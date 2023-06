Las reglas para elegir al candidato de Morena no provocarán una ruptura: Durazo

Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional de Morena, aseguró que no habrá rompimiento de las “corcholatas” por las reglas a ser establecidas para elegir al candidato presidencial de la alianza Morena, PT y PVEM.

“Ya se han comentado algunas de las generalidades, pero estamos construyendo los consensos necesarios para presentar una propuesta, que nos permita transitar de manera unida, cohesionada y positiva del proceso interno de selección de quienes serán nuestros representantes en diversos espacios políticos”, comentó el gobernador de Sonora.

—¿Entonces garantiza que no habrá rompimiento entre los candidatos a la presidencia de México por Morena, PT y PVEM?— se le preguntó.

—No, no, no, no habrá rompimiento, porque somos un movimiento extraordinariamente cohesionado, hay una gran madurez política entre todas y todos los participantes. También hay un gran compromiso con los objetivos del movimiento que es impulsar una transformación, que es por definición incluyente.

Agregó que la invitación de Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), y de Manuel Velasco, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se da porque son aliados del movimiento “y consecuentemente son más que bienvenidos”.

Durazo afirmó que los aspirantes se han conducido con una gran responsabilidad, así es que no ve necesario ni tampoco le corresponde hacerles algún llamado.

En otro tema, el mandatario estatal dijo que presentó ante los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el Plan Sonora.

“La verdad es que cuando uno escucha a los gobernadores y gobernadoras nos damos cuenta que cada uno de los estados son excepcionales y tienen particularidades extraordinarias”, comentó.

Agregó que la zona fronteriza del país es una de las zonas más competitivas a nivel mundial y deben sumar esfuerzos a los gobernadores para convertir la región en una de las más exitosas en la atracción de inversiones que hoy están buscando relocalizarse de Asia a México.

“Los gobernadores de la zona fronteriza tenemos un acuerdo para trabajar en una agenda para optimizar todo el aprovechamiento que tiene la extraordinaria región”, destacó Durazo.

