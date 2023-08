Entrevista | La IA generativa tendrá un impacto en la vida mayor que internet: AWS

¿Habrá un ganador absoluto en la carrera por la inteligencia artificial (IA) o habrá espacio para más? ¿Es la IA generativa un fenómeno tecnológico igual o más grande que internet? ¿Esta tecnología desplazará empleos ocupados por humanos? ¿Es todo esto un simple hype publicitario o hay valor real? Forbes México conversó en exclusiva con Vasi Philomin, VP global de Inteligencia Artificial Generativa de Amazon Web Services (AWS) para intentar encontrar respuesta a estas preguntas.

Philomin, quien durante cinco años desarrolló inteligencia artificial para AWS en lenguaje, visión, industria y herramientas, no duda en calificar a la IA como una tecnología poderosa.

“Va a cambiarlo todo y ya lo estamos viendo dentro de la propia empresa. No hay duda, esto va a tener un impacto significativo en nuestras vidas, probablemente es tan grande, si no más grande, que internet. Lo que vamos a hacer es permitir que todas las empresas se conviertan en una empresa de inteligencia artificial sin preocuparse de si tienen la experiencia o no. Vamos a hacer que sea tan fácil que tengan acceso a esta tecnología y puedan inducir IA en su propio negocio de una manera muy fácil”, añade.

Pero justo eso mismo quiere hacer Microsoft y también Google, que junto con Amazon son de las principales empresas que contienden en la carrera por la IA generativa. Preguntado al respecto, Philomin considera que no habrá solo un modelo de IA que domine sobre los demás:

“Hay espacio para mucha gente y eso es bueno para los clientes. Democratizar la IA no es guardarla solamente para ti, se trata de ponerla a disposición de los demás. Hay espacio para mucha gente”.

Philomin es un entusiasta de la IA generativa. Se le nota cuando comparte sus reflexiones sobre el tema. Una de ellas es casi una declaración de intenciones: la IA puede ser cuan o más grande que internet y eso podría transformar los negocios y el servicio al cliente.

“Puedes identificar al cliente, puedes despertar la creatividad, puedes crear estos entornos simplemente describiendo”, expresa.

Vasi pone un ejemplo: le puedes pedir a una IA generativa el diseño de una casa retro, con puertas y ventanales grandes y amplios y no te va a tomar “20 días para que un artista venga y dibuje. Puedes experimentar y llegar a converger en algo rápidamente y luego puedes conseguir que un artista realmente te obtenga los detalles de lo que te gusta. Así que creo que ese es el tipo de áreas. Estoy seguro de que hay más”.

Se le pregunta al líder de IA Generativa de AWS que si precisamente ese caso que citó podría significar el desplazamiento de los humanos en ciertos empleos.

“La mejor manera de pensarlo es mirando en los centros de Amazon. Compramos robots que manejan inventarios y llevan productos a las personas que están empacando para que la persona no tenga que caminar en este enorme almacén. Se pensó que la gente iba a perder empleos, lo que ha sucedido desde entonces es que hemos duplicado y triplicado nuestra fuerza laboral porque la eficiencia que obtienes al hacer esto abre tu negocio”, responde.

“Debemos adaptarnos a medida que las cosas cambian a nuestro alrededor, pero lo que he visto es que a la gente no necesariamente le gusta hacer cosas aburridas y repetitivas. Quieren hacer las cosas más interesantes. La inteligencia artificial te permite ocuparte de las cosas mundanas aburridas que a la gente generalmente no le gusta hacer y permite a las personas hacer las cosas más avanzadas”, indica.

Pone el ejemplo de desarrolladores de código: “No es un tipo tradicional de trabajo que sea reemplazable. La IA ahora ayuda a crear mucho código y luego la pregunta que hago es qué sucede con todos los desarrolladores. Creo que van a ser más productivos y van a ser capaces de lograr mucho más en la misma cantidad de tiempo, sin importar dónde se encuentren en el viaje y su competencia no va a ser con la IA, su competencia va a ser con otro humano que usa IA”.

“Bien, creo que la inteligencia artificial es una herramienta. Veo esto como una herramienta y si no vas a abrazar la herramienta estarás en desventaja, pero al final estarás compitiendo con otro humano. No creo que estemos cerca de que los humanos se salgan completamente del circuito. Se trata de productividad. Se trata de despertar la creatividad que el trabajo al final sigue siendo necesario desde un punto de vista humano”, abunda.

Hoy todo mundo habla de IA como en 2022 se hizo con el metaverso (actualmente olvidado). En el mundo del marketing a esto se le conoce como hype publicitario: una estrategia para generar la mayor expectativa posible en un público objetivo.

Vasi Philomin ofrece su lectura al respecto y reconoce que sí, actualmente estamos en el ascenso de la curva del hype, vendrá una caída y en adelante solo sobrevivirán aquellos que prueben el valor de su tecnología.

“Estamos en el ciclo de exageración ahora mismo y no hay duda de que ni siquiera estamos en la cima. Vendrá el pico en algún momento y luego serán el momento de la desilusión y luego, lentamente, los que están construyendo silenciosamente las cosas verdaderas que tienen sentido para los negocios. Ellos serán los que tengan éxito y ni siquiera estamos en la cima todavía. Entonces, no hay duda. Hay mucha publicidad, pero esta tecnología está ahí para quedarse”, considera.

Como buen entusiasta de la IA, Philomin no se queda ahí. Insiste en que esta tecnología tendrá un profundo impacto, que hay mucha publicidad por ahora que irá desapareciendo, pero las empresas que se centren en crear valor comercial saldrán con gran éxito al final.

A diferencia del metaverso, dice, la IA no es de nicho, sino que “es aplicable en todos los ámbitos. ¿Ganará en todos los aspectos? No, pero ganará en muchos de ellos y creo que es por eso por lo que siento que esto es real”.

