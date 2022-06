¿Cómo han entrado las mujeres a las industrias dominadas por hombres?

Las mujeres no podían pisar la minería porque se pensaba que las minas se secaban o los minerales se escondían. Karen Flores, directora general de la Cámara Minera de México, asegura se han roto poco a poco estos mitos; sin embargo, reconoce que sigue siendo un sector estigmatizado.

“Hoy en día somos más 60 mil mujeres trabajando en la industria. En mi caso he atravesado desde el área gubernamental, administrativa, trabajo de campo y actualmente estoy al frente de la Cámara Minera. Les puedo decir que las minas no se han secado”, destacó dentro del panel “We got the power” del Foro Forbes Mujeres Poderosas.

Así mismo, Maite Ramos, directora general de Alstom Transport México, indicó que en el área del transporte también ha sido difícil de transitar para las mujeres, tan es así que ella es la primera mujer en México y Latinoamérica dirigiendo una empresa ferroviaria.

“Nosotros tenemos el 25% de mujeres en puestos directivos, pero es un reto interesante porque antes estábamos en el 12%”, detalló Ramos, quien celebró que proyectos grandes como la construcción de los ferrocarriles para el Tren Maya hayan sido liderados por mujeres.

Por su parte, Silvia Lavalle Henaro, presidenta del Consejo de Libertad Soluciones de Vida, reconoce que han aumentado las oportunidades de las mujeres para trabajar en el área financiera, lo que ha pasado dentro de su empresa: “en 2019, el 47% de los colaboradores éramos mujeres, ahora ya somos el 53%, pero en puestos directivos nos falta mucho”

Karen Flores celebra que este año establecieron dentro de la Cámara Minera la primera Comisión de Diversidad e Inclusión y que afortunadamente se sumaron empresas a la iniciativa: “necesitábamos saber en dónde estábamos, cuántas mujeres éramos y en qué posiciones estábamos para poder impulsar políticas en las empresas”, puntualizó.

Maite Ramos reconoció que la estigmatización de distintas áreas como femeninas o masculinas es peligroso tanto para hombres como para mujeres, pues se limitan sus capacidades a partir de su género.

“Las herramientas que les tenemos que dar a nuestros hijos es que pueden hacer lo que quieran. El reto es perder el miedo, pero también confiar en nosotros mismos y en que esos límites nos lo ponemos nosotros, porque en la historia siempre ha habido mujeres impulsando el mundo”, comentó.

Las tres líderes coincidieron en que es esencial trabajar en equipo con los hombres y dejar de separar sus áreas de oportunidad.

“Al final todo termina traduciéndose en números, pero si tú te enfocas en las capacidades y talentos de cada uno de los miembros de tu equipo de trabajo vas a lograr que se sientan satisfechos con su trabajo y generen mucho más valor”, aconsejó Silvia Lavalle a las oyentes del Foro Forbes Mujeres Poderosas.

