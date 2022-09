La importación de autos usados se disparó 34% en julio

La importación de autos usados fue de 123 mil 686 unidades en julio pasado, un incremento de 33.9%, lo que representó 31 mil 322 unidades más y fue equivalente al 20.6% del total de ventas de vehículos nuevos en el lapso de referencia, afirmó Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

En conferencia de prensa conjunta con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Industria Nacional de Autopartes (INA), Rosales comentó que aunado a los datos preocupantes del crecimiento de la importación legal de autos usados a México desde Estados Unidos y Canadá, se debe considerar que se han agregado al parque vehicular “casi” 500,000 unidades legalizadas adicionales por el decreto que fomenta la regularización anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 19 de enero de 2022 y que estará vigente hasta este 20 de septiembre.

“Y decimos ‘casi’ porque es una estimación debido a que no hay información formal del gobierno federal, de la Secretaría de Seguridad Pública ni de Economía sobre los resultados de esta regularización, y menos (se informa) si habrá alguna prórroga”, apuntó.

La industria automotriz en su conjunto, recordó Rosales, presentó a la autoridad una petición en el sentido de que no haya una prórroga y que al término de la vigencia del decreto se impongan las restricciones necesarias para acabar con el fenómeno de la importación ilegal de vehículos extranjeros.

“Nuestra evaluación del decreto que fomenta la regularización es negativo, ya que no se ha logrado el objetivo de que se ponga fin a la ilegalidad, ni de que se acaben los actos criminales con ese tipo de unidades. Esto tiene una explicación y es que a la par de que se han legalizado casi medio millón de unidades irregulares no se ha interrumpido el contrabando; al contrario, se incrementó el flujo y ya no es exclusivo en las entidades autorizadas para su legalización, por lo que ha impactado el parque vehicular con unidades extranjeras emplacadas que ya se pueden comercializar sin restricciones”.

Al final, insistió, la regularización sigue siendo un rotundo fracaso por lo que el sector automotor se mantendrá a la expectativa esperando que esta problemática no se profundice con la autorización de una prórroga.

