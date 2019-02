Los delitos inexistentes por los que se enjuiciaría a los expresidentes, según AMLO

El mandatario Andrés Manuel López Obrador enlistó las razonas por las que, según él, la ciudadanía quiere someter a juicio a los expresidentes del periodo neoliberal.

Desde Nuevo León, donde ofreció su conferencia de prensa mañanera, señaló que, aunque él es partidario de no hacerlo y de ver hacia adelante, el pueblo tendrá la última palabra con respecto a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Que sea el pueblo el que tenga la última palabra, o sea, cuando se haga la consulta, que el ciudadano diga: ‘a ver, sí queremos enjuiciar a Salinas’. ¿Por qué? ‘Porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados. Queremos enjuiciar a Zedillo, porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa'”, afirmó López Obrador.

“¿Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia, porque después de llegar por un movimiento para establecer la democracia encabezó un operativo de fraude electoral para imponer a Felipe Calderón. Queremos enjuiciar a Felipe Calderón, porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio. Queremos enjuiciar a Peña por corrupción’”, agregó.

PUBLICIDAD

No obstante, no esclareció la figura penal por la cual se harían los juicios, por que no existe una figura penal para perseguir por una venta de activos del gobierno.

Lee también: No me iré a España; viviré en México, aclara Peña Nieto

El titular del Ejecutivo indicó que si se quiere castigar las irregularidades del pasado, es correcto comenzar por “los de arriba”.

“Que ya no se esté manipulando a la gente con meter a la cárcel a chivos expiatorios, que ha sido la práctica en los últimos tiempos, cuando los de arriba permanecen intocables”, sostuvo.

El mandatario dijo que para hacer la consulta sobre el juicio a los expresidentes, esperará hasta que el Congreso haga la reforma al artículo 35 constitucional, a fin de quitar las trabas a estos ejercicios de democracia directa y de establecer que sus resultados sean vinculante.

Pese a todo, López Obrador reiteró que rechaza la idea de procesar a sus antecesores, ya que eso causaría confrontación en el país.

“Yo soy partidario de hacer un juicio al régimen neoliberal, más que encarcelar a estos personajes, porque eso nos llevaría a la confrontación, a polarizarnos, a quedarnos empantanados en el pasado y yo estoy viendo hacia adelante”, expresó.

Te recomendamos: