Capitalismo Consciente: El camino Sostenible

Por: Dr. Francisco Suárez Hernández

Hace unas semanas tuve la oportunidad y honor de reconectar con Raj Sisodia después de casi 10 años, quien ha sido uno de los pioneros en México sobre el Capitalismo Consciente “CC”; con sus 11 libros y más de 100 artículos académicos ha consolidado grandes aportaciones al mundo de los negocios, así como liderando programas ejecutivos para numerosas empresas multinacionales, y reforzando el sector académico como presidente del Centro de Empresas Conscientes en la institución del Tecnológico de Monterrey.

(Francisco Suárez / Raj Sisodia, Mayo 2023, Tec de Monterrey, Santa Fe, CDMX)



El CC integra los principios de propósito superior, liderazgo consciente, culturas y prácticas empresariales centradas en los grupos de interés, y una mentalidad de creación de valor a largo plazo sostenible. Tiene como fundamento que las empresas sean vehículos para el bienestar humano, ambiental y social, además de generar beneficios económicos, con 4 principios:

Sanación: el ¿Para qué?, con la base en un “Propósito Superior”. Se centra la organización en un propósito elevado para convertirse en un negocio que inspira, desarrolla y contagia de energía a sus grupos de interés y su cadena completa.

SPCICEE: el ¿Qué?, dónde debes mapear y trabajar de una manera virtuosa considerando la “Interdependencia de los Grupos de Interés”, replicando la madre naturaleza y los ecosistemas interdependientes.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Generoso: el ¿Quién? de un líder Consciente, reconocen el papel fundamental de la cultura y la gente con mayor conciencia.

Táctil: el ¿Cómo?, basado en una Cultura Bondadosa, este es el espíritu, valores, principios y prácticas que se van transformando en el ambiente de negocio hasta conectar con sus grupos de interés.

El movimiento del capitalismo consciente ha ganado reconocimiento y apoyo entre empresarios y académicos en los últimos años gracias a Raj, a través de varios de sus libros sobre el tema, incluyendo “Firms of Endearment” y “Conscious Capitalism: Liberating the Heroic Spirit of Business”. Pero, sin duda, su libro más reciente “The Healing Organization”, sobrepasa a los demás, en el cual relata su proceso de sanación personal, para después poder ayudar a otros a sanar haciendo referencia al término “Healing Leaders”:

“Necesitamos curarnos a nosotros mismos, nuestras familias y nuestras comunidades; Necesitamos sanar a nuestras empresas y nuestros países; Necesitamos sanar nuestro planeta y su capacidad para sostener la vida; Necesitamos sanar el pasado, el presente y el futuro…”

Requerimos sumar a muchas más organizaciones a la red de CC en el país y el planeta, requerimos a muchos más líderes en todos los sectores siendo auténticos y congruentes bajo CC, promotores en entender las necesidades de los principales grupos de interés y formar una cadena. Resolver y sanar nosotros mismos para ayudar a nuestras organizaciones a sanar y crecer, según nos dice Raj:

“Si no estamos bien, será imposible ayudar a sanar a los demás y la compañía u organización donde participas”. Es un camino largo y de vida, pero es un camino sostenible el emprender basado en el Capitalismo Consciente y su enfoque en la persona al centro del proceso.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Dr. Francisco Suárez Hernández. Director de Asuntos Públicos y Relaciones Estratégicas FEMSA y Asuntos Corporativos Negocios Estratégicos y División Salud. Ex Presidente del Consejo del World Environment Center.

Correo electrónico: [email protected]

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.