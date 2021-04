¿Para qué sirve acumular el dinero? ¿Qué utilidad práctica tienen las inversiones? ¿Por qué buscamos ser ricos? ¿Serlo es bueno o malo? ¿Tener riqueza es una necesidad humana o es pura vanidad?

La respuesta es muy simple: la riqueza te permite tener libertad, punto.

Por la manera en que hoy estamos organizados socialmente, el dinero toca todos los aspectos de nuestras vidas. Está intrínsecamente ligado a nuestros valores y visión de vida, pues es un contrato social y con frecuencia -aunque nos sintamos incómodos diciéndolo- representa nuestro valor en la sociedad. Por ello, el dinero es una precondición para poder realizarnos a nivel individual y colectivo.

Para poder analizar y comprender correctamente la libertad financiera, hay que entenderla desde el aspecto macro del entorno, hasta el micro del individuo. Empecemos por el macro.

El concepto de la libertad económica toma un papel importante en este sentido. Este término se refiere a la facilidad que tiene un individuo dentro de la sociedad para participar en la economía. La libertad económica mide las siguientes variables:

Qué tan fácil es empezar un negocio

Derechos de propiedad

Libre comercio con otros países

Leyes laborales

Estabilidad de las divisas

Esta métrica es muy relevante para entender cómo uno se puede desempeñar como miembro de la sociedad dentro de un país en relación con la libertad económica que dicho país ofrece.

Dentro de los países de habla hispana, México ocupa el lugar 67, Colombia el 45, España el 58 y otros menos favorecidos como Argentina, el sitio 149. Los países con mejores condiciones de libertad económica en 2020 son Singapur, Hong Kong y Nueva Zelanda. Hasta abajo, desafortunadamente encontramos a países como Cuba o Venezuela.

La importancia de la libertad económica va más allá del puesto que ocupa un país en un ranking. Este concepto tiene correlación con un mayor crecimiento económico, mayor ingreso per cápita y mayor equidad económica, además de otros factores que no necesariamente están ligados a temas monetarios, por ejemplo:

Mayor expectativa de vida

Mayor felicidad

Menor mortalidad infantil

Menor corrupción

Menor violencia

Si bien el dinero no da la felicidad, no tenerlo sí puede causar problemas, estrés y, sobre todo, puede quitarte la salud y el tiempo que son tus recursos más valiosos. El dinero no lo es todo, pero definitivamente es muy importante. Se relaciona con la calidad de vida y con símbolos de diferenciación y pertenencia en la sociedad. También proyecta un sentimiento de satisfacción y felicidad personal.

Pero como lo mencionaba antes, el que vivamos en un país que esté o no entre los top del ranking de libertad económica no significa que nuestra relación con el dinero ya esté predefinida. El contexto influye pero no es determinante, también nos toca hacer la chamba personal para lograr la libertad financiera.

Aquí te dejo algunas reflexiones que puedes tomar como consejos para abordar tu libertad financiera personal y poder realizarte como persona:

1) El dinero no es un juego de suma cero. Para lograr tener dinero no hace falta “ganárselo” a otro. El dinero y la riqueza se pueden crear.

2) La importancia de generar ingresos pasivos. Cuando logras que tus ingresos pasivos sean mayores a tus gastos, habrás creado la verdadera riqueza.

3) La importancia de invertir. Hacerlo es la mejor manera de generar ingresos pasivos y es la clave del éxito. Proclamar que todos los seres humanos tengan acceso a las inversiones debería de ser un derecho humano.

4) El interés compuesto. La fuerza oculta del universo y la única manera realista de lograr lo imposible es gracias a este efecto que hace crecer exponencialmente el dinero.

5) La importancia de diversificar. Es importante que cuando inviertas, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Hay que buscar maneras de minimizar el riesgo maximizando el rendimiento. Del mismo modo, buscar fuentes de ingresos diversas también te serán de ayuda.

6) Mantén tus finanzas sanas. La ecuación de la riqueza tiene dos lados: la generación y el gasto. También hay mucho que optimizar del lado del gasto. Algo clave es llevar presupuestos personales cada mes.

7) La disciplina es gran parte del éxito. Fija objetivos financieros y aparta el dinero para irlos logrando. Considera fondos de emergencia.

8) Aprende, estudia y adquiere conocimiento. Recuerda: la mejor manera de predecir el futuro es creándolo.

La libertad financiera es una precondición para el desarrollo del potencial humano.

El dinero no compra la felicidad, pero te compra el tiempo y la tranquilidad para hacer lo que realmente te hace feliz.

A generar libertad, pues.

