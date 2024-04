El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó este martes que la transición del poder y las elecciones serán “tersas” pese a la violencia electoral, con al menos 15 aspirantes asesinados rumbo a los comicios del 2 de junio.

“Esta transición va a ser muy tranquila, tersa, no va a haber ningún problema y también diría la elección”, expresó el mandatario en su conferencia matutina.

Sus declaraciones se producen a pesar del asesinato el lunes de Bertha Gisela Gaytán, candidata de Morena a alcaldesa del municipio de Celaya, Guanajuato, en un presunto atentado.

Además, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, reconoció este martes el asesinato de 15 aspirantes en el actual proceso electoral, que de forma oficial comenzó el 1 de octubre pasado, además de haber recibido más de 100 solicitudes de candidatos que buscan protección de la violencia.

La transición del poder será ‘tersa’ pese a la violencia electoral: AMLO

“Es muy doloroso lo del asesinato de ayer de la candidata en Celaya, duele mucho, pero vamos a salir, vamos a salir adelante”, argumentó el presidente.

López Obrador sostuvo que “hay diferencias importantes” entre la situación política y de violencia actual ante los sexenios anteriores, por lo que garantizó la estabilidad de la transición cuando deje la presidencia el 1 de octubre próximo.

“Una diferencia es que ya no predomina la asociación delictuosa como era antes, entre la delincuencia y la autoridad, ahora se no permite la impunidad y no establecemos relaciones de complicidad con nadie”, aseguró.

México tendrá los comicios más grandes de su historia el 2 de junio, cuando más de 97 millones de votantes están llamados renovar más de 20.000 cargos de elección popular, incluyendo la presidencia, nueve gobiernos estatales, los 128 escaños del Senado y los 500 diputados.

La candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, lidera en todas las encuestas frente a sus rivales, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

Con información de EFE.

