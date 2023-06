‘Legends’: la historia del futbol se convierte en museo en Madrid

MADRID, 01/06/2023.- Esta mañana ha tenido lugar la apertura de "Legends, The Home of Football, presented by LaLiga". Los primeros visitantes han podido acceder a este espacio de 7 plantas, ubicado en la Puerta del Sol de Madrid, en el que se exhiben más de 600 reliquias de la historia del fútbol mundial. Piezas históricas de jugadores como Maradona, Pelé, Casillas o Messi, todas ellas usadas en partido oficial en competiciones nacionales e internacionales como Copas del Mundo, UEFA Champions League, Eurocopa, JJOO, etc. EFE/ LaLiga