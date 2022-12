La industria de las fragancias huele bien en México

A inicios del año 2022, Nicolas Fischer tomó las riendas de Coty para la región latinoamericana. Coty es una empresa global de la industria de la belleza que se encuentra dentro de las cuatro empresas más importantes del sector, pues tiene presencia en 125 países y en México es la cuarta más relevante en venta de fragancias.

Esta empresa se encarga de llevar a los aparadores mexicanos marcas como Lacoste, Lancaster, Marc Jacobs, Roberto Cavalli, Hugo Boss, Burberry, Gucci, y más recientemente Kylie, en su línea de cosméticos y productos para la piel.

“En nuestra operación, México es un país bastante relevante. Es como el segundo mayor país de la región, porque Brasil sigue siendo el mayor”, dice Fischer en entrevista para Forbes México. Aunque aclara que México es el país donde más fragancias de alto lujo se comercializan, incluso 30% más que en Brasil. De hecho, Coty ya superó los niveles del 2019 en venta de fragancias a nivel global –esto en parte motivado por la pandemia–.

“La industria de las fragancias es para que la gente se sienta bien consigo misma. Parece que las fragancias son un producto que ayuda mucho a la autoestima”.

En la charla con Fischer, también estuvo presente Manuel González, quien dirige actualmente las operaciones en México, donde Coty ha estado por 25 años.

“Dentro de la experiencia que tengo en Latinoamérica, México es el más sofisticado de todos; es el que más ha estado expuesto a marcas de lujo, el que tiene mayor exposición no sólo en nuestra categoría (fragancias), sino en indumentaria. Puedes visitar cualquier centro comercial y tienes las mejores marcas del mundo”. Además, dice González, la pandemia también hizo lo suyo en este sentido, porque el hecho de que el consumidor buscara más productos en línea hizo que el mercado se percatara y pidiera algunos productos que no estaban disponibles en el país. Y esto hizo que Coty comenzara a traer este tipo de productos. Por ejemplo, de la marca Gucci, recientemente trajo a México una línea de maquillaje.

Sobre este tema, Fischer comenta que hoy, una gran parte de las interacciones con los consumidores se encuentra en el mundo digital, y muy específicamente en las redes sociales: “Una de las marcas que trajimos recién es Kylie, una marca que originalmente era digital. Acá en México la estamos vendiendo en tiendas como Sephora, porque al mercado mexicano le gusta comprar en una tienda”.

¿La razón? Visitar las tiendas y los centros comerciales aquí en el país es toda una experiencia: “Los mexicanos han sido favorecidos no sólo de la calidad de las tiendas, sino con la distribución geográfica. Vas a cada ciudad importante de México, y tiene Palacio de Hierro, Liverpool, Sephora, Sanborns. Eso ha atentado un poco contra el ecommerce, porque esa facilidad que tienen de tener una tienda muy cerca, no se da mucho en otros países de la región. Muchas de las tiendas que tenemos nosotros en México podrían competir directamente con las mejores departamentales en Europa y Estados Unidos”, dice González. En Brasil, por ejemplo, 30% de las ventas de fragancias se realiza en el canal digital, en México, sólo 5%.

Por cierto, de la marca Kylie, cuya fundadora es la modelo Kylie Jenner, Coty es accionista mayoritario (51% de las acciones) y ya han llevado esta marca también a Inglaterra, Alemania y Brasil.

Durante la charla, Fischer y González también se mostraron entusiasmados de la reciente inauguración del centro comercial Mítikah, en el sur de la Ciudad de México, donde tienen un espacio exclusivo dentro de Palacio de Hierro para la marca Gucci.

A pesar de que todo pinta bien para esta empresa, también se observan algunos retos en el horizonte, como la necesidad de innovar en todos los ámbitos. “La industria de la belleza vive mucho de la innovación. La innovación atrae al consumidor; es fundamental […] Estamos viendo la innovación interna, cómo podemos traer novedades para la industria, como los cosméticos, […] en tipos de fragancia, en procesos de los productos”, dice Fischer.

Otro de los desafíos que percibe es la distribución física de sus productos en todo el país: “No se puede sólo vender en Polanco, hay que vender en el país entero. Y para eso tenemos empresas que trabajan con nosotros, distribuidores para llevar los productos a todos lados. La distribución física es un reto, un desafío que nosotros tenemos”.

Una división muy relevante que tiene esta empresa es la relacionada con los productos de consumo masivo. En México, Coty también distribuye las marcas Sally Hansen, Rimmel, Nautica, Max Factor y Covergirl, entre otras.

“No nos podemos olvidar de los productos al mercado más masivo. El consumidor usa los dos (los productos de lujo y masivos). Quizá para maquillaje usa Covergirl, y luego de alta gama pueden usar una crema por la mañana para los ojos, pero después una fragancia. El consumidor hoy en día es multifacético, no es sólo de lujo”, dice Fischer.

Coty recientemente reportó resultados de su primer trimestre del año fiscal del 2023, que terminó en septiembre de este año. En el periodo generó ingresos netos por 1,390 millones de dólares (mdd), 9% más que el periodo anterior. El continente americano significó para la empresa 44% de las ventas. En la región latinoamericana tienen aproximadamente 2,500 colaboradores; en México tienen 160 como base y generan más de 300 puestos de trabajo entre los minoristas.

“Yo vivo en Latinoamérica desde hace 27 años. Viví en Colombia, Chile y 20 años en Brasil. En diferentes momentos he trabajado en la región, en diferentes posiciones. Para mí es una gran alegría ayudar a Coty a desarrollarse en la región. Me encanta Latinoamérica como opción de vida. Me gusta mucho. Coty es muy fuerte en Estados Unidos y en Europa, y tiene oportunidades de crecer fuerte en Latinoamérica y en Asia […] Lo que queremos es implementar una estructura más cerca del mercado […] Tenemos el papel de ayudar a entender mejor las oportunidades que hay acá y cómo aprovecharlas. Esto es un poco nuestro reto”, destacó Fischer.

