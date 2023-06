Women’s Summit Forbes | La liga femenil de futbol va a llegar lejos: Claudia Carrión

Para Claudia Carrión, directora deportiva del Club América femenil, la liga de futbol de mujeres en México ha tenido importantes avances, por lo que augura un futuro prometedor.

Carrión se considera como apasionada a todo lo que hace y al futbol no lo ve como un trabajo, “lo hago desde que tengo memoria”.

Durante su participación en el Women’s Summit Forbes, comenta que ya se están abriendo oportunidades y se está apoyando a las mujeres en el futbol, algo que ella no tuvo cuando era niña.

Pero fue su persistencia y el apoyo de su familia, lo que la impuso a seguir y ahora forma parte de uno de los clubes de futbol más importantes de México, y lo mejor “cumplió su sueño”.

“Desde chiquita no recuerdo que no tuviera un balón, en los 80 era raro ver a una mujer con uno”.

Recuerda que siempre era jugar en equipos de niños, y ya estando en equipos varoniles no faltaban los comentarios despectivos, pero fue algo que la hizo más fuerte.

“Mi familia fue fundamental para no renunciar y seguir en el camino”.

Claudia es diseñadora gráfica, pues dice que antes no había oportunidad, pero hoy tiene una carrera en dirección técnica; podía haber sido entrenadora, pero ver lo fichajes le llamaron más la atención, “no sabía que podía aspirar a todo esto”.

Carrión entró al mundo del futbol como secretaria técnica al Pachuca, luego salió la oportunidad en el América, donde la llamaron para ser la directora deportiva femenil.

Al principio llegaba me sentaba en una sala llena de hombres, no sabía si me iban a juzgar, por ser algo dominado por hombres, yo no quería demostrarles, sino que vieran mi capacidad”.

Pero fueron muy receptivos, ya que la instrucción es tratar al equipo femenil igual que al varonil.

Claudia dice que ha cambiado una inmensidad la liga femenil, la cual tiene siete años de creación y pasar por la pandemia fue algo complicado.

Y es que la liga femenil es números rojos y muchos no están dispuestos a hacer esa inversión, pero sí hay clubes muy comprometidos.

“Que no lo vean como un gato sino una inversión, estamos abriendo camino a nuevas generaciones.

Las mujeres niñas ya pueden hacerlo y queremos cimentar el camino”.

Carrión no deja las metas de lado, insiste que hay seguir creciendo y aunque en México aun no se sabe cuando llegará una mujer a la dirección técnica de un equipo, ella confía en que así será en algún momento.

