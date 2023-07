Ramón Monegal, el arquitecto de los olores

5 perfumes y fragancias ideales para este verano

Aromaria, la marca de lujo y estilo de vida que está transformando el mundo de la perfumería

Ramón Monegal representa la cuarta generación de perfumistas de la Saga Monegal, la familia creadora de la firma Myrurgia, es por eso que recuerda haber crecido en un entorno rodeado por perfumes y conversaciones que giraban en torno a las fragancias.

Aunque su verdadera pasión apuntaba hacia la arquitectura, el oficio familiar lo llevó hacia la perfumería. “Encontré un maestro que me hizo interesarme por la perfumería. Me convenció de que tenía imaginación y una serie de virtudes para demostrar mi talento”, menciona nostálgico, al recordar aquél momento en el que decidió forjar su camino como perfumista.

Foto: Cortesía

Sin embargo, reconoce que no abandonó su sueño por completo, porque sigue practicando dicha profesión, gracias a que se ha embarcado en proyectos inmobiliarios, así como en el diseño de mobiliario, algunas joyas y los frascos que forman parte de sus perfumes.

En este sentido, también asegura que sus perfumes son creaciones que incluyen estructuras arquitectónicas porque parten de ciertos fundamentos y al final son embellecidas con “fachadas”.

Soy un maestro perfumista, no porque domine el oficio, sino porque lo enseño. Ramón Monegal, maestro perfumista

La imagen olfativa

¿Por qué existe el olor? y ¿por qué tenemos nariz?, son algunas de las preguntas que Ramón Monegal se planteó en algún momento de su trayectoria, para concluir que ambos aspectos existen gracias a que son un medio de comunicación.

Esta respuesta lo ha llevado a comprender que los olores pueden transmitir valores y que los humanos deberíamos tener la capacidad para descifrar ese lenguaje. Es por eso que durante mucho tiempo se ha dedicado a explicar la complejidad de los perfumes, debido a que considera que estos deben ir más allá de un simple “me gusta o no me gusta”.

Ramón Monegal, maestro perfumista. Foto: Cortesía

Bajo esta encomienda ha creado un concepto que denominó como “Imagen Olfativa”, mismo que le ha permitido descifrar, evaluar, escoger y maridar el olor del perfume, con la actitud y la imagen visual de quien lo ha de llevar.

“Cada uno de nosotros tenemos un olor propio, pero nuestro sentido del olfato no tiene capacidad para captarlo y cuando nos perfumamos, generamos una imagen olfativa con la que enviamos mensajes.” puntualiza.

Un perfume no es sólo un accesorio, es un lenguaje de comunicación Ramón Monegal, maestro perfumista

El arte del perfume

Aunque Ramón se considera un amante de la naturaleza y contempla que esta podría ser una de sus principales fuentes de inspiración, afirma que aquello que realmente lo reta a componer son los propios ingredientes. “El ingrediente me reta, me incita a que lo mejore, a que le encuentre algún compañero y le invente una historia”, asegura.

El maestro perfumista también revela que posee más de 10 mil ingredientes diferentes, de los cuales, 1000 son naturales y 9 mil, artificiales, no obstante, destaca que de ellos conoce a fondo alrededor de 400.

Ramón Monegal, maestro perfumista. Foto: Cortesía

Su sello en la perfumería se puede describir como naturalista y mediterráneo. Aunque sus raíces comenzaron con tintes occidentales-afrancesados, durante la creación de su propia marca impulsó una fusión que le ha permitido recuperar sus orígenes españoles oara crear un ADN propio, el que actualmente podemos disfrutar en cada una de las colecciones que pertenecen a la firma Monegal, misma que ha llegado a más de 40 países.

Yo soy un romántico de la perfumería e intento ir al origen y extraer sus valores para luego comunicarlos. Ramón Monegal, maestro perfumista

Aunque los retos todavía no han parado, pues el maestro perfumista asegura que aún enfrenta uno más: lograr que sus hijos y nietos mantengan vivo el oficio que atesora. “La perfumería me ha dado mucho, y yo creo que tengo la obligación de retornar y divulgar la perfumería de verdad para que no acabe en manos de gente que la trata de forma especulativa“, finaliza.

Foto: Cortesía

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter