La primer pasajera de Virgin Galactic llegará al espacio

Virgin Galactic, una empresa del empresario Richard Branson, lanzó su SpaceShipTwo con dos pilotos y, por primera vez, una pasajera.

Beth Moses, la directora de instrucción para astronautas de Virgin Galactic, será ‘afortunada’, aunque su trabajo será revisar la cabina mientras se realiza el vuelo.

We have a 3rd crew member in the cabin of SpaceShipTwo today, Chief Astronaut Instructor, Beth Moses. She will provide human validation for the data we collect. Including aspects of the customer cabin and spaceflight environment from the perspective of people in the back. pic.twitter.com/WiUxhuf2zv

— Virgin Galactic (@virgingalactic) February 22, 2019