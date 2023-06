¿La primera visión de que el teléfono desaparecerá? Arranca la carrera para desaparecer el smartphone

Por: Wikichava

A principios de este siglo el mundo experimentó un cambio como nunca en la humanidad: inició un proceso llamado “desmaterialización” es decir, la desaparición de cientos de dispositivos convertidos en uno solo: una cámara, un scanner, un walkman, un reloj, una agenda, un cuaderno, una consola de videojuegos, un diccionario, un librero y un largo etcétera de productos que, de la noche a la mañana, se convirtieron en una App o una herramienta dentro de un teléfono inteligente, una tableta o una computadora ultraligera. El proceso parecía haberse estancado o ralentizado en los últimos años, mientras tanto maduraba la producción y el acceso a este tipo de tecnologías, tanto que para 2022 el 68% de la población mundial contaba ya con un smartphone en su mano (incluso dos), y países como Singapur, Lituania o los Emiratos Árabes Unidos tienen tasas de uso de superiores al de su población, es decir que tienen más teléfonos activos que habitantes, ahora todos preguntaban ¿cuál sería la evolución de este tipo de tecnologías?

Se equivocaron quienes creían que un teléfono enrollado o doblado podría ser la evolución del smartphone como lo conocemos ¿qué pasó? a más de 5 años del primer teléfono plegable el público se ha decepcionado de esta tecnología como artículo de lujo y no lo será mientras la calidad de sus piezas (algunas pantallas se quiebran fácilmente o la calidad fotográfica no es la mejor del mercado) no estén a la altura del un smartphone tope de gama.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Ahora bien, unos lentes de realidad mixta como los Vision Pro que presentó Apple en junio de 2023 ¿son la evolución del teléfono inteligente? la respuesta es no, pero su tecnología es una clara señal que apunta a que es la apuesta más viable para desmaterializar de nuestras manos el teléfono y prácticamente cualquier pantalla.

Los Vision Pro son unos lentes grandes, no están hechos para caminar en el día a día pero su tecnología es tan superior a cualquier otro lente que los coloca en otra categoría y con la insignia de ser el primer borrador de los verdaderos lentes inteligentes, su tecnología logró concentrar más de 5 mil patentes ¡es una locura! estos lentes ya son, por sí solos, una potente computadora que requiere incluso dos procesadores, es como necesitar dos cerebros que hagan el trabajo duro de coordinar 12 sensores para crear experiencias que responden al espacio y la distancia, es decir, si clavo la mirada al piso, si giro a la derecha o la izquierda, si avanzo a un lado o a donde quiera puedo ver imágenes proyectadas fijadas en un punto a pesar de que me mueva o asomarme a ver diseños en 3D desde cualquier ángulo, unos lentes así son la solución a la tecnología holográfica, a la realidad virtual (que marean por ocultar el exterior) y a las pantallas gigantes en espacios pequeños.

Para el funcionamiento de esta tecnología Apple desarrolló un nuevo sistema operativo llamado Vision OS, ahí está lo emocionante, no en las gafas, sino en la primera versión del sistema que se encargará de generar una nueva era de posibilidades que, por el momento, solo tendrá que esperar con paciencia el avance de tecnologías que permitan reducir el tamaño de los componentes de este tipo de lentes, mejorar la conexión y cobertura a Internet y así desmaterializar el actual rey smartphone, claro, faltarán muchos años más pero todos sabemos que no hay plazo que no se cumpla.

Contacto:

Wikichava, periodista especializado en tecnología, tendencias digitales y estrategia en redes sociales, TED Speaker y creador de contenido.

Contacto: [email protected]

TW: @Wikichava

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.