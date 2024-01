Estos son los imperios deportivos más valiosos del mundo en 2024

Ser propietario de un equipo deportivo ha sido durante mucho tiempo el objetivo de los ultrarricos, pero expandirlo hasta convertirlo en un imperio (con múltiples equipos en varias ligas) es una estrategia ganadora para crear riqueza generacional. Tener una cartera de equipos permite al propietario vender patrocinios cruzados, desarrollar bienes raíces de uso mixto y expandirse a nuevos canales de distribución con mayor facilidad. Un imperio deportivo también puede aliviar la presión de cualquier equipo que tenga un propietario deportivo, actuando como cobertura durante años de reconstrucción. Y casi siempre vale la pena.

En 2024, los 25 imperios deportivos más valiosos del mundo tendrán un valor empresarial agregado de 216 mil millones de dólares (o un promedio de 8.6 mil millones de dólares), un aumento del 24% respecto al año anterior. ¿La principal razón del aumento? Los valores del equipo han ido creciendo a un ritmo sólido. En promedio, los 124 equipos de la MLB, NBA, NFL y NHL aumentaron un 26% su valor en 2023 en comparación con el año anterior. Todo lo cual ha hecho que sea mucho más difícil ganarse un lugar en esta clasificación anual: el límite este año fue de 4.950 millones de dólares, un 38% más que hace un año.

El mayor ganador en la lista de imperios de este año es Harris Blitzer Sports & Entertainment, con un aumento del 155% respecto al año pasado a 11,900 millones de dólares, gracias principalmente a la compra de los Washington Commanders por parte de Josh Harris en julio pasado por un récord de 6,050 millones de dólares. HBSE ahora gestiona efectivamente una grupo de activos que incluye muchos de los deportes más populares del mundo: NFL (Commanders), NBA (Philadelphia 76ers), NHL (New Jersey Devils), English Premier League (Crystal Palace), Nascar (Joe Gibbs Racing) y deportes juveniles (Béisbol rasgado).

Otra forma inteligente de monetizar los imperios deportivos es hacerlos grandes y luego reducirlos. Tomemos como ejemplo a Liberty Media, cuya propiedad deportiva más valiosa son las carreras de autos de Fórmula 1. El valor agregado de las participaciones de Liberty en sus activos deportivos cayó un 12%, a 18,200 millones de dólares, pero aún mantiene el primer puesto en nuestra lista. Liberty, perdió valor este año porque se separó de los Bravos de Atlanta (valor actual de la empresa: 2.600 millones de dólares) en julio pasado. Apostar con el antiguo presidente de Liberty, John Malone, habría sido una decisión inteligente. Si un inversor hubiera comprado acciones de los Bravos cuando se ofrecieron como acciones de seguimiento en 2016, el valor de las acciones habría aumentado un 131%, frente al 118% del S&P 500 durante el mismo período.

En noviembre pasado, el Sistema de Jubilación de Empleados Municipales de Ontario adquirió una participación del 5% en Maple Leaf Sports and Entertainment, la empresa matriz de los Toronto Maple Leafs de la NHL, los Toronto Raptors de la NBA y el Toronto FC de la MLS, con la compra del 20% de Kilmer Sports. de Larry Tanenbaum con una valoración de 8,400 millones de dólares. Como dijo a Forbes un ejecutivo de un equipo de la NFL y la MLS: “Me encanta este trato. Ellos (MLSE) obtuvieron una valoración de participación mayoritaria por una participación minoritaria”.

Mientras tanto, Monumental Sports & Entertainment, cuyos equipos incluyen a los Washington Capitals de la NHL, los Washington Wizards de la NBA, los Washington Mystics de la WNBA y una participación mayoritaria en la franquicia global de deportes electrónicos Team Liquid, vendió una participación del 5.52% a Qatar Investment Authority en junio pasado en una empresa minoritaria. valoración de 4,050 millones de dólares. El año anterior, el multimillonario propietario de Monumental, Ted Leonsis, obtuvo una valoración similar cuando recibió una inversión de 300 millones de dólares del también multimillonario Jeff Skoll. En el otoño de 2022, MSE incursionó en la televisión, adquiriendo NBC Sports Washington (NBCSW) y rebautizándola como Monumental Sports Network. Lo más atractivo de todo es que Leonsis está a punto de conseguir un nuevo estadio para sus equipos.

