Después de las acusaciones de Morena al instituto Nacional Electoral (INE) por haber cancelado las candidaturas de Raúl Morón y Félix Salgado, a Michoacán y Guerrero, respectivamente, por no haber entregado reportes de precampaña, Lorenzo Córdova enfatizó que el organismo electoral no puso las “reglas del juego”, sino fueron los legisladores, y dijo que si no les gusta lo que dice la ley, la cambien.

“Si no le gustas las interpretaciones de las autoridades electorales, ahí están los tribunales, y si no gusta lo que dice la ley, cámbielo, pero hay tiempos para cambiarlo”, mencionó el consejero presidente el INE.

Durante su participación como testigo de honor en la firma del Manifiesto Nacional de las Autoridades Electorales Locales, Córdova especificó que el INE no hizo las “reglas del juego” sobre los temas electorales, sino fueron los legisladores quienes las propusieron y las aprobaron.

Mencionó que el organismo que representa sólo interpreta las leyes avaladas por los diputados y senadores. Dijo que una vez que están pactadas las reglas del juego, sólo toca cumplirlas.

“Que quede claro, (las reglas) no las pusimos nosotros, no fue el INE quien dijo que una falta -que es muy grave- como no presentar un informe de precampaña, se cancela el registro de una candidatura. Eso está en la ley y eso fue pactado -como parte de las reglas del juego- por parte de los actores políticos, de los legisladores”, aclaró.

En días pasados, el morenista Felix Salgado Macedonio acusó de “traición” a los consejeros electorales que votaron a favor de retirarle su candidatura para el gobierno de Guerrero.

“Hay consejeros del INE que fueron propuestos por nuestros camaradas de Morena y nos traicionaron”, aseveró.