Para muchos es claro que Margarita Zavala no tenía demasiada oportunidad de ganar la carrera presidencial. Nos guste o no.

Los momios en las apuestas siempre se mueven acercándose al partido. De nada sirve lo que decían las encuestas hace un año y meses. Pues a tanta distancia y tiempo los mares se mueven. Las olas se rompen y obvio nadie puede ver la arena debajo de los pies con un mar revuelto. Quizá esto le pasó a ella, pero yo pienso que no, aquí te explico en un breve análisis cuatro aristas del porqué:

1.-El análisis numérico: Venía de un partido fraccionado

Ella había comprendido, al no ser candidata por su partido, volviéndose independiente, que perdería claramente una serie de votos de una fracción amplia de su partido. Así pues, el análisis desde un principio estaba marcado por algo numérico. Lo sabían los analistas. Es casi imposible que no lo supiera ella. Aunque puedo comprender que desde “su mundo, visión o deseo” no lo podía ver, pero pensar desde una perspectiva externa que podía ganar era francamente ridículo; vuelvo a repetir. Nos guste o no. (Yo hubiese pensado francamente en votar por ella) Las matemáticas no “nos daban” sin los suficientes apoyos grupales dentro y fuera del partido.

2.- El voto se ve influenciado por la cultura de masas: Cultura machista

El voto, nos guste o no, se decide por un tema cultura de masas, más que por credenciales, conocimientos o propuestas. (Disculpémonos, pero seguimos siendo un país con un muy bajo índice de lectores e involucramiento social y político, un país que poco se entera de los candidatos y sus propuestas) Las personas votan por “imagen”, por ¿Cómo se ve, se siente o se escucha un candidato? Además de que en distintos estratos que definen el voto a nivel numérico, sigue habiendo una cultura machista, y El voto lo hacen las masas.

3.- El beneficio para otros candidatos: No será para Meade ni para Obrador

Es cierto que las personas que piensan votar son las mismas, estamos hablando en promedio de entre 49 y 51 millones de votantes, quienes decidirán el futuro del país. Y por ello se piensa que esos votos tendrán que beneficiar a alguien.

La realidad es que serán pocas las fugas dadas por los votos a otro candidato. De acuerdo con mi análisis, las personas que votarían o pensaban votar por Margarita Zavala, lo harán en su mayoría por Ricardo Anaya.

Recordemos que por triste que parezca, en este país el voto está decidido no por quien se quiere que gane, sino en contra de los que no queremos que ganen. El voto de Zavala beneficiará en número a Anaya.

Sólo aquellos involucrados de manera cercana con Zavala, por pertenecer al partido o grupos menores, serán “fugas” a beneficio de a otro candidato. No obstante, serán los menos.

Muchos de quienes votaban por Zavala eran antiprí y antiobradoristas. Y así lo seguirán siendo. Eso no cambia para ellos.

4.- la más beneficiada de su salida es ella misma

Tras ver su entrevista pública, y reconocer que no iba a ganar, ella obtuvo más foco de atención y exposición, que en la misma contienda por la presidencia y en toda su carrera. Su imagen por ello, ha subido considerablemente, respaldada por una derecha conservadora. Tras el establecimiento de un discurso comunicativo específico, la más beneficiada es ella misma. Quien sigue haciendo carrera política, un punto que no podemos olvidar ni dejar a un lado.

Por otra parte, no se deja de pensar en la suposición de que, tras el debilitamiento de Anaya frente a López Obrador, esta puede resultar una estrategia alterna de ciertos grupos de poder; para apoyar a Anaya y que Obrador no gane, como lo marcan las encuestas, actualmente. Lo que no deja de ser una suposición.

Al final del día, la realidad es que la salida de Margarita Zavala por la contienda presidencial, a quien más beneficia es a Anaya, y a ella misma, pues mediáticamente no había tenido y aprovechado tantos reflectores como lo ha hecho últimamente; sabiendo que quizá sea mejor quemar su cartucho en 6 años más.