El próximo multimillonario en vender acciones minoritarias en su imperio podría ser Stephen Ross, quien tiene una participación significativa sin derecho a voto en los Miami Dolphins, el Hard Rock Stadium y el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami en el bloque. Forbes valora las participaciones deportivas de Ross en 6,900 millones de dólares.

Dos nuevas incorporaciones a la lista de imperios deportivos de este año (la familia Jacobs y AEG) dependen en gran medida de las sedes y los servicios relacionados para construir sus reinos. La familia Jacobs, encabezada por el multimillonario Jeremy Jacobs Sr., es propietaria de los Boston Bruins y trabaja con más de 50 equipos deportivos importantes en sus arenas y estadios de América del Norte, incluidos el TD Garden en Boston, el UBS Arena en Nueva York y el Highmark Stadium en Buffalo. . Está previsto que los Bills abran su nuevo estadio en 2026, y Delaware North de Jacobs (que se encarga del servicio de alimentos para el equipo) probablemente se mudará con la franquicia.

Además de ser propietario de Los Angeles Kings, AEG posee (o tiene participaciones) estadios en todo el mundo que apoyan a múltiples equipos. El Crypto.com Arena, por ejemplo, es el hogar de los Lakers de Los Ángeles, Clippers y Kings que juegan más de 125 partidos combinados allí cada temporada. El O2 Arena de Londres también es propiedad exclusiva de AEG y es uno de los lugares más populares del mundo para conciertos y deportes. UFC organiza regularmente eventos de pago por evento en O2, y WWE organizó allí su edición de 2023 de Money in the Bank, la edición de pago por evento con mayor recaudación de la compañía en su historia.

LOS IMPERIOS DEPORTIVOS MÁS VALIOSOS DEL MUNDO 2024

*INDICA PROPIEDAD DEL 50% O MENOS

1. Liberty Media

Valor: 18.22 mil millones de dólares | Cambio de 1 año: -12%

Propiedades: Fórmula 1, Deportes de tiempo extra, F1 Arcade, Drone Racing League, Kroenke Arena Co., Meyer Shank Racing*

Personas clave: Gregory Maffei (presidente y director ejecutivo), John Malone (presidente de la junta directiva)

Gran Premio de F1 de Abu Dhabi

Piloto de F1 Lewis Hamilton (PHILIPPE NANCHINO/GETTY IMAGES)

2. Kroenke Deportes y entretenimiento

Valor: 15.59 mil millones de dólares | Cambio de 1 año: 22%

Propiedades: Los Angeles Rams, Denver Nuggets, Arsenal FC, Colorado Avalanche, Colorado Rapids, Altitude Sports & Entertainment, Colorado Mammoth

Personas clave: E. Stanley Kroenke (propietario)

Arsenal FC – Brighton & Hove Albion – Premier League

El delantero del Arsenal Gabriel Jesus.RICHARD HEATHCOTE/GETTY IMAGES

3. Grupo deportivo Fenway

Valor: 12,950 millones de dólares | Cambio de 1 año: 25%

Propiedades: Liverpool FC, Boston Red Sox, Pittsburgh Penguins, NESN, Real Estate, Roush Fenway Keselowski Racing, Fenway Sports Management

Personas clave: John Henry (cofundador y propietario principal), Thomas Werner (cofundador y presidente)

4. Jerry Jones

Valor: 12,800 millones de dólares | Cambio de 1 año: 13%

Propiedades: Dallas Cowboys, The Star, Legends, GameSquare Esports

Personas clave: Jerry Jones (propietario, presidente y gerente general de los Cowboys)



El mariscal de campo de los Dallas Cowboys, Dak Prescott. LAUREN LEIGH BACHO/GETTY IMAGES

5. Harris Blitzer Deportes y entretenimiento

Valor: 11,860 millones de dólares | Cambio de 1 año: 155%

Propiedades: Philadelphia 76ers, Washington Commanders, New Jersey Devils, Joe Gibbs Racing, Youth Sports, HBSE Ventures, Utica Comets, Crystal Palace, Elevate Sports Ventures, New Meta Entertainment*

Personas clave: Josh Harris (cofundador y socio gerente), David Blitzer (cofundador y socio gerente)

