obrador en los siete meses que lleva de gobierno es el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, nombre que defendió ante otras propuestas que se le hicieron –como Instituto de Extinción de Dominio–, pues consideró que cualquier persona puede entenderlo.

Hasta el momento, ese instituto, cuyo titular es el mismo que el del Servicio de Administracón y Enajenación de Bienes (SAE), se ha encargado de realizar subastas de bienes asegurados judicialmente y entregar a municipios de alta marginación el dinero obtenido.

