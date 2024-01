La megafarmacia de AMLO es otra obra que no soluciona nada, critica Anaya

Ricardo Anaya criticó lo que llamó “una de las últimas ocurrencias” del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la megafarmacia que, dijo el mandatario, tendría “todos los medicamentos del mundo”.

Para Anaya, la llamada megafarmacia, que debería solucionar al fin el grave problema del desabasto de medicinas que ha prevalecido durante este sexenio, “resultó otra mentira, otro fraude, una manera de aprovecharse de la buena fe de la gente”.

El presidente “primero dijo que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca”, luego fue más allá y dijo que el de México sería “el mejor del mundo”, y ante la persistencia del problema del desabasto de medicamentos, prometió que “con la megafarmacia, en menos de 48 horas” los ciudadanos iban a tener cualquier medicina que necesitaran, recordó el panista.

En un video publicado este lunes en sus redes sociales, Anaya retomó ejemplos de llamadas reales de pacientes, dadas a conocer por medios de comunicación, que piden diversos medicamentos a la megafarmacia, a los cuales les responden que dicho producto “no aparece” en el catálogo.

El panista expuso que en el caso de las medicinas controladas para pacientes psiquiátricos, la respuesta es que no se tiene aún “la etapa de liberación” de esos medicamentos; y en el caso de la insulina, se reproduce un testimonio de la persona de una fundación a la que reiteradamente le contestan, muy amablemente en todos los casos, que no es posible surtir una receta.

Anaya reiteró que “el desabasto de medicinas es real y es hoy un problema gravísimo”, y que para él, fue el propio López Obrador el que hizo más grande el problema”.

“Primero canceló las compras consolidadas que realizaba el IMSS, luego tuvo la brillante idea de encargar la tarea a Hacienda. Como no funcionó, le pidió ayuda a la ONU, luego se lo encargó al Insabi (que por cierto terminó desapareciendo porque tampoco funcionó) y ahora a Birmex, una empresa del Estado sin experiencia en el ramo”, relató.

“Por cierto, eso es justo lo que no hacen los países que tienen resuelto el problema”, añadió.

Para Anaya, este nuevo proyecto de López Obrador que costó 2,700 millones de pesos no funcionará y será un elefante blanco más en su gobierno como la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“De mí te acuerdas, la megafarmacia se va a convertir en un elefante blanco más. Son 2,700 millones de pesos desperdiciados en otra megaobra que no soluciona nada. Igual que la refinería que no refina y el aeropuerto que no vuela”, consideró.

