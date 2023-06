AMLO no espera cambios en el gabinete más allá de los aspirantes a la candidatura de Morena

Después de el canciller Marcelo Ebrard anunció que la próxima semana renunciará al cargo para dedicarse de lleno al proceso interno de Morena para selección de candidato presidencial rumbo a 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todavía no tiene los nombres de las personas que los sustituirán, pero que espera que quienes lleguen lo acompañen hasta el final de su mandato y que no haya más cambios en el resto de su gabinete.

También es probable que el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también dimita a su cargo para buscar la candidatura por Morena.

“Estoy pensando (en los nuevos nombramientos). Lo que quiero es que con estos cambios se lleve a cabo un reacomodo definitivo, que el gabinete sea el que me va a acompañar en el tiempo que me queda, 1 año y 3 meses, ya no apostar a que se den otros cambios, sino aprovechar ya para terminar con el equipo que me ayuda (…) Vamos a cuidar que el equipo se mantenga, que no se sienta la salida de estos perfiles, que son todos del más alto nivel, sobre todo moral y político”, expresó el presidente López Obrador en su conferencia de prensa de este jueves.

Lee también:

AMLO reitera que no elegirá a su sucesor: ‘no hay dados cargados en favor de nadie’

Asimismo, aprovechó para agradecer a los secretarios que se separarán del cargo para perseguir su aspiración presidencial.

“Nos han ayudado bastante”, dijo.

En el caso de Marcelo Ebrard, el presidente lo calificó como un “muy buen político y diplomático” que el ayudó a sortear episodios difíciles como cuando el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos amenazó con imponer aranceles o en casos recientes con la negociación de la recuperación de la categoría 1 de sistema aeroportuario de la zona metropolitana del valle de México o la migración de la carga del AICM al AIFA.

“Adán Augusto López Hernández es mi hermano, nos conocemos, conozco a toda su familia. Su papá era notario y era el único que aceptaba ir a levantar un acta cuando estábamos en la oposición. El único que iba a levantar el acta era el papá de Adán. Su mamá, en paz descanse, nos mandaba su cooperación. Él es abogado, también notario, electo senador y gobernador, por eso le ofrecí que me ayudara como secretario de Gobernación”, comentó López Obrador su amigo personal y paisano.

Más del tema:

¿Sheinbaum inicia gira de despedida? Intensifica agenda en vísperas del Consejo de Morena

Aunque no es parte de su gabinete y pertenece a otro poder de la Unión, el presidente también agradeció el trabajo de Ricardo Monreal al frente de la bancada de Morena en el Senado de la República, desde donde operó para conseguir reformas importantes para el mandatario como que la pensión para adultos mayores se elevara a rango constitucional, la revocación de mandato o la constitución de la Guardia Nacional. “Esas reformas se consiguieron por los liderazgos, entre otros, de Ricardo Monreal”.

Aunque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, todavía está en la indefinición sobre si renuncia o no al cargo, López Obrador también habló de ella. “En el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, la eligió el pueblo, los ciudadanos, pero es compañera de nosotros de mucho tiempo, trabajó conmigo, fue secretaria del Medio Ambiente cuando yo fui jefe de gobierno (de la Ciudad de México). Ha hecho muy buen trabajo y muy buena labor como jefa de gobierno, aunque los del PAN digan que no, cada uno tiene su opinión, yo creo que la opinión de los ciudadanos de la Ciudad de México es buena”.

Lee tambén:

Fernández Noroña pedirá este jueves licencia para buscar candidatura presidencial

El presidente también se refirió al caso del diputado federal Gerardo Fernández Noroña que, aunque milita en el Partido del Trabajo (PT), es parte del movimiento progresista. “Es un proceso que no va a excluirlo, si su partido lo postula, no se excluye, lo que pasa que todavía no se definen las reglas, eso lo va a resolver el consejo, pero los 4 han decidido participar, de primera. Estoy muy contento por eso, porque voy a entregar la estafeta a quien va a actuar, estoy seguro, de manera responsable y va a garantizar la continuidad con cambio”.

“Sería muy preocupante que no tuviésemos cuadros, que no hubiese gente preparada para ocupar el cargo de presidente de la República, hombre o mujer, pero sí tenemos, me puedo ir a Palenque (Chiapas) con mi conciencia tranquila de que ya se echó a andar el movimiento”, cerró el presidente López Obrador su conferencia de este jueves.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos «me gusta» y recibe la mejor información