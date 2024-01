En la fecha se marca la primera luna llena del año, ya que la “Luna del Lobo” de este año alcanzará su punto máximo a las 12:54 p.m. ET, según el Observatorio Naval de Estados Unidos (EU), aunque será visible más tarde en la noche en la mayor parte del hemisferio norte.

La Luna del Lobo será técnicamente visible durante una pequeña porción del día, ya que la salida de la luna ocurrirá a las 4:56 p.m., mientras que la puesta del sol ocurre ocho minutos más tarde a las 5:04 p.m.

Otros planetas se iluminarán bajo la luz de la luna llena: Venus saldrá a las 5:11 am del viernes, y Mercurio saldrá casi una hora más tarde a las 6:05 am, seguido de Marte a las 6:09 am.

El Almanaque del Viejo Granjero se refiere a la luna llena de enero como la Luna del Lobo porque tradicionalmente se escuchaba a los lobos aullar durante esta época, ya que se cree que aullaban durante el invierno debido al hambre.

Sin embargo, la Luna del Lobo tiene otros nombres, ya que varias tribus nativas americanas tienen sus propios nombres culturales para la Luna, según el Almanaque: Luna Central, Luna Fría, Luna Congelada, Luna Explosiva Escarchada, Luna Severa, Luna Dura, Canadá. Goose Moon, Great Moon, Spirit Moon y Greetings Moon son nombres alternativos para Wolf Moon.

Lee más: Desatando el futuro: así es la co-creación de la transformación digital con expertos en TI

La ‘Luna del Lobo’ emerge esta semana: aquí es cuando ver la primera luna llena del año

Como el ciclo de la Luna dura 29.5 días, hay luna llena todos los meses, aunque no siempre caen el mismo día, según la NASA. Durante esos 29.5 días, la Luna pasa por ocho fases: luna nueva, cuarto creciente, primer cuarto, menguante, luna llena, menguante, tercer cuarto y menguante. Cuando la Luna entra en la fase de luna llena, aparece como un círculo perfecto en el cielo porque toda la cara de la Luna que mira hacia la Tierra está iluminada por los rayos del Sol.

La luna llena no es el único evento celestial que ocurre esta semana. La Luna estará iluminada aproximadamente en un 98% el miércoles, lo que hará visibles las estrellas gemelas de Géminis.

Las estrellas, llamadas Pólux y Cástor en honor a figuras de la mitología griega y romana, se ubicarán justo encima de la Luna, aunque Cástor estará ligeramente más alta que Pólux.

Así es que se podrá ver a Venus brillando intensamente justo antes del amanecer del sábado, y se recomienda usar binoculares para verlo, según EarthSky.

Mercurio será visible unos 45 minutos antes del amanecer y estará ubicado más abajo en el cielo. Si los cielos están despejados, los observadores podrán vislumbrar Marte, que será significativamente más oscuro, junto a Mercurio.

La luna menguante (la fase lunar entre luna llena y media luna) pasará cerca de la estrella Regulus el sábado por la mañana, según la NASA. Regulus es la estrella más brillante de la constelación de Leo y parece un huevo azul.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

Te puede interesar: Estos son los imperios deportivos más valiosos del mundo en 2024