La pandemia trajo una decena de fábricas de dispositivos médicos a México

México se convirtió en el centro manufacturero de una decena de empresas que llegaron por la pandemia de Covid-19 a fabricar ventiladores, monitores, así como productos para para la neumología, nefrología y cáncer.

“A raíz de la pandemia muchos países le están apostando a México, muchas plantas están ampliando su producción en México, quien tradicionalmente ha sido un destino para fabricar dispositivos médicos”, revela Ana Riquelme, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID).

“Había 40 plantas de manufactura (afiliadas a) la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos antes de la pandemia de Covid-19, ahorita tenemos casi 50 compañías”, dice a Forbes México.

Actualmente, hay compañías con apuestas para volver a instalar una línea de operación en México, así como para ampliar su capacidad de producción, expresa el organismo empresarial clave para la salud de México y el mundo.

El desplazamiento de las fábricas de Asia a México respondió a la pandemia de Covid-19 y no por una relación con el nearshoring, afirma.

La fabricación de dispositivos médicos en México tiene las condiciones para crecer tanto como lo hace la industria automotriz: “Uno no puede pensar en un automóvil sin pensar en México, como destino principal”.

Durante la pandemia de Covid-19, las empresas triplicaron la producción de dispositivos médicos en México porque sin esa producción no se hubiera podido proveer a todo el mundo, expresa.

Los productores de ventiladores, quienes están afiliados a la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos, aumentaron la producción de equipo médico e instrumentos, a pesar de que redujeron las jornadas laborales para cuidar que los trabajadores no se contagiaran de Covid-19, apunta Riquelme.

Desde que fue creada la industria hace más de 50 años, México ha sido un aliado estratégico para el mundo, ya que somos el primer exportador de dispositivos médicos para Latinoamérica y el octavo mundial, recuerda la directora ejecutiva de la AMID.

Las exportaciones de dispositivos médicos tomaron impulso por la cercanía de México con Estados Unidos, uno de los principales innovadores en la industria de la salud.

Agrega que Europa, una región donde se genera mucha innovación ligada a la industria de instrumentos médicos, se ha dado cuenta que la mano de obra mexicana es de alta calidad.

“Fabricantes de otros países se admiran de la responsabilidad y de la alta profesionalización que ya tiene el ciudadano mexicano pues para fabricar un dispositivo médico”, manifiesta.

“Somos un gran detonador de dispositivos médicos, podríamos producir más, hay mucha capacidad productiva en México, pero se necesitan hacer muchas alianzas a nivel público-privado para detonar y tomar decisiones basadas en salud”.

El consumo de dispositivos médicos aumentó 20% durante la pandemia de Covid-19 en México, afirma la directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID).

“Solo hablamos del aumento de los productos relativos a Covid-19, pero imagínate el potencial que tenemos para otros padecimientos y enfermedades”.

—¿Cuánto más generó de producción la ampliación y llegada de las nuevas plantas?

— Sí te puedo decir es que por puras matemáticas, si triplicas la producción de ciertos productos entonces tienes un tercio más de lo que tenías para el 2016. Otro dato muy importante y que también quiero poner sobre la mesa es que se triplicó la producción de productos Covid-19, pero puso en stand by la fabricación de productos no Covid. Obviamente a nivel mundial no se puede tener un inventario.

—¿Qué cirugías se detuvieron en México por la pandemia de Covid-19?

—Todo eso se detuvo, por lo tanto se detuvo un poco la producción de esos otros insumos que son también importantes.

—¿Qué insumos fueron los que pararon su producción?

—Insumos de especialidades como ortopedia, ya que la gente dijo ‘me aguanto mi dolor, espero a que se acabe la pandemia de Covid-19’. Y muchas cirugías cardiacas se tuvieron que detener.

—¿La producción de marcapasos se detuvo en México?

—Marcapasos, stents coronarios, todo lo que tiene que ver con cáncer de mama también se retrasó mucho, porque a nivel mundial el principal tema de salud era la pandemia de Covid-19 , en donde sí se salieron mucho en temas respiratorios.

—¿México está a la vanguardia en la fabricación de dispositivos médicos, pero qué producto es el que más se manufactura?

—Producimos muchos desde material de curación, las típicas gasas, suturas, hasta grandes equipos y tomógrafos se fabrican en la frontera de México con Estados Unidos. También tenemos una gran tradición en producción de productos relativos a enfermedades coronarias del corazón como stents coronarios, en donde también somos el número uno. Ahí la mano de obra de las mujeres mexicanas es de vital importancia, pero lo mismo tenemos producción de productos ortopédicos, muchos materiales para uso quirúrgicos, cuchillos, bisturíes, ventiladores y en donde estamos haciendo los primeros pininos en temas de diagnóstico con pruebas Covid-19.

—¿Las pruebas Covid no se producen en México al día de hoy?

—A partir precisamente de la enfermedad es que hay laboratorios que han generado innovación y a partir de sus propios conocimientos internos están empezando a generar las primeras pruebas para detección de Covid-19 a nivel nacional.

—¿Las nuevas plantas producen pruebas para detectar Covid-19?

—Sí, pero además estamos dedicándole a otros temas que no está dejando la pandemia. Te voy a poner un ejemplo, se está ampliando en temas de nefrología, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Esos males crecieron a consecuencia del Covid-19, esas son enfermedades que muy desafortunadamente trae como última consecuencia la pandemia.

—¿Qué males se detonaron por la pandemia de Covid-19?

—Males en riñones y enfermedades renales (están entre las) primeras causas de muerte en México, ahora con el Covid-19 se detonaron más. Se amplió una planta muy grande en el estado de Morelos para enfermedades renales, cardiología en el norte del país y también el tema del cáncer que también se desatendió un poco. Hay una nueva planta de producción en el estado de Chihuahua para productos inherentes al cáncer.

—¿Esas inversiones son parte de las 10 plantas nuevas que llegaron a México?

—Sí, exactamente. Ya existía esa inversión en México, pero las empresas le apostaron aún más. En conclusión donde se está creciendo en plantas de producción para temas cardiovasculares, salud renal, diagnóstico también e innovación.