El actual MVP de la NBA, Joel Embiid, de los Philadelphia 76ers.TIM NWACHUKWU/GETTY IMAGES

6. Deportes en el Madison Square Garden

Valor: 10.250 millones de dólares | Cambio de 1 año: 12%

Propiedades: New York Knicks, New York Rangers, Hartford Wolf Pack, NRG*

Personas clave: James Dolan (presidente ejecutivo), David Hopkinson (presidente y director ejecutivo)

7. El grupo Kraft

Valor: 9.130 millones de dólares | Cambio de 1 año: 15%

Propiedades: Patriotas de Nueva Inglaterra, Revolución de Nueva Inglaterra, Patriot Place, Kraft Analytics Group, TKO Holdings, DraftKings, Oxygen Esports*

Personas clave: Robert Kraft (fundador, presidente y director ejecutivo)

8. Empresas globales Yankees

Valor: 9,070 millones de dólares | Cambio de 1 año: 19%

Propiedades: New York Yankees, Yankee Stadium Events, YES Network, Legends, New York City FC, AC Milan, A1 Padel, Staten Island FerryHawks

Personas clave: Hal Steinbrenner (presidente)

Aaron Judge, capitán de los Yankees de Nueva York. MIKE STOBE/GETTY IMAGES

9. Fideicomiso Paul G. Allen

Valor: 9,060 millones de dólares | Cambio de 1 año: 22%

Propiedades: Seattle Seahawks, Portland Trail Blazers, Seattle Sounders*

Personas clave: Jody Allen (Presidente)

10. Deportes y entretenimiento Maple Leaf

Valor: 8.470 millones de dólares | Cambio de 1 año: 32%

Propiedades: Toronto Raptors, Toronto Maple Leafs, Toronto FC, Toronto Argonauts, Toronto Marlies

Personas clave: Cynthia Devine (presidenta y directora ejecutiva)

11. Shad Khan

Valor: 8,250 millones de dólares | Cambio de 1 año: 39%

Propiedades: Jacksonville Jaguars, All Elite Wrestling, Fulham FC

Personas clave: Shad Khan (propietario de los Jaguars), Tony Khan (CEO y gerente general de AEW)

12. Familia Glazer

Valor: 8,020 millones de dólares | Cambio de 1 año: 7%

Propiedades: Tampa Bay Buccaneers, Manchester United

Personas clave: Bryan Glazer (propietario y copresidente – Buccaneers, director – Manchester United), Edward Glazer (propietario y copresidente – Buccaneers, director – Manchester United), Joel Glazer (propietario y copresidente – Buccaneers, ejecutivo Co -presidente y director – Manchester United)

13. Familia Benson

Valor: 7,290 millones de dólares | Cambio de 1 año: 28%

Propiedades: Santos de Nueva Orleans, Pelícanos de Nueva Orleans

Personas clave: Gayle Benson (propietaria de los Saints and Pelicans)

14. Empresas 49ers

Valor: 7.21 mil millones de dólares | Cambio de 1 año: 21%

Propiedades: San Francisco 49ers, Leeds United, Aurum Partners, Elevate Sports Ventures*

Personas clave: Denise DeBartolo York (propietaria y copresidenta de los 49ers), John York (propietario y copresidente de los 49ers), Jed York (CEO de los 49ers)

15. AEG

Valor: 7,200 millones de dólares | Cambio de 1 año: no clasificado en 2023

Propiedades: Los Angeles Kings, Crypto.com Arena, LA Galaxy, Eisbaren Berlin, O2 Arena, AXS, Ontario Reign, AEG Rugby, ASM Global, Hammerby IF, Mercedes-Benz Arena (Shanghai), Sapphire Sports, Immortals , Ciclones de Cincinnati, Djurgarden*

Personas clave: Philip Anschutz (propietario)

16. Esteban Ross

Valor: 6.91 mil millones de dólares | Cambio de 1 año: no clasificado en 2023

Propiedades: Miami Dolphins, F1 Miami Grand Prix, Relevent Sports Group

Personas clave: Stephen Ross (presidente y socio general gerente de los Dolphins)

Valor: 6.850 millones de dólares | Cambio de 1 año: 15%

Propiedades: Manchester City, New York City FC, Esporte Clube Bahia, Melbourne City FC, Otras inversiones

