La oposición nada logrará si no practica la fraternidad al pueblo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó este sábado una alabanza al pueblo y comentarios en contra de la oposición de cara a la sucesión presidencial.

Desde el Zócalo de la Ciudad de México criticó al Frente Amplio por México, al asegurar que al servir a un grupo oligarca buscan a cualquier costa regresar al poder y derrumbar las conquistas del pueblo mexicano.

El jefe del Ejecutivo federal llamó a quienes lo sucedan a arropar a los simpatizantes de su proyecto político y defender la fraternidad y humanismo mexicano pues son las bases del cambio en la vida pública del país.

“Como es natural, el proceso de transformación del país ha creado una oposición conservadora, obcecada en regresar por sus fueros. Sus líderes, sus jefes, no conciben ni aceptan que ahora se gobierna para todas y todos y no sólo en beneficio de una minoría.

“Siguen hablando en su demagogia, en su retórica en nombre de la democracia, pero actúan en realidad como una oligarquía, defienden el antiguo régimen de corrupción y privilegios, de manera descarada y hasta ridícula nos hacen recordar la época de Antonio López de Santa Ana, su alteza serenísima. Ahora se han constituido en una especie de poder supremo conservador, el gerente de ese grupo peculiar es Claudio X. González hijo”, acusó.

Foto: Cepropie.

El mandatario federal reprochó que los integrantes de la Alianza Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD, además de empresarios, políticos e intelectuales afines al antiguo régimen estén unidos pero bajo las banderas del clasismo y racismo.

“No es sentencia ni siquiera advertencia ni mucho menos amenaza pero les digo desde el zócalo, la principal plaza pública de México, que tampoco lograrán nada si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y amar a sus semejantes, no llegarán lejos si no comprenden e internalizan que el dinero y lo material es efímero.

“Que la felicidad verdadera está asociada a la bondad y a la fraternidad mientras ellos no acepten y practiquen estos preceptos y nosotros los mantengamos y los reafirmemos nada ni nadie podrá vencernos”, sostuvo.

El inicio de una larga despedida

Andrés Manuel López Obrador está a un año tres meses de entregar la banda presidencial y con ello concluye una lucha social de más de 20 años para echar andar su proyecto político.

“Es un honor estar con Obrador”, coreó la multitud por más de 5 minutos.

No es casualidad, que el inicio de la despedida política de López Obrador esté lleno de simbolismos.

En lo que será uno de los últimos mensajes en la plaza pública, al mandatario federal lo antecedieron en la palabra Luisa María Alcalde, una representante del relevo generacional y quien destacó que de 2 de cada 3 jóvenes decantaron por la Transformación en las urnas en 2018, y el tiempo de las mujeres con Delfina Gómez Álvarez, en la gubernatura del Estado de México, y que el mes pasado arrebató al PRI la entidad tras 94 años de hegemonía.

“La juventud de quienes han acompañado este movimiento, porque eran jóvenes los que caminaron cientos de kilómetros en el éxodo por la democracia, reclamaron lo que por su derecho correspondía, los indignados con el desafuero”, enfatizó la secretaria de Gobernación.

Foto: Cepropie.

“La Transformación no se va, no se va, no se va”, arengó en alusión al cover de Grupo Frontera y que estos meses el tabasqueño ha escuchado en sus conferencias matutinas.

En su turno, la gobernadora electa del Estado de México consideró que en el país López Obrador ha dado las condiciones para ser optimistas en el futuro por lo que apeló a la unidad para hacer perdurar el movimiento de transformación.

“Tenemos motivos para pensar en el futuro y ser optimistas, hemos avanzado muchísimo estos cinco años, pero la degradación de 30 años de gobierno neoliberal fue tal, que los retos que seguimos enfrentando son enormes, por eso debemos ser más fuertes y estar más unidos que nunca de cara al futuro, lo digo fuerte, lo digo claro: la transformación no puede parar, por el contrario, hay que apretar el acelerador”, dijo Gómez Álvarez.

El discurso conmemorativo de López Obrador es el segundo acto masivo que encabeza este 2023 en el zócalo, luego de la conmemoración de la Expropiación Petrolera, el pasado 18 de marzo.

Justo hoy, cuando se cumplen cinco años de haber triunfado en las urnas, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó la despedida ante sus simpatizantes y da inicio formal al paso de estafeta a quien resulte ganador de la encuesta que definirá al candidato presidencial de Morena y que deberá, desde septiembre, encabezar la defensa del proyecto de la Cuarta Transformación.

Hoy, estamos a 67 días de que López Obrador herede a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal y Manuel Velasco, el legado de su carrera política.

Los programas sociales, las pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad, las becas para estudiantes, el Tren Maya, el AIFA, la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, así como la estabilidad económica y resistencia del peso ante los factores externos, como la guerra entre Rusia y Ucrania, son las conquistas que heredará a sus “hermanos políticos” y que deberán detonar hacia el futuro.

Ante la multitud, López Obrador consideró que su movimiento está más fuerte que nunca, ya que se ha respectado el pacto con el pueblo para atender a los que menos tienen.

“Existe una amplia mayoría apoyando la Cuarta Transformación de la vida pública de México. El pacto funcionó, el pacto entre el pueblo y su Gobierno se ha sellado bajo el principio de atender y respetar a todos, pero dar atención especial y privilegiar siempre la ayuda a los pobres y necesitados”, enfatizó.

El mandatario federal estuvo arropado de su gabinete legal y ampliado donde destacaron la presencia de los gobernadores de las 23 entidades que gobierna Morena, el PT y PVEM. De manera discreta, pero con gente apoyándolas, las “corcholatas” arribaron a la plancha del zócalo para respaldar el mensaje del mandatario federal.

El primero en llegar fue el petista, Gerardo Fernández Noroña, quien se limitó a decir que el movimiento seguirá triunfando mientras se tomaba fotografías con sus simpatizantes. Le siguió Adán Augusto López Hernández y la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien llamó a la “unidad”.

Aunque la exigencia de López Obrador fue que las corcholatas no hicieran del mensaje un evento de campaña, en sus redes sociales, todos los aspirantes presidenciales utilizaron la convocatoria al evento para distinguir su cercanía con el mandatario federal.

“Hoy estamos más cerca del país que siempre soñamos: becas, apoyos, salarios dignos, pensiones, soberanía y justicia social. Por eso estaré en el Zócalo con el hombre que lo hizo posible y con nuestro pueblo, que busca seguir profundizando la Cuarta Transformación”, tuiteó el exsecretario de Gobernación acompañado de una inagen junto a López Obrador.

“Somos parte de un movimiento nacional y popular que se fue tejiendo por décadas de lucha y que por decisión del pueblo de México llegó a cambiar el rumbo y destino del país, para construir un México con justicia y sin corrupción, con democracia y de la mano del mejor presidente de la historia moderna”, lanzó Shienbaum Pardo también con una fotografía junto al presidente de la República.

“Nos vemos a las 17 hrs en el zócalo para acompañar a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador y celebrar cinco años de la 4T !!”, escribió Ebrard Casaubón.

