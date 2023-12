La literatura, el arte visual, la música y el teatro no se ha detenido en Ucrania por la guerra

Gaska Shyian, escritora, poeta, traductora y gestora cultural, asegura que la guerra en Ucrania no ha detenido ni frenado la vida literaria ni la música ni el teatro y mucho menos los movimientos artísticos.

“Contextos como la guerra (de Ucrania), tiempos tan difíciles, realmente estimulan la creación artística de alta calidad en muchos artistas”, dice la escritora a Forbes México.

La escritora ucraniana participó a principios de diciembre de 2023 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, así como estuvo unos días en México y volvió a Ucrania.

“Lamentablemente, mi libro (La luz se apagó en el país de las maravillas) aún no ha sido traducido al español, por lo que hasta ahora, el público mexicano no ha tenido la oportunidad de conocerlo y reaccionar ante él”, señala la gestora cultural, quien apoya a la ONG Resilient Ukraine.

La traductora señala que la recepción en el Festival de Guadalajara fue muy cálida, así como habló de la situación geopolítica vivida por la invasión de Rusia a Ucrania.

“Antes (los escritores ucranianos que participamos en festivales literarios) hablábamos sobre literatura, ahora no tenemos más opción que hablar sobre guerra, geopolítica y reflexiones sobre la guerra”, comenta.

En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara “tuvimos varias discusiones y charlas interesantes, una de las cuales se titulaba “Cómo escribir y leer en tiempos violentos”, expresa la autora del libro Hunt, Doctor, Hunt el cual gran parte fue escrito en un teléfono móvil desde el hospital.

El libro Hunt, Doctor, Hunt fue escrito en la primavera de 2014, cuando su hija tenía 11 meses, le diagnosticaron una meningitis con una complicación que me provocó la parálisis de la mitad de mi rostro, conocida como síndrome de Hunt.

“El libro fue también una escritura absurdista y surrealista, una corriente de conciencia, una forma de entretenerme en esa habitación aislada, escuchando las conversaciones de vecinos a los que no podía ver”, expresa.

Otro de los libros de Gaska Shyian fue escrito entre 2016 y 2018 y fue publicado en 2019. Se titula Za spynoyu (Behind Their Backs – traducción al inglés. También hay una traducción de este libro en varios idiomas – en alemán Hinter dem Rücken, está planeado publicarlo en francés en primavera del 2024 con el título Dans le Dos).

Este libro fue galardonado con el Premio de Literatura de la Unión Europea en 2019 – The European Union Prize for Literature.

“Esta novela cuenta la historia de una joven de 27 años. Vive en Lviv, gana buen dinero y tiene una buena vida. Esta buena vida llegó tras una infancia difícil en los años 90, cuando su madre se fue a trabajar a Italia y su padre se degradó. La heroína es una mujer absolutamente self-made”, expresa.

Agrega que los hechos transcurren en 2015-2016, el chico con el que convive, es llamado a filas y se va a servir al ejército. “Esta joven, cuyo nombre es Marta, atraviesa un conflicto interno porque no puede aceptar la decisión de su novio de alistarse en el ejército, y le molesta y frustra”.

A lo largo de toda la novela, ella lucha con un conflicto interno, lidia con la frustración sexual (su pareja se unió al ejército y ella sufre por la ausencia de intimidad en su vida) y trata de entender cómo actuar adecuadamente en este contexto de guerra, señala Gaska Shyian. Así de breve te cuento la formación de mi camino artístico.

“Mientras tanto, escribo poesías, ya he acumulado bastantes. Actualmente estoy escribiendo un libro infantil, que está previsto ser publicado en 2024, y estoy trabajando en mi próxima novela; además llevo una vida más allá de las letras, trabajando a veces en otros empleos y ocupándome de la vida familiar”.

—¿La literatura sirve como un antídoto, como un cura o como para olvidar estos tiempos de guerra en Ucrania, estos tiempos violentos?

—Para mí, personalmente, sí. Para mí, en general, tanto la literatura que leo como la que escribo es una especie de escapismo y de terapia. Pero no es así para todos los autores ucranianos. Lo comentamos con los colegas y se discute en las redes sociales.

—¿Hoy en Ucrania se puede leer los libros y si hay librerías abiertas con todo este entorno de guerra en Ucrania?

—Sí, incluso más que eso. Personalmente lo considero un milagro. El estado actual del mercado editorial y de los libros ucraniano podría ser considerado milagroso. Quiero agregar que había una situación muy interesante con una librería abierta en Kyiv (por cierto, hay muchísimas librerías que se están abriendo actualmente, que es absolutamente un milagro). Y justo la apertura de una de estas librerías fue objeto de una publicación en Forbes Ucrania porque ha aparecido gente nueva en el mercado del libro y ha habido muchos debates al respecto. Y también los editores están muy activos, se publican muchas cosas, y no sólo relacionadas con la guerra, hay muchas nuevas obras literarias, muchas nuevas traducciones de literatura extranjera.

— ¿Eso significa que están escribiendo en estos tiempos de guerra en Ucrania?

—Existen numerosos escritores ucranianos. Muchos de ellos se encuentran actualmente en el ejército o realizan labores de voluntariado ayudando al ejército. En consecuencia, hay escritores que ahora están escribiendo lo que podríamos llamar notas de guerra, obras periodísticas y no de ficción, a pesar de haber sido anteriormente autores novelísticos.

Y también, desde 2014, ha habido una oleada muy grande de literatura de veteranos, es decir, en el proceso literario también se han incluido libros de veteranos, cuya calidad en términos de calidad literaria se discute, pero entre ellos también hay libros muy valiosos desde el punto de vista literario.

Son libros escritos por personas que actualmente están en el frente, en el ejército, y que no tenían experiencia previa como escritores. No eran escritores, pero han empezado a escribir como una forma de registrar su experiencia en la guerra.

Sin embargo, es igualmente importante subrayar que siguen existiendo escritores de diferentes géneros literarios que escriben en sus respectivos campos, como la ciencia ficción, literatura infantil, novelas policíacas, fantasy, es decir, en géneros no relacionados con la guerra y sin contexto bélico.

— ¿La guerra en Ucrania no ha detenido para nada la literatura ni ha detenido que la gente siga escribiendo?

— La literatura no se ha detenido, y no sólo la literatura. Esto se evidencia en todas las formas de arte: en el arte visual, en la música, en el teatro, aunque menos en el cine, ya que requiere más recursos financieros. Sin embargo, contextos como la guerra, tiempos tan difíciles, realmente estimulan la creación artística de alta calidad en muchos artistas; dado que la guerra es un tiempo muy intenso y concentrado y que es muy difícil tener perspectivas de planificación a largo plazo, hay un impulso interno muy fuerte y un incentivo para crear ahora, inmediatamente y de esta manera vivir esta difícil situación.