Personas clave: Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan (propietario)

18. Steve Ballmer

Valor: 6,650 millones de dólares | Cambio de 1 año: no clasificado en 2023

Propiedades: Los Angeles Clippers, Intuit Dome, Kia Forum

Personas clave: Steve Ballmer (propietario de los Clippers)

19. Grupo deportivo Haslam

Valor: 6,400 millones de dólares | Cambio de 1 año: 33%

Propiedades: Cleveland Browns, Columbus Crew, Real Estate, Ventures, Milwaukee Bucks*

Personas clave: Dee Haslam (CEO y socio director), Jimmy Haslam (presidente y socio director)

20. Monumental deportes y entretenimiento

Valor: 6,160 millones de dólares | Cambio de 1 año: 37%

Propiedades: Washington Wizards, Washington Capitals, Monumental Sports Network, aXiomatic

Personas clave: Ted Leonsis (fundador, presidente, socio principal y director ejecutivo)

21. Familia Hunt

Valor: 5,800 millones de dólares | Cambio de 1 año: no clasificado en 2023

Propiedades: Kansas City Chiefs, FC Dallas, Chicago Bulls*

Personas clave: Clark Hunt (presidente y director ejecutivo de los Chiefs)

Chicago Bulls contra Filadelfia 76ers

Zach LaVine y DeMar DeRozan de los Chicago Bulls.TIM NWACHUKWU/GETTY IMAGES

22. Familia Jacobs

Valor: 5,650 millones de dólares | Cambio de 1 año: no clasificado en 2023

Propiedades: Delaware North, Boston Bruins, NESN, Minnesota United FC, New Meta Entertainment*

Personas clave: Jeremy Jacobs (propietario y presidente de los Bruins), Charlie Jacobs (director ejecutivo y gobernador suplente de los Bruins, codirector ejecutivo de Delaware North), Jerry Jacobs Jr. (gobernador suplente de los Bruins, codirector ejecutivo de Delaware North ), Lou Jacobs (gobernador suplente de los Bruins, codirector ejecutivo de Delaware North)

23. AMB Deportes y Entretenimiento

Valor: 5.500 millones de dólares | Cambio de 1 año: 15%

Propiedades: Atlanta Falcons, Atlanta United, PGA Tour Superstore, AMBSE Ventures*

Personas clave: Arthur Blank (propietario y presidente)

24. Tepper deportes y entretenimiento

Valor: 5,260 millones de dólares | Cambio de 1 año: 16%

Propiedades: Carolina Panthers, Charlotte FC

Personas clave: David Tepper (fundador y propietario)

25. Familia Wilf

Valor: 4,950 millones de dólares | Cambio de 1 año: 14%

Propiedades: Minnesota Vikings, Orlando City SC, Wise Ventures, Orlando Pride

Personas clave: Zygmunt Wilf (propietario y presidente de los Vikings), Leonard Wilf (propietario y vicepresidente de los Vikings)

METODOLOGÍA

Para calificar como un imperio deportivo, una persona o empresa debe poseer una participación mayoritaria en al menos un equipo deportivo valorada en más de 500 millones de dólares y sus inversiones agregadas en otras propiedades relacionadas con los deportes deben sumar al menos 100 millones de dólares. Los valores del imperio deportivo de Forbes son los valores empresariales agregados de sus participaciones multiplicados por 1.1. (Una prima del 10% sobre la suma de las partes puede ser conservadora dadas las primas históricas por las que se han vendido grandes plataformas deportivas). Cuando un individuo posee activos deportivos individualmente y como parte de una empresa, incluimos la participación con la valoración más alta. (Por ejemplo, Harris Blitzer Sports & Entertainment está clasificado en lugar de enumerar a los socios gerentes Josh Harris y David Blitzer por separado). Estas fuentes de valoración se basan en los valores empresariales de fútbol global, NFL, MLB, NBA, NHL y de Forbes más recientes y próximamente a publicarse. -Valoraciones MLS actualizadas. Para los activos relacionados con el deporte que no están incluidos en la base de datos de Forbes, confiamos en propietarios de equipos, ejecutivos e inversores en estos negocios, banqueros deportivos, abogados y analistas de medios.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

